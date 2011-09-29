Vestel'den iDock Aero; müzik tercihlerinizi el hareketlerinizle kontrol edin

Ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından Vestel, iPod odaklı çözümleri arasına iDock Aero ismini verdiği yeni bir ses sistemini daha ekledi.Tasarımıyla birçok geleneksel çözümden ayrılmayı başaran iDock Aero’nun en önemli özelliği ise kullanıcının hiçbir tuşa basmasına gerek kalmadan sistemi yönetmesini sağlayan kızılötesi arayüzü.

Etkileyici ve ilginç uçak tasarımıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran iDock Aero'un ileri geri sarma, ses seviyesini ayarlama, oynatma ya da duraklatma gibi fonksiyonları; üzerinde bulundurduğu kızılötesi algılayıcılar sayesinde hiçbir tuşa basılmadan sadece el hareketleriyle uzaktan kontrol edilebiliyor. iDock Aero’yu ayrıca kutu içeriğinde yer alan uzaktan kumanda ile kontrol etmek de mümkün.

2.1 kanal iDock Aero’da 4W gücünde 2 adet amplifikatöre ve 15W gücünde subwoofer’a yer verilirken; 30 pinli dock girişinin yanı sıra ses girişi ile iPod’un yanı sıra PC ve diğer medya oynatıcılarına da destek sunuyor.

Başta müzik arşivlerini iPod’da saklayan kullanıcılar olmak üzere teknoloji ve aynı zamanda müzik tutkunu kullanıcılara hitap eden iDock Aero’nun KDV dahil satış fiyatı ise 299 TL olarak belirlenmiş.