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VIA sahibi olduğu x86 işlemci teknolojilerini devrediyor

5 yıl
10,2b
1
29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA sahibi olduğu x86 işlemci teknolojilerini devrediyor
Intel ve AMD ile birlikte x86 işlemci üretiminde aktif varlığını sürdüren VIA, yepyeni bir geleceğe hazırlanıyor. Son birkaç yıldır sessizlik içerisinde olan Tayvan merkezli yarıiletken şirketi, sahip olduğu tüm x86 işlemci teknolojilerini ve ilgili personelini, Çin Hükümeti'nin kontrolündeki yeni bir ortak teşebbüse devrediyor. Sene başında açıklanan birliktelik kapsamındaki yeni oluşumun %20'sine sahip olan VIA, x86 işlemci sevkiyatını da kısa süreliğine durdurdu. 
Digitimes'ın konuyla ilgili haberine göre, yapılan anlaşma kapsamında yeni ürünlerde VIA markası kullanılmayacak dolayısıyla bir başka CPU üreticisi daha tarihe karışmış olacak. Yeni gelişmeyle ilgili olarak Intel'in nasıl bir strateji izleyeceği ise büyük merak konusu. VIA'nın da x86 CPU teknolojilerinin tamamını devretmesi yasal bazı sorunları beraberinde getirebilir çünkü şirket bu alandki çalışmaları, Intel lisansı altında gerçekleştiriyor. Diğer taraftan Intel sessiz kalarak herhangi bir aksiyon almamayı da tercih edebilir çünkü söz konusu şirketin arkasında Çin Hükümeti olduğundan, yasal süreç uzun sürebilir. Intel'in konuya yaklaşımını etkileyecek detay ise, Amerika Adil Ticaret Komisyonu ile 2010 yılında yapılan antlaşma.
İşlemci ve çipset pazarındaki rekabete müdahele etmeyeceğinin garantisini veren Intel, aynı zamanda PCI Express'le ilgili olarak VIA'ya 6 yıllık yeni bir teknoloji kullanım lisansı vermişti. Şimdi merak edilen asıl soru şu; VIA'nın sahip olduğu teknolojiler, yeni şirket tarafından nasıl kullanılacak? Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak adına sahip olduğu sistemlerde kullanılmak üzere kendi işlemci geliştirme çalışmalarını yapan ancak bir türlü istediği sonuca ulaşamayan Çin, VIA'nın sahip olduğu teknolojiler ile daha hızlı yol almayı planlamaış olabilir.
Son birkaç yıldır Çin pazarında yoğun gayretleri bulunan ve özellikle set üstü kutuları hedef alan VIA, Nano işlemci ailesi ile Intel'in Atom platformuna rakip olmuş, performans anlamında vaadkar işlemciler geliştirse bile güç tüketiminde zayıf kalmıştı. HTC'nin eşkurucusu Cher Wang'ın eşi Chen Wen-Chi tarafından yönetilen VIA, özellikle 2000'lerin ilk yıllarında bağımsız çipset üreticisi popüler olmuş, ancak bu başarısını devam ettirememişti. VIA'nın CPU pazarındaki aktif çalışmaları, 90'ların sonlarına doğru IDT'den satın aldığı mikroişlemci tasarım firması Centaur ile birlikte hız kazanmıştı.  

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tural.i 5 yıl en beğenilen
via'yı bilmeyenler tanımayanlar olduğunu görünce; ben mi yaşlandım yoksa forumun yaş ortalaması fazla mı düştü diye sorularla boğuşurken buldum kendimi...
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yasin.25 5 yıl tural.i
Aslında o kadar da eski değil. Günümüzde halen daha core 2 duo vs. işlemcili soket 775 anakartların çoğunda kuzey-güney köprüleri, ses yongaları falan hep VIA. Benim yaşım da daha genç, 20 yaşıma gireceğim fakat dikkat ettiğim ve araştırdığım için biliyorum. Ya arkadaşlar dikkatsiz ve ilgisiz ya da dediğiniz gibi yaş ortalaması fazla düştü.
Aslında o kadar da eski değil. Günümüzde halen daha core 2 duo vs. işlemcili soket 775 anakartların çoğunda kuzey-güney köprüleri, ses yongaları falan hep VIA....
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OverClocK1ng 5 yıl
Bence Whatsup falan dan önce, yılın olayı bu.
Şimdi Intel, "Benden başka AMD de var. Tekel değilim. Devredemez, dava açarım" diyebilir. Bence der de. Zira Çin hükümetinin el attığı bir olayda ne kadar iyi iş çıkarttığını defalarca gördük. Gerek Lenovo'nun başarısı, gerekse MTK'nın.
Eğer Intel bunu durduramaz ve engelleyemezse, ya Çin hükümeti sadece kendisine x86 CPU çıkartır ve Intel sesini çıkartmayabilir ya da şu an Intel'in sattığı CPU lar ayarında Çin Hükümetinin ürettirdiği CPU ları yarı fiyatına veya daha ucuza alırız.
Hakikaten sonucu çok merak ediyorum. Bakalım Intel ne yapacak...
Bence Whatsup falan dan önce, yılın olayı bu.Şimdi Intel, "Benden başka AMD de var. Tekel değilim. Devredemez, dava açarım" diyebilir. Bence der de. Zira Çi...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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melikulupinar 5 yıl
VIA da mı gitti.
İlk 8086 çıkınca intel tekti ama hızla yeni firmalar türedi ve 30 kadar firma 8086 üretti. 286 zamanında ciddi üretim yapan 15 kadar firma vardı ,286-486 derken epey azaldı. 486 üretenlerden büyük olarak Intel-AMD-IBM-VIA-Cyrix-Nexgen aklımda kalanlar. Biraz firma daha vardı ama adlarını hatırlayamadım şimdi.
Pentium çıkıp soket uyumu bozulunca çoğu küçük üretici piyasadan çekildi. Intel-AMD-VIA-Cyrix-Nexgen kaldı. IBM ve Texas hala X86 lisansına sahip ama işlemci üretmiyorlar. Zaten bu firmalar artık patent firması gibi çalışıyor. Ne üretiyor ne lisansı başkasına veriyorlar.
Cyrix-Nexgen de AMD tarafından yutulunca geriye Intel-AMD-VIA kalmıştı. Pek göze batmaz ama VIA en çok X86 işlemci üreten firmadır. Masaüstü seviyesinde adı geçmez ama gömülü sistemlerde en büyük paya sahiptir. Endüstride hala yaygın olarak 486 türevleri kullanılır ve de hala üretilir. TTL yapısındaki son işlemci olduğundan, çipset vb gerektirmeden doğrudan devrelere bağlanabildiğindan yeri dolmadı.
Bir zaman adı çipset ile anılırdı ve en büyük hale gelmişti. Intel-AMD dışında çipset üreten (Sis, Ali vb ile birlikte) firmalardan biriydi. Özellikle K serisi çipsetleri zamanının en iyisiydi. Özellikle ilk başlarda AMD kendi çipset pek üretmez işi diğerlerine bırakırdı.
NVIDIA nForce ile çipset piyasasına girince diğerleri gerilemeye başladı. En son AMD-Intel kendi çipsetlerini iyi seviyede üretince de piyasadan hemen hemen çekildiler.
Bir ara NVIDIA alacak X86 için diye söylentiler vardı ama NVIDIA'nın yutamayacağı kadar büyük bir lokmaydı.
Yazık oldu VIA'ya. Yaşlanmışız yahu.
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haliluyan 5 yıl
google alsaydı iyiydi
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darknesr 5 yıl
Çin malı Cpulara hazır olun :)
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DH Misafiri 5 yıl
Çin işini biliyor tahminim kendi işlemcilerini üretip kendileri kullanıcak dışa bağımlılığı kesmek adına bir hamle güzel yapıyorlar bence keşke bizde yapabilsek
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Rubisco 5 yıl
x86 'dan daha sade daha basit yapısı olan hangi mimariyi cillop gibi bi hale gtirdiler ki x86'yı bambaşka bi yere getirecek gibi bi inanç var? Hiç aslında yaparlar ama yapmak istemiolar tarzına girmeyin. Becerebilen olsa önlerinde lisanslanabilir mimariler var. Olay mimaride bitmiyor bu devirde.
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saakirt 5 yıl
Fx57 yazdigi zaman fark hemen belli oluyor zengin icerikli makalelerin icin tesekkurler
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Rubisco 5 yıl
Çinlilerin ne tecrübesi var Allah aşkına neresinden bakıyorsunuz olaya? Çinlilerin adam gibi bildiği şey insan sömürmek, ucuza mal etmek onun dışında yeterince ne kadarlık bişeyi geliştirebilmişler geliştirebiliyorlar? Zaten saçma sapan bi yapıları var kim kimi düdüklerse kim kimi rüşvetlerse kim Akademiden para kopartacak ne kadarlık iş yaparsa. Amaç 3 5 para koparmak gerisi istersen saçma sapan işe yaramaz proje olsun. MTK'nin bilmemnenin nesi var ne yapmışlar ki örnek göstereceksiniz onları? ne yapmışlar ARM'dan lisans alıp komut setini temizinden mi üretmişler? Ellerinden gelen varolan tasarımı gıdıklamak sadece, diğerlerinden farkı yok.

Çinde anca anılacak bi zımbırtı varsa Shenwei ile yaptıkları süperbilgisayardır. Shenwei de alphadan araklanmadır zaten. Longson / godson zımbırtıları var evde pişmiş, onlar da Mips temelli ve bi güzel araklanmış sonrasında da lisans konusunda öyle böyle oturup anlaşma zorunda olunmuş farklı mimariler. Yok Qemu'su vardı yok x86 ya uyum sağlayabiliyordu vs. hikaye cacık hepsi. 1 tane doğru düzgün iş görecek x86 çalıştıran Godson gösteremezsiniz.

Bu tarz çiplerden ucuza mal edip Süperbilgisayarda GPU tarzı hızlandırıcı kartlardan daha düşük toplam maliyet / daha düşük toplam güç tüketimi elde edilebilen veya bunun iç maliyetine katlanılabilen yerlerde kullanılıyor. Bunların ne performansları doğru düzgün iyi zaten nede single thread işleyiş becerileri.

Intel ile sorun yaşatacak her konuda Intel galip gelir yine öyle veya böyle temiz bi anlaşmaya varılır. Çin dediğiniz şeyi eski Osmanlı gibi varlığı-bütün, halkı devleti için dünden kendini heba etmeye hazır, devlet denen yapıyı da halkı ve şirketleri sonuna kadar koruyan yabancı şirketler ve devletler ile olan ilişkilerinde tamamen kendilerinden olanları koruyan bi işleyiş olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çin kadar saçma sapan sapkın bi memlekette, rüşvet ile herşeyin yürüdüğü bi yerde bile uluslararası hukuki durumlar olduğu zaman lisans sorunu bilmemnesi olduğu zaman öyle veya böyle anlaşma yoluna gidiliyor.

Bugünkü saçma sistemin saçma birer aktörü Çin de, öyle inat inat inat inat iş en sonunda hükümet vs. hükümet boyutuna taşındı, Çin ABD'ye bak elimizde dünyanın tahvili var yakarız çıranı dedi hmmmm ona göre haaa faln dedi, kafanızda işi bu noktaya getirip Intel'e boyun eğdirecek diyorsanız çoook çok çok yanıldığınız yer var.

Bunun üstüne bide, her ne kadar tonla ucuz kaynağı olsa da Çin'de birilerinin x86 ile rekabetçi işlemci üretebilecek kadar arge yapabileceğine inanıyorsanız da zaten başka bi yanlış yerindesiniz işin. Bunun tonla mimari detayı var, zaten kimse okumaz onları.

Belli bi komut kümesini alıp onun üstnde bişey yapmak ile onu varolanlar ile rekabet hale getirmek arasında dağlar fark var, Çin'den hangi firmayı hangi devlet kaynağını alın getirin 5 yıla kadar imkanı ama imkanı yok yapamazlar.

Centaur'dan yedikleri saçma sapan kazıklar, patent-trollükleri, maruz kaldıkları davalardan sonra Intel baya baya bi akıllandı. Öyle gürültüye kuru pabuç bırakmaz artık. Centaur'un gelirinden çok parayı Intel'den aldı uzun süre, sonra da iptal oldu firma zaten.

Bütün maliyeti kabul edip, maliyeti her ne olursa olsun yapacaz derler merak etme sen dersen, gidebilecekleri en iyi yer varolan Via tasarımlarından birini alıp mesela 4 ghz'de çalışacak şekilde silikon üstüne uygulamasını yapmaya çalışmak olur. Çip mesela 100mm2 şu an dimi, bunu yüksek frekansda çalışacak şekilde çok geniş süperbilgisayar üstünde RTL > fiziksel layout simülasyonu yapılır, her tür maliyete katlanıldığı için route-and-place için o süperbilgisayarlar devasa analiz yapar vs. En sonunda ellerinde çok kaynağı kullanıp maliyetine katlandıkları, 40nm'de 1.8 ghz çalışan 4 çekirdekli 100mm2 çipi, 32 nm'de 4 ghz'de çalıştırmayı 250mm2 çip alanı kullanarak yaparlar. Nerden nereye yani. Tasarımı 100mm2 olan çipi yüksek frekansda çalıştırmak için 2.5 kat büyüttüler, mimarisini değiştiremediler, tek yaptıkları daha yüksek frekansda çalıştırmak oldu maliyetine katlanarak. Bu da anca proof-of-concept olur, kabul görmez zaten. Dev gibi fatura kaldı elinde nolcak sonrası?

İşin mimari kısmını adam ederler merak etme noktasına gelirseniz, ellerinde o tarz imkanı olabilseydi çoktan bambaşka noktada olurlardı. ARM lisansı dediğiniz şey Cortex A9 için 5-10 milyon $ seviyelerinde. Full komut setini satın alırlar, ARM ile ters düşüp komut setine kafalarına göre yeni komutlar eklerler, yine becerebliyorlarsa varolan çiplerin hepsinden daha iyi performans verecek yani kat mertebesinde (% 10-20 değil 3-5 kat) fark atacak mimari geliştirirlerdi. Hadi onu da geç, defalarca öne sürüp durdum 1 tane commerical olarak kullanılabilecek 3 ghz frekansında ARM çipi var mı? Yukarda saçma bi şekilde 4 ghz'lik Via tasarımı dedim, ondan çok daha küçük olan ARM temelli çipler ile bunu yapabilirlerdi. Şimdiye kadar ister hükümet destekli de ister akademiyi düdüklemek için ve yüksek frekansa erişmek için fiziksel silikonun zar alanı 3-5'e katlanmış de, nerde 3.5-4 ghz'lik ARM tasarımı? Şimdiye kadar yıllardır ellerinin altında erişilebilir Mips mimarileri de var (zaten oturup lisans anlaşması yapmak zorunda kalınılmış), ARM mimarileri de var, araklanmış Alpha temelli şeyler de var.

28nm de tek bi Cortex A15 çekirdeği 1,62mm2 alan kaplıyor, yüksek frekanslı fiziksel silikonda bu olsun işte 5mm2 olmadı 10mm2 olsun, malzeme bol değil mi? Yap elinde olsun 4 ghz Cortex A15 temelli bi yapı, proof-of-concept olsun, ister akademiyi düdüklersin yaptık diye istersen ilave eklediğin komutlar ile süperbilgisayar yapacaz diye yine düdüklersin.

Hukuki bilmemneleri kısıtlamaları nerelere kadar varır hiç bahsetmedim zaten, ama işin ABD vs. Çin hükümeti olayına, sonradan da bize borçlusunuz patlatırız diyip ABD>> Intel'in kuyruklarını kıstırıp gideceklerini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Kısaca Çin'in elinde bi x86 mimarisini alıp bunu rekabet edecek kadar geliştirebilme potansiyeli yok. Bugün modern çip dediğiniz şeylerde olay komutsetinde bitmez zaten, komutun bellekten çağrılmadan önce olası adreslerin tahmin edilip önceden işletilip hedef adreslerinin çözülüp olası bağımlılıkların kırılıp paketlenmiş komutcukların yeniden düzenlenip hızlıca çalıştırılıp geri yazılması arkasındaki teknolojide bitiyor. Esas bugün Intel AMD mimarisi dediğiniz şeyler bunlar ile ilgili, x86 nın kendisi ile ilgili değil.

Bugün bu işlerin hem argesi çok pahalı, hem araştırma ve uygulama için daha hızlı bilgisayarlara ihtiyaç var, hemde işin fiziksel/teknik yönlerinden kısıtlamaları var, hemde modern çiplerin işleyişini iyileştirme vs. açısından sıkıntı var. Çin bunun anca "ben maliyetine katlanırım" kısmını diyebilecek devasa bi "hadi hep beraber" hareketi yaparsa o maliyetine katlanırım'ı yapabilir. Yoksa tek başına gideceği yer yok. Eğer saçma sapan devlet şirket akademi vs işleyişlerini de katarsanız direk Çinden bi cacık olmaz daha demeniz lazım.

3-4 sene önce "olurmu ya Çin'i hepten küçümsemeyin" derdim bende, bugün hiç o noktada değilim.

x86 olaylarına dalmadan önce IBM'in OpenPower konsorsiyumuna 2 tane Çinli firma katıldı geçen ay. IBM manyak mı Power8 mimarisini bu konsorsiyumdakiler ile paylaşacak beraber geliştirecekler, kullanma hakkına faln sahip olacak diğerleri vs. vs. Kendi başına maliyete katlanamayacak noktada artık. Diğer taraftan da kendisi dışındaki üyelerin oturup kendisine rakip olacak daha farklı bi Power8 temelli mimari ile karşılarına çıkamayacaklarını da biliyor. En temizinden 4-5 sene IBM'e kendi alanında rakip olacak Power mimarisini kullancak bi firma çıkamaz. Diğerleri salak mı o zaman konsorsiyumda ne işleri var esas malı IBM götürecekse dimi? Deneyim know-how neyin nasıl yapıldığı olayları önemli burda. Samsung tutacak kendisi Power mimarili server işlemcisi üretecek ve IBM'e rakip olacak ha. bi tarafımızla gülsek az kalır. Çin tek başına süper bi Power mimarisi yapıp server alanında söz sahibi olacak, kendi Power işlemcileri ile devasa işlem gücüne kavuşacak? Çok uzun gelecek hikayesi bunlar.

Çin her ne kadar güçlü olsa da kendisi de bugünkü sistemin bi kölesi. İçi çok parçalı yapılardan oluşuyor. Öyle bi sürü alanda devasa ilerleme sağlayacaz değip sarsılmaz ulusal projeler peşinden fazla koşma imkanları yok. Dediğim gibi bizim Osmanlı-devletimiz çok yaşasın mantığı ile Çin'e bakarsanız çok hata edersiniz.

edit : uzatmama
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Public_Enemy 5 yıl
Güzel haber, ucuz x86 işlemciler geliyor demektir :)) Intel'in borusu Çin'de ötmez, ayrıca adamlar kendi iç pazarının x86 işlemci ihtiyacını karşılasa milyar dolarlar eder. Hele birde Lenovo vs.. gibi kendi markalarında bunu kullanıp dünyaya satarsa...
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OverClocK1ng 5 yıl
Bence Whatsup falan dan önce, yılın olayı bu.
Şimdi Intel, "Benden başka AMD de var. Tekel değilim. Devredemez, dava açarım" diyebilir. Bence der de. Zira Çin hükümetinin el attığı bir olayda ne kadar iyi iş çıkarttığını defalarca gördük. Gerek Lenovo'nun başarısı, gerekse MTK'nın.
Eğer Intel bunu durduramaz ve engelleyemezse, ya Çin hükümeti sadece kendisine x86 CPU çıkartır ve Intel sesini çıkartmayabilir ya da şu an Intel'in sattığı CPU lar ayarında Çin Hükümetinin ürettirdiği CPU ları yarı fiyatına veya daha ucuza alırız.
Hakikaten sonucu çok merak ediyorum. Bakalım Intel ne yapacak...
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Rubisco 5 yıl OverClocK1ng
İyimserlik noktasının sınırlarını inanılmaz noktaya taşıyorsun yarı fiyata ve eşdeğer özellikler ile.
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DraGonS 5 yıl
via ne zaman lisanslarını satacak diyordum bende. Son 5 yıldır x86 pazarında, kendi segmentinde bile bir ilerleme kat edemedi maalesef.
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abdulmusavvir 5 yıl
Halen kullanılan bir anakartı var, işlemci 64bit 4 çekirdekli ve fansız, pci-e, usb3, Türkiye'de satışa çıkmadı ama ben kullanan bir firmada görme şansı yakaladım, EPIA-M920-12Q, şu anda bile satışa getirselerdi müşterisi olurdu, mini-itx anakart çünkü. Bu haberden de anlaşılacağı üzre satışa gelmeyecek.
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AMD HASTASI 044 5 yıl
Hey gidi zamanlar yaslandik la
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E_Aydin35 5 yıl
Bilişim tarihinde adı hep geçen bir firma oldu Via bizim için..
Ders başlıklarımızda işlemcilerin Intel ve AMD dışında firmalar tarafından da üretildiğinin ilk göstergesidir benim için.
Her ne kadar PC sektöründe zamanında yaptıklarını yapamasada belki, yinede önemli bir anı bırakmış olacak..
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