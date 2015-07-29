Victory'nin yeni elektrikli motosikleti Empulse TT tek şarjla 225 km gidebiliyor

Elektrikli otomobiller günden güne yaygınlaşmaya devam ediyor. Ancak bu kez haberimiz motosiklet sektöründen. Victory isimli motosiklet markası Empulse TT adındaki yeni elektrikli motosikletini duyurdu.

Empulse TT, Brammo Empulse adındaki bir önceki modelin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım konusunda fazla bir değişiklik yaşanmasa da yeni model tek şarjla daha uzun mesafe katedebiliyor. Saatte 160km hıza ulaşabilen Empulse TT'nin şarjının tamamen dolması 3.5 saat sürüyor. Tam dolu şarj ise motosikletle tek seferde 225 kilometrelik bir yolculuk yapmak için yeterli.

Yaklaşık 208 kg ağırlığa sahip Empulse TT'nin motor gücü ise 54 beygir. Ancak dikkat çeken nokta ise motosikletin fiyatı. 20 bin dolarlık fiyat etiketini motosiklet tutkunlarının nasıl değerlendireceği merak konusu. 2015 yılında satışa sunulacak araç önce ABD'de daha sonra diğer pazarlarda boy gösterecek.

Sizler elektrikli araçların gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bütçeniz el verseydi bu aracı 20 bin dolara satın almak ister miydiniz?

http://www.theverge.com/2015/7/28/9050827/2016-victory-empulse-tt-electric-motorcycle-price-release-date