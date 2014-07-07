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VIA yeni nesil işlemci mimarisini duyurmaya hazırlanıyor

4 yıl
565
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA yeni nesil işlemci mimarisini duyurmaya hazırlanıyor
Son birkaç yıldır sesi soluğu pek çıkmayan VIA, yeni nesil mikroişlemci mimarisini duyurmaya hazırlanıyor. 2008 yılında anons edilen Isaiah I jenerasyonundan bu yana tasarım seviyesinde radikal bir değişikliğe gitmeyen firma, haberimize konu olan Isaiah II mimarisiyle birlikte Intel ve AMD'ye rakip olmaya hazırlanıyor. x86 tabanlı olan 64-bit işlemci tasarımı, 28nm üretim geometresi ile hazırlanıyor ve ilk olarak 4 çekirdekli model ile piyasaya sunulması planlanıyor.
AVX 2.0 gibi güncel komut setlerine destek veren yeni mimarinin ortaya koyacağı işlemciler, Intel'in Bay Trail kodlu yeni Atom işlemcilerine ve AMD'nin Kabini serisi Athlon işlemcilerine rakip olacak. Geçtiğimiz ay düzenlenen InfoComm 2014 etkinliğinde gösterilen 2GHz hızındaki örnek bir işlemci, 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olup, BGA yapısı itibariyle VIA tarafından geliştirilen ve VIA VX11H çipsetini kullanan bir anakart üzerinde gömülü olarak çalıştırıldı. 
Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere yeni nesil VIA işlemci, Intel'in dört çekirdekli Atom Z3770 işlemcisinden (2.40GHz) daha düşük frekansta görev yapıyor olmasına karşın, çeşitli testlerde daha yüksek skor almayı başarmış. Yine testine göre değişmekle birlikte AMD'nin 2GHz'de çalışan Athlon 5350 işlemcisini de geride bırakmış. TDP yani ısıl güç tasarım değeri hakkında henüz net bir bilginin olmadığı işlemcinin, Ağustos ayı sonlarına doğru lanse edilmesi bekleniyor. VIA'nın iştiraki olan x86 dizayn şirketi Centaur tarafından geliştirilen Isaiah II mimarisinin, firmanın ilk komut seti seviyesinde yüksek paralellik esasını baz alan düzensiz CPU mimarisi Isaiah I'in üzerine ne gibi yenilikler getireceği şimdiden merak konusu. Yeni işlemcilerin ağırlıklı olarak enerji verimli PC'lerde, kiosklarda ve benzeri alanlarda kullanılması bekleniyor.
VIA yeni nesil işlemci mimarisini duyurmaya hazırlanıyor

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Allons-y 4 yıl en beğenilen
AMD'nin düşük güç tüketimli işlemcileri aslında windows 8'li tabletlerde kullanılmaya çok uygun ama üreticiler ürünlerine koymaya yanaşmıyor bir nedenden dolayı.
AMD'nin düşük güç tüketimli işlemcileri aslında windows 8'li tabletlerde kullanılmaya çok uygun ama üreticiler ürünlerine koymaya yanaşmıyor bir nedenden dolayı...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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Infinitum 4 yıl
Bende masaüstü işlemci sandım, ama yine de piyasada hiç olmamalarından iyidir.
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OverClocK1ng 4 yıl
Şimdi düşünüyorum:

Intel pahalı satıyor ama performans odaklı oynuyor ve kâr ediyor.
Ayrıca ismi var.

AMD ise ekran kartı tarafında güçlü ve uygun fiyata da satıyor.
Ama bakıyorsun, zarar açıklayıp duruyor.

Via ya bakalım: Yıllardır sesi soluğu çıkmadığı için yeni insanların çoğu
Via'yı bilmiyor. Eskiler bilirler. Dolayısıyla, satabilmesi için fiyatının
çok uygun olması lazım. Yoksa zaten hemen hemen aynı performansı veren AMD
nin işlemcisi satılır.

Eee bu AMD bu fiyata satıp da zarar ederken, Via çok daha ucuza satarsa
zaten külliyen zarar eder. Ne anladım o işten...

Kısacası, Via devri kapandı. Bu saatten sonra Via'dan bir cacık olmaz.
Bari nVidia falan alıp lisansını kullansa da gerçek rakip görsek...
Şimdi düşünüyorum:Intel pahalı satıyor ama performans odaklı oynuyor ve kâr ediyor.Ayrıca ismi var.AMD ise ekran kartı tarafında güç...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Şahi_13 4 yıl
Çok iyi haber. Giriş seviyesine yönelmiş dahi olsa iyi bi pay kaparsa ilerde high end sistemlere neden oynamasın ?
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DH Misafiri 4 yıl
Bi batamadı gitti şu via :)
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AMDR 4 yıl
VIA çipsetten ne çekmiştik.
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Gece772 4 yıl
Gelsin işlem ve çalışması merak konusu
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OldGamers86 4 yıl
Umutla bekliyoruz.
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OnTEC 4 yıl
VİA uzun yıllardır high end gurubu x86 işlemcisi üretmez, hali hazırda thinclient tipi düşük tüketimli ve performans a ihtiyaç duymayan sistemler ( thinclient, atmler kiosklar v.b.) için x86 işlemciler üretir, bu işlemciler uygun fiyatlı, ısınma problemi olmayan, stabil işlemcilerdir, buda onların bir tık ilerisi, gidipte i3 - i5 i7 veya kaveri - fx serisi gibi bir işlemci beklemeyin adamların hali hazırda zaten pazarı var, ha oyuncular veya ev kullanıcıları bu aletler ile haşır neşir olmadıklarından bilmezler, mesela hp nin thin clientlerinde via kullanılmaktadır uzun zamandır...
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V4LKyR 4 yıl
Bu alemdeki 3 firmadan biridir VIA, onu da hatırlatalım yani. Öyle dandik bir firma değil.
Intel, AMD, VIA.
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alemburda34 4 yıl
Çinli üreticilere satarlar anca dev markaların birden tercih edeceğini zannetmem
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serafon 4 yıl
Via aslında çok üst düzey teknolojiye sahip ama yanlış kulvarda rekabet ediyor. Ben olsam satın alır teknoloji transferi yapardım........
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By_DoMiNo 4 yıl
Çıktım, çıkıyorum, çıkmadım. Rekabet biz tüketicilerin işine gelir. Hem fiyat hem performans hemde çeşitlilik olarak. Keşke olsada görsek biseyler.
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Umutcan 4 yıl
Via'lar pentium III zamanında meşhurdu biraz, celeronlara güzel alternatif olabiliyorlardı f/p açısından ama sonradan piyasadan silindi. Bu vaatleri arada bir yapıyorlar ama hep sözde kalıyor, faaliyete geçirip x86
piyasasına 3. firma olarak alternatif olamıyorlar. Anakart chipset üreticisi olarak ise genel anlamda başarılı olmuşlardı hatırladığım kadarıyla.
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OverClocK1ng 4 yıl
Şimdi düşünüyorum:

Intel pahalı satıyor ama performans odaklı oynuyor ve kâr ediyor.
Ayrıca ismi var.

AMD ise ekran kartı tarafında güçlü ve uygun fiyata da satıyor.
Ama bakıyorsun, zarar açıklayıp duruyor.

Via ya bakalım: Yıllardır sesi soluğu çıkmadığı için yeni insanların çoğu
Via'yı bilmiyor. Eskiler bilirler. Dolayısıyla, satabilmesi için fiyatının
çok uygun olması lazım. Yoksa zaten hemen hemen aynı performansı veren AMD
nin işlemcisi satılır.

Eee bu AMD bu fiyata satıp da zarar ederken, Via çok daha ucuza satarsa
zaten külliyen zarar eder. Ne anladım o işten...

Kısacası, Via devri kapandı. Bu saatten sonra Via'dan bir cacık olmaz.
Bari nVidia falan alıp lisansını kullansa da gerçek rakip görsek...
2 Yanıt Yanıtla +4
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Elsa 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Şimdi düşünüyorum:

Intel pahalı satıyor ama performans odaklı oynuyor ve kâr ediyor.
Ayrıca ismi var.

AMD ise ekran kartı tarafında güçlü ve uygun fiyata da satıyor.
Ama bakıyorsun, zarar açıklayıp duruyor.

Via ya bakalım: Yıllardır sesi soluğu çıkmadığı için yeni insanların çoğu
Via'yı bilmiyor. Eskiler bilirler. Dolayısıyla, satabilmesi için fiyatının
çok uygun olması lazım. Yoksa zaten hemen hemen aynı performansı veren AMD
nin işlemcisi satılır.

Eee bu AMD bu fiyata satıp da zarar ederken, Via çok daha ucuza satarsa
zaten külliyen zarar eder. Ne anladım o işten...

Kısacası, Via devri kapandı. Bu saatten sonra Via'dan bir cacık olmaz.
Bari nVidia falan alıp lisansını kullansa da gerçek rakip görsek...

Nvidia alırsa bsp vermez
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BARIŞ55 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Şimdi düşünüyorum:

Intel pahalı satıyor ama performans odaklı oynuyor ve kâr ediyor.
Ayrıca ismi var.

AMD ise ekran kartı tarafında güçlü ve uygun fiyata da satıyor.
Ama bakıyorsun, zarar açıklayıp duruyor.

Via ya bakalım: Yıllardır sesi soluğu çıkmadığı için yeni insanların çoğu
Via'yı bilmiyor. Eskiler bilirler. Dolayısıyla, satabilmesi için fiyatının
çok uygun olması lazım. Yoksa zaten hemen hemen aynı performansı veren AMD
nin işlemcisi satılır.

Eee bu AMD bu fiyata satıp da zarar ederken, Via çok daha ucuza satarsa
zaten külliyen zarar eder. Ne anladım o işten...

Kısacası, Via devri kapandı. Bu saatten sonra Via'dan bir cacık olmaz.
Bari nVidia falan alıp lisansını kullansa da gerçek rakip görsek...

Via nın amacı intel ve amd ile rekabet etmek değil ki.

Bir zamanlar SİS vardı bilirsiniz,
O hala üretim yapmaktadır. TV ler için 3d işlemcisi, modül üretiyorlar.

Via da daha çok client, atm üzerine üretim yapıyor.

Via nın geliştirme kartları türkiye de de satılıyor aslında. Ama nadiren bulunur. Fazla ilgileneni olmadığı için.
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tamtamam 4 yıl
Bu via da 2 yılda bir rakip oluyoruz,şöyle iyiyiz böyle güzeliz derken bütün tasarımları çıkamadan çöp oluyor.
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MühendisMurat 4 yıl tamtamam
tamtamam

Bu via da 2 yılda bir rakip oluyoruz,şöyle iyiyiz böyle güzeliz derken bütün tasarımları çıkamadan çöp oluyor.

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