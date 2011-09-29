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Vestel'den iDock Aero; müzik tercihlerinizi el hareketlerinizle kontrol edin

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15b
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Vestel'den iDock Aero; müzik tercihlerinizi el hareketlerinizle kontrol edin
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Ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından Vestel,  iPod odaklı çözümleri arasına iDock Aero ismini verdiği yeni bir ses sistemini daha ekledi.Tasarımıyla birçok geleneksel çözümden ayrılmayı başaran iDock Aero’nun en önemli özelliği ise kullanıcının hiçbir tuşa basmasına gerek kalmadan sistemi yönetmesini sağlayan kızılötesi arayüzü.

Etkileyici ve ilginç uçak tasarımıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran iDock Aero'un ileri geri sarma, ses seviyesini ayarlama, oynatma ya da duraklatma gibi fonksiyonları; üzerinde bulundurduğu kızılötesi algılayıcılar sayesinde hiçbir tuşa basılmadan sadece el hareketleriyle uzaktan kontrol edilebiliyor. iDock Aero’yu ayrıca kutu içeriğinde yer alan uzaktan kumanda ile kontrol etmek de mümkün.

2.1 kanal iDock Aero’da 4W gücünde 2 adet amplifikatöre ve 15W gücünde subwoofer’a yer verilirken; 30 pinli dock girişinin yanı sıra ses girişi ile iPod’un yanı sıra PC ve diğer medya oynatıcılarına da destek sunuyor.

Başta müzik arşivlerini iPod’da saklayan kullanıcılar olmak üzere teknoloji ve aynı zamanda müzik tutkunu kullanıcılara hitap eden iDock Aero’nun KDV dahil satış fiyatı ise 299 TL olarak belirlenmiş.

Vestel'den iDock Aero; müzik tercihlerinizi el hareketlerinizle kontrol edin
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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen
Çekecek çok el hareketi var ama alıglar mı acaba ?


tasarım felaket.
1 Yanıt Yanıtla +6
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berkerden 8 yıl
Uzaktan hareketler ile kontrolü güzel ve diğerlerinden farklılaşmayı başarıyor. Ancak tasarımı hiç beğenmedim. Araba şekilli yatakları olan çocuk odaları için tasarlanmış gibi. Bir iPhone sahibi ağır veya ağırlık ile sporluğun arası şeyleri tercih eder diye düşünüyorum. Tercih edilecek şeyler arasında en uzak şey malesef yukarıdaki tasarım. Üzülerek söylüyorum bu tasarım ile 50 TL olsa gidip almam diye düşünüyorum. Kaliteli duruyor teknik özellikleri ancak tasarım olmamış. Tamam tasarımlar arasında bu da olabilir, çeşitlilik gayet normal ama en son üretim kararını veren insanlar acaba bunu seçerken akılları neredeydi. Ülke kaynaklarının böyle yanlış tasarıma harcanmasına üzüldüm. Ama tabi düzgün atılımları her zaman destekliyorum. Üretenleri de kırmak istemem tabi bu tür şeyler yapmalılar ama önerim veya düşüncem en kısa zamanda tasarımın değişip, tekrar piyasaya sürülmesinden yana.
Uzaktan hareketler ile kontrolü güzel ve diğerlerinden farklılaşmayı başarıyor. Ancak tasarımı hiç beğenmedim. Araba şekilli yatakları olan çocuk odaları için t...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Extreme Victory 8 yıl
Evet kimlik tesbiti tamam DH Misafiri = Vestel çalışanı.
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DH Misafiri 8 yıl
Extreme Victory
DH Misafiri
Batuist vestel Türkiyenin en nefret edilen markası.. artı teknoloji firması demek yanlış olur ithalat firması derseniz daha yerinde olur..
Türkiyenin kaçtane vestel gibi önde gelen bir firma varki nefret ediyorsun türkiyeye teknolojiyi yenilikleri vestel öncülüğünde geliyor üstelik bu bir türk firması sende bir türk isen gururlanmanı umardım.
Kusura bakma ama sirf Turk diye gurur duyamayacagim, kaliteli olsa neyse ovunelim nefret sebebide o zaten hem pahali hem kalitesiz Vestel hangi teknolojiyi ve yeniligi getirmiski? Ozetlersek: Turk olmasi gurur icin yeterli degil.

Dünyadaki gelişmeleri yerinde ve hızla takip edebilmek adına yeni ürün geliştirmeye verdiği önemle Vestel, Türkiye sınırlarını da aşarak dünya çapında 5 noktada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, HongKong, Manisa ve İzmir’de AR-GE yatırımları yapmıştır. Bu yatırımlar; kendi teknolojisini kendi üreten Vestel’in, dünya insanı için dünya kalitesinin de üstünde ürün yaratma tutkusunu simgelemektedir.
Türkiye’de televizyon üretiminde birçok ilke imza atan Vestel, 100 Hz. TV, ilk 87 ekran TV, 16:9 sinema formatında TV, DVD’li Flat TV, kayıt yapabilen Replay TV, Dolby Surround Prologic Sistemli TV, Digital TV , Internet TV, TFT TV ve Plazma TV ürünlerini ilk olarak pazara sunmaktan gurur duymaktadır.
Bunlara ek olrak türkiyede ilk insansız hava aracı türk heronu yapmakdan gurur duyar senin için bunlar yeterlimi ve tamemen türk mühendisleri ve türk mazemesiyle üretmektedir..
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berkerden 8 yıl
Uzaktan hareketler ile kontrolü güzel ve diğerlerinden farklılaşmayı başarıyor. Ancak tasarımı hiç beğenmedim. Araba şekilli yatakları olan çocuk odaları için tasarlanmış gibi. Bir iPhone sahibi ağır veya ağırlık ile sporluğun arası şeyleri tercih eder diye düşünüyorum. Tercih edilecek şeyler arasında en uzak şey malesef yukarıdaki tasarım. Üzülerek söylüyorum bu tasarım ile 50 TL olsa gidip almam diye düşünüyorum. Kaliteli duruyor teknik özellikleri ancak tasarım olmamış. Tamam tasarımlar arasında bu da olabilir, çeşitlilik gayet normal ama en son üretim kararını veren insanlar acaba bunu seçerken akılları neredeydi. Ülke kaynaklarının böyle yanlış tasarıma harcanmasına üzüldüm. Ama tabi düzgün atılımları her zaman destekliyorum. Üretenleri de kırmak istemem tabi bu tür şeyler yapmalılar ama önerim veya düşüncem en kısa zamanda tasarımın değişip, tekrar piyasaya sürülmesinden yana.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Çekecek çok el hareketi var ama alıglar mı acaba ?


tasarım felaket.
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Vipracing 8 yıl
Facia....
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DH Misafiri 8 yıl
Batuist
vestel Türkiyenin en nefret edilen markası.. artı teknoloji firması demek yanlış olur ithalat firması derseniz daha yerinde olur..

Türkiyenin kaçtane vestel gibi önde gelen bir firma varki nefret ediyorsun türkiyeye teknolojiyi yenilikleri vestel öncülüğünde geliyor üstelik bu bir türk firması sende bir türk isen gururlanmanı umardım.
1 Yanıt Yanıtla
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Extreme Victory 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Batuist

vestel Türkiyenin en nefret edilen markası.. artı teknoloji firması demek yanlış olur ithalat firması derseniz daha yerinde olur..


Türkiyenin kaçtane vestel gibi önde gelen bir firma varki nefret ediyorsun türkiyeye teknolojiyi yenilikleri vestel öncülüğünde geliyor üstelik bu bir türk firması sende bir türk isen gururlanmanı umardım.

Kusura bakma ama sirf Turk diye gurur duyamayacagim, kaliteli olsa neyse ovunelim nefret sebebide o zaten hem pahali hem kalitesiz

Vestel hangi teknolojiyi ve yeniligi getirmiski?

Ozetlersek: Turk olmasi gurur icin yeterli degil.
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Batuist 8 yıl
vestel Türkiyenin en nefret edilen markası.. artı teknoloji firması demek yanlış olur ithalat firması derseniz daha yerinde olur..
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Yafoo 8 yıl
Tasarim guzel ancak cok buyuk.Fiyatta biraz fazla geldi bana.
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dehset11 8 yıl
Farklı olmayı başarmış. Patent davasına maruz kalmazsa yurt dışınada açılabilir. Fiyat biraz daha makul olsaydı keşke. Vestelden butür ataklar görmek güzel.
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