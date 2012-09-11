Viber, 100 milyon kullanıcı barajını aştı

VoIP uygulamalarının popüler ismi Viber, 100 milyonluk kullanıcı barajını aştı. Ücretsiz olarak internet bağlantısını kullanarak sesli arama ve mesajlaşma gibi özellikleri bünyesinde barındıran Viber, bu başarıyı kutlamak için Nokia'nın Lumia cihazlarını özel bir Windows Phone 7 uygulamasını kullanıma sundu.





Windows Phone cihaz sahipleri şu an için sadece Viber'ın mesajlaşma özelliğinden faydalanabilirken, Lumia kullanıcıları uygulamanın tüm özelliklerinden yararlanabiliyor. Birçok uygulama geliştiricisi ile çeşitli ortaklıklar kurarak Lumia serisine Windows Phone cihazlar arasında farklı bir yer edindirmek isteyen şirket, Viber ile kurmuş olduğu ortaklı çerçevesinde s40 ve Symbian platformunda da çalışacak bir mesajlaşma uygulaması resmen duyuruldu. Ayrıca bu platformlar arasında Samsung tarafından sonlandırılan Bada'nın da yer aldığını belirtmekte fayda var. 1999 yılından bu yana 1.5 milyar s40 cihaz üretildiği belirtilirken bu cihazların Hindistan gibi ülkelerde halen popülerliğini koruduğu da dile getirildi. Ayrıca Nokia, Asha serisiyle de Hindistan’da kendine önemli bir yer edinmiş durumda.





Viber'ın Windows Phone 8 için yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmazken, Nokia'nın Windows Phone 8'li Lumia 920 ve Lumia 820 cihazlarında Viber ile olan işbirliğini sürdürmesi bekleniyor.

http://pr.blonde20.com/viber_100/