Vestel'den 684 milyon euroluk tazminat hakkında yeni açıklama

Mal varlığı araştırması başladı
TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerine hükmedilen tazminatın tahsilinin ayrı bir süreç olduğunu ve söz konusu şirketlerle ilgili mal varlığı araştırması başlatıldığı duyuruldu. Bu şirketlerin söz konusu tutarı ödeme güçlerinin olup olmadığı hakkında yapılacak araştırmaların ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.
Vesttel'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nin yukarıda bahsi geçen kararı kesin olmayıp dava taraflarının bu karara itiraz hakları mevcuttur. Ayrıca, söz konusu kararda Vestel lehine hükmedilen tazminatın, TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinden tahsili ise ayrı bir süreçtir. Söz konusu şirketlerle ilgili mal varlığı araştırması başlatılmış olup, yasal takip sürecine geçilecektir. Bu şirketler yurt dışında mukim olduğu için, söz konusu takip sürecinin başlatılması ve neticelendirilmesi belirli bir süre alabilecektir. Bu iki şirketin söz konusu tutarı ödeme güçlerinin olup olmadığı ve dolayısıyla, yasal takip süreci kapsamında herhangi bir tahsilat yapılıp yapılamayacağı konusundaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.