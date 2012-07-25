Viber, Android ve iOS platformu için güncellendi

Birçok mobil platform arasından VoIP ve yazılı sohbet imkanı sunan Viber, yeni bir güncelleme ile iOS ve Android için yeni özellikler kazandı.





Güncelleme ile gelen en dikkat çekici yenilik ise elden yeni ve elden geçirilmiş bir ses motorunun kullanıcılara sunulması. Güncelleme her ne kadar Android platformunda da sunulmuş olsa da bu özellikten şimdilik iOS kullanıcıları faydalanabilecek. Bunun dışında hem Android hem iOS kullanıcıları grup tabanlı yazılı sohbet ve rehberde fotoğraf desteği gibi yeniliklerden yararlanma fırsatı bulacak. Ayrıca Viber, Android 4.1 Jelly Bean desteği için çalışma içinde olduklarını da bildirdi, ancak bu desteğin ne zaman sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Uygulamanın bulunduğu diğer platformlar olan BlackBerry ve Windows Phone içinde şu an için bir güncelleme tarihi bulunmuyor.





Güncelleme ile kazandığı yeni özelliklerle 'Viber' uygulamasına Appstore ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.viber.com/