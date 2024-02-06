Vestel, Hollanda'da 684 milyon euro tazminat kazandı: 5 yıllık kârından fazla!

Tam Boyutta Gör Vestel, şirketin Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı. Hollanda'daki davada 684 milyon Euro tazminat kazandı.

Vestel'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yurt dışı işratiraklerinin Samsung, G grubu şirketleri, Technicolr S.A, TTD International S.A.S. ve TDP SP. Z.O.O.'ya açtığı Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2 milyar 53 milyon 200 bin euro tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verildiği belirtildi. Kabul edilen kısımda TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O.'nun Vestel'e 684 milyon Euro tazminat ödemesine karar verildi. Samsung, LGE ve Technicolor'ın herhangi bir ihlalde bulunmadığı belirtildi.

Vestel, 2018 yılında büyük beyaz eşya ve ev elektroniği üreticilerinin Colour Display Tubes (CDT) ve Colour Picture Tubes (CPT) ürünlerinde ‘kartel oluşturdukları ve haksız rekabete yol açtıkları’ iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme; TTD ve TDP'nin Vestel'e 684 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti. Bu tutar, Vestel'in son 5 yıllık karından daha fazla bir gelir anlamına geliyor. Bu iki şirketin mahkeme kararına itiraz hakkının bulunduğu belirtildi. Vestel ise davanın reddedilen kısmına itiraz edeceğini açıkladı.

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Açıklamada, "Anılan karar uyarınca, davada iki davalının (TTD International S.A.S. ve TDP SP. Z.O.O.) lehimize 684 milyon 400 bin euro tutarında tazminat ödemesine hükmedilmiş; diğer davalılar yönünden ise dava reddedilmiştir. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları mevcuttur. Şirketimizce kararın aleyhe hükmedilen kısmıyla ilgili itiraz hakkımız yasal süresi içerisinde kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Vestel, Hollanda'da 684 milyon euro tazminat kazandı