VIA sahibi olduğu x86 işlemci teknolojilerini devrediyor

Intel ve AMD ile birlikte x86 işlemci üretiminde aktif varlığını sürdüren VIA, yepyeni bir geleceğe hazırlanıyor. Son birkaç yıldır sessizlik içerisinde olan Tayvan merkezli yarıiletken şirketi, sahip olduğu tüm x86 işlemci teknolojilerini ve ilgili personelini, Çin Hükümeti'nin kontrolündeki yeni bir ortak teşebbüse devrediyor. Sene başında açıklanan birliktelik kapsamındaki yeni oluşumun %20'sine sahip olan VIA, x86 işlemci sevkiyatını da kısa süreliğine durdurdu.

Digitimes'ın konuyla ilgili haberine göre, yapılan anlaşma kapsamında yeni ürünlerde VIA markası kullanılmayacak dolayısıyla bir başka CPU üreticisi daha tarihe karışmış olacak. Yeni gelişmeyle ilgili olarak Intel'in nasıl bir strateji izleyeceği ise büyük merak konusu. VIA'nın da x86 CPU teknolojilerinin tamamını devretmesi yasal bazı sorunları beraberinde getirebilir çünkü şirket bu alandki çalışmaları, Intel lisansı altında gerçekleştiriyor. Diğer taraftan Intel sessiz kalarak herhangi bir aksiyon almamayı da tercih edebilir çünkü söz konusu şirketin arkasında Çin Hükümeti olduğundan, yasal süreç uzun sürebilir. Intel'in konuya yaklaşımını etkileyecek detay ise, Amerika Adil Ticaret Komisyonu ile 2010 yılında yapılan antlaşma.

İşlemci ve çipset pazarındaki rekabete müdahele etmeyeceğinin garantisini veren Intel, aynı zamanda PCI Express'le ilgili olarak VIA'ya 6 yıllık yeni bir teknoloji kullanım lisansı vermişti. Şimdi merak edilen asıl soru şu; VIA'nın sahip olduğu teknolojiler, yeni şirket tarafından nasıl kullanılacak? Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak adına sahip olduğu sistemlerde kullanılmak üzere kendi işlemci geliştirme çalışmalarını yapan ancak bir türlü istediği sonuca ulaşamayan Çin, VIA'nın sahip olduğu teknolojiler ile daha hızlı yol almayı planlamaış olabilir.

Son birkaç yıldır Çin pazarında yoğun gayretleri bulunan ve özellikle set üstü kutuları hedef alan VIA, Nano işlemci ailesi ile Intel'in Atom platformuna rakip olmuş, performans anlamında vaadkar işlemciler geliştirse bile güç tüketiminde zayıf kalmıştı. HTC'nin eşkurucusu Cher Wang'ın eşi Chen Wen-Chi tarafından yönetilen VIA, özellikle 2000'lerin ilk yıllarında bağımsız çipset üreticisi popüler olmuş, ancak bu başarısını devam ettirememişti. VIA'nın CPU pazarındaki aktif çalışmaları, 90'ların sonlarına doğru IDT'den satın aldığı mikroişlemci tasarım firması Centaur ile birlikte hız kazanmıştı.