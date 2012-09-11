Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viber, 100 milyon kullanıcı barajını aştı

6 yıl
1,2b
1
9
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
VoIP uygulamalarının popüler ismi Viber, 100 milyonluk kullanıcı barajını aştı. Ücretsiz olarak internet bağlantısını kullanarak sesli arama ve mesajlaşma gibi özellikleri bünyesinde barındıran Viber, bu başarıyı kutlamak için Nokia'nın Lumia cihazlarını özel bir Windows Phone 7 uygulamasını kullanıma sundu.

Windows Phone cihaz sahipleri şu an için sadece Viber'ın mesajlaşma özelliğinden faydalanabilirken, Lumia kullanıcıları uygulamanın tüm özelliklerinden yararlanabiliyor. Birçok uygulama geliştiricisi ile çeşitli ortaklıklar kurarak Lumia serisine Windows Phone cihazlar arasında farklı bir yer edindirmek isteyen şirket, Viber ile kurmuş olduğu ortaklı çerçevesinde s40 ve Symbian platformunda da çalışacak bir mesajlaşma uygulaması resmen duyuruldu. Ayrıca bu platformlar arasında Samsung tarafından sonlandırılan Bada'nın da yer aldığını belirtmekte fayda var. 1999 yılından bu yana 1.5 milyar s40 cihaz üretildiği belirtilirken bu cihazların Hindistan gibi ülkelerde halen popülerliğini koruduğu da dile getirildi. Ayrıca Nokia, Asha serisiyle de Hindistan’da kendine önemli bir yer edinmiş durumda. 

Viber'ın Windows Phone 8 için yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmazken, Nokia'nın Windows Phone 8'li Lumia 920 ve Lumia 820 cihazlarında Viber ile olan işbirliğini sürdürmesi bekleniyor.

http://pr.blonde20.com/viber_100/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nickbulpageat 6 yıl
1905_fanatik
SystemApps
1905_fanatik viber israil menşei bir uygulamadır küçük bir araştırma yapı öğrenebilirsiniz.ben tavsiye etmiyorum bu herifler her şeyimizi fişlerler.
100 milyon kişi önemsememiş
mesele aslında fişlenmek değil mesele onur meselesi.balık hafızalı olmayalım bu kadar.daha dün bize ne yaptıkları aşikar.

biz bu onur meselesini yüzyıllardır yaptığımız için bu tür programlar israil gibi ülkelerde geliştiriliyor desem?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkykadir 6 yıl
Uygulama bada ya geldi ancak sadece mesajlasma destekliyordu, bir kac gun kaldiktan sonra SamsungApps den kaldirildi ve VoİP destekleyen bir surumle yeniden SamsungApps e yuklenecek. Ayrica son gelismelere gore Bada sonlanmadi. Son haberlere gore bu yil da devam edecek onumuzdeki yil ise Tizen ile birlestirilme ihtimali cok yuksek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1905_fanatik 6 yıl
viber israil menşei bir uygulamadır küçük bir araştırma yapı öğrenebilirsiniz.ben tavsiye etmiyorum bu herifler her şeyimizi fişlerler.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl DH Özel: Windows 8 RT ön inceleme "ARM Tabanlı Windows 8, tablette yeni bir dönem başlatacak!" video 6 yıl Transcend 720 256GB SSD video inceleme 6 yıl ASUS Transformer Pad Infinity video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim