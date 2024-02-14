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    Anlık Bildirim

    Vestel'den 684 milyon euroluk tazminat hakkında yeni açıklama

    Vestel, Hollanda'da kazandığı 684 milyon euroluk tazminat hakkında yeni bir açıklama yaptı. İlgili şirketler hakkında mal varlığı araştırmasının başlatıldığı duyuruldu.
    Vestel'den 684 milyon euroluk tazminat hakkında yeni açıklama Tam Boyutta Gör
    Hollanda’da 684 milyon Euro’luk tazminat kazandığını duyuran Vestel, kafa karışıklığını gidermek için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni bir açıklama yaptı. Vestel, tazminat kararının kesin olmadığını ve tarafların itiraz hakları bulunduğunu açıkladı.

    Mal varlığı araştırması başladı

    TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerine hükmedilen tazminatın tahsilinin ayrı bir süreç olduğunu ve söz konusu şirketlerle ilgili mal varlığı araştırması başlatıldığı duyuruldu. Bu şirketlerin söz konusu tutarı ödeme güçlerinin olup olmadığı hakkında yapılacak araştırmaların ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.

    Vesttel'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nin yukarıda bahsi geçen kararı kesin olmayıp dava taraflarının bu karara itiraz hakları mevcuttur. Ayrıca, söz konusu kararda Vestel lehine hükmedilen tazminatın, TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinden tahsili ise ayrı bir süreçtir. Söz konusu şirketlerle ilgili mal varlığı araştırması başlatılmış olup, yasal takip sürecine geçilecektir. Bu şirketler yurt dışında mukim olduğu için, söz konusu takip sürecinin başlatılması ve neticelendirilmesi belirli bir süre alabilecektir. Bu iki şirketin söz konusu tutarı ödeme güçlerinin olup olmadığı ve dolayısıyla, yasal takip süreci kapsamında herhangi bir tahsilat yapılıp yapılamayacağı konusundaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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