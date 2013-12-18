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Viber uygulaması Windows 8 için de yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Viber uygulaması Windows 8 için de yayınlandı


Mobil platformların en popüler iletişim uygulamalarından Viber, nihayet Windows 8 sürümü ile masaüstüne de adımını attı.

İnternet üzerinden ses iletişimi ve metin tabanlı mesajlaşma gibi özelliklerin yanında Windows 8 için de ekstra bazı özellikler sunuluyor. Bunlar sohbetlerinizi Başlangıç ekranına sabitleyebilme, tam canlı karo desteği, bildirimleri karo üzerinden takip edebilme ve hızlı erişim şeklinde sıralanıyor.

250 milyona yakın kullanıcı sayısına sahip olan Viber, yeni sürümü ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. 


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folkano 5 yıl
bende neden açılmıyor acaba :((
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DaRKFoRCeS 5 yıl
pc ile senkronize olması güzel. whatsapp ta olsa hiç fena olmaz.
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folkano 5 yıl
8.1 de sıkıntı var galiba uygulama başlamıyor ?
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eP_362 5 yıl folkano
folkano

8.1 de sıkıntı var galiba uygulama başlamıyor ?

Sıkıntı yok. Aramayı da test ettim
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