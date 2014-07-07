VIA yeni nesil işlemci mimarisini duyurmaya hazırlanıyor

Son birkaç yıldır sesi soluğu pek çıkmayan VIA, yeni nesil mikroişlemci mimarisini duyurmaya hazırlanıyor. 2008 yılında anons edilen Isaiah I jenerasyonundan bu yana tasarım seviyesinde radikal bir değişikliğe gitmeyen firma, haberimize konu olan Isaiah II mimarisiyle birlikte Intel ve AMD'ye rakip olmaya hazırlanıyor. x86 tabanlı olan 64-bit işlemci tasarımı, 28nm üretim geometresi ile hazırlanıyor ve ilk olarak 4 çekirdekli model ile piyasaya sunulması planlanıyor.

AVX 2.0 gibi güncel komut setlerine destek veren yeni mimarinin ortaya koyacağı işlemciler, Intel'in Bay Trail kodlu yeni Atom işlemcilerine ve AMD'nin Kabini serisi Athlon işlemcilerine rakip olacak. Geçtiğimiz ay düzenlenen InfoComm 2014 etkinliğinde gösterilen 2GHz hızındaki örnek bir işlemci, 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olup, BGA yapısı itibariyle VIA tarafından geliştirilen ve VIA VX11H çipsetini kullanan bir anakart üzerinde gömülü olarak çalıştırıldı.

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere yeni nesil VIA işlemci, Intel'in dört çekirdekli Atom Z3770 işlemcisinden (2.40GHz) daha düşük frekansta görev yapıyor olmasına karşın, çeşitli testlerde daha yüksek skor almayı başarmış. Yine testine göre değişmekle birlikte AMD'nin 2GHz'de çalışan Athlon 5350 işlemcisini de geride bırakmış. TDP yani ısıl güç tasarım değeri hakkında henüz net bir bilginin olmadığı işlemcinin, Ağustos ayı sonlarına doğru lanse edilmesi bekleniyor. VIA'nın iştiraki olan x86 dizayn şirketi Centaur tarafından geliştirilen Isaiah II mimarisinin, firmanın ilk komut seti seviyesinde yüksek paralellik esasını baz alan düzensiz CPU mimarisi Isaiah I'in üzerine ne gibi yenilikler getireceği şimdiden merak konusu. Yeni işlemcilerin ağırlıklı olarak enerji verimli PC'lerde, kiosklarda ve benzeri alanlarda kullanılması bekleniyor.