Viber uygulaması Windows 8 için de yayınlandı









Mobil platformların en popüler iletişim uygulamalarından Viber, nihayet Windows 8 sürümü ile masaüstüne de adımını attı.





İnternet üzerinden ses iletişimi ve metin tabanlı mesajlaşma gibi özelliklerin yanında Windows 8 için de ekstra bazı özellikler sunuluyor. Bunlar sohbetlerinizi Başlangıç ekranına sabitleyebilme, tam canlı karo desteği, bildirimleri karo üzerinden takip edebilme ve hızlı erişim şeklinde sıralanıyor.





250 milyona yakın kullanıcı sayısına sahip olan Viber, yeni sürümü ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor.



