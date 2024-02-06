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    Anlık Bildirim

    Vestel, Hollanda'da 684 milyon euro tazminat kazandı: 5 yıllık kârından fazla!

    Vestel Elektronik, Samsung ve LG grubu şirketlerine açtığı Hollanda'daki davaya ilişkin kararla ilgili açıklama yaptı. Mahkeme, Vestel'in 684 milyon Euro tazminat kazandığını duyurdu.
    Vestel, Hollanda'da 684 milyon euro tazminat kazandı Tam Boyutta Gör
    Vestel, şirketin Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı. Hollanda'daki davada 684 milyon Euro tazminat kazandı.

    Vestel'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yurt dışı işratiraklerinin Samsung, G grubu şirketleri, Technicolr S.A, TTD International S.A.S. ve TDP SP. Z.O.O.'ya açtığı Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2 milyar 53 milyon 200 bin euro tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verildiği belirtildi. Kabul edilen kısımda TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O.'nun Vestel'e 684 milyon Euro tazminat ödemesine karar verildi. Samsung, LGE ve Technicolor'ın herhangi bir ihlalde bulunmadığı belirtildi.

    Vestel, 2018 yılında büyük beyaz eşya ve ev elektroniği üreticilerinin Colour Display Tubes (CDT) ve Colour Picture Tubes (CPT) ürünlerinde ‘kartel oluşturdukları ve haksız rekabete yol açtıkları’ iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme; TTD ve TDP'nin Vestel'e 684 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti. Bu tutar, Vestel'in son 5 yıllık karından daha fazla bir gelir anlamına geliyor. Bu iki şirketin mahkeme kararına itiraz hakkının bulunduğu belirtildi. Vestel ise davanın reddedilen kısmına itiraz edeceğini açıkladı.

    Açıklamada, "Anılan karar uyarınca, davada iki davalının (TTD International S.A.S. ve TDP SP. Z.O.O.) lehimize 684 milyon 400 bin euro tutarında tazminat ödemesine hükmedilmiş; diğer davalılar yönünden ise dava reddedilmiştir. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları mevcuttur. Şirketimizce kararın aleyhe hükmedilen kısmıyla ilgili itiraz hakkımız yasal süresi içerisinde kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    Kaynakça https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246990 https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBOBR:2024:117
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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