Tam Boyutta Gör Hollanda’da 684 milyon Euro’luk tazminat kazandığını duyuran Vestel, kafa karışıklığını gidermek için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni bir açıklama yaptı. Vestel, tazminat kararının kesin olmadığını ve tarafların itiraz hakları bulunduğunu açıkladı.

Vestel, Hollanda'da 684 milyon euro tazminat kazandı 1 hf. önce eklendi

Mal varlığı araştırması başladı

TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerine hükmedilen tazminatın tahsilinin ayrı bir süreç olduğunu ve söz konusu şirketlerle ilgili mal varlığı araştırması başlatıldığı duyuruldu. Bu şirketlerin söz konusu tutarı ödeme güçlerinin olup olmadığı hakkında yapılacak araştırmaların ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.

Vesttel'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nin yukarıda bahsi geçen kararı kesin olmayıp dava taraflarının bu karara itiraz hakları mevcuttur. Ayrıca, söz konusu kararda Vestel lehine hükmedilen tazminatın, TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinden tahsili ise ayrı bir süreçtir. Söz konusu şirketlerle ilgili mal varlığı araştırması başlatılmış olup, yasal takip sürecine geçilecektir. Bu şirketler yurt dışında mukim olduğu için, söz konusu takip sürecinin başlatılması ve neticelendirilmesi belirli bir süre alabilecektir. Bu iki şirketin söz konusu tutarı ödeme güçlerinin olup olmadığı ve dolayısıyla, yasal takip süreci kapsamında herhangi bir tahsilat yapılıp yapılamayacağı konusundaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Vestel'den 684 milyon euroluk tazminat hakkında yeni açıklama