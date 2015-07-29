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Victory'nin yeni elektrikli motosikleti Empulse TT tek şarjla 225 km gidebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Victory'nin yeni elektrikli motosikleti Empulse TT tek şarjla 225 km gidebiliyor
 
Elektrikli otomobiller günden güne yaygınlaşmaya devam ediyor. Ancak bu kez haberimiz motosiklet sektöründen. Victory isimli motosiklet markası Empulse TT adındaki yeni elektrikli motosikletini duyurdu.
Empulse TT, Brammo Empulse adındaki bir önceki modelin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım konusunda fazla bir değişiklik yaşanmasa da yeni model tek şarjla daha uzun mesafe katedebiliyor. Saatte 160km hıza ulaşabilen Empulse TT'nin şarjının tamamen dolması 3.5 saat sürüyor. Tam dolu şarj ise motosikletle tek seferde 225 kilometrelik bir yolculuk yapmak için yeterli.
Yaklaşık 208 kg ağırlığa sahip Empulse TT'nin motor gücü ise 54 beygir. Ancak dikkat çeken nokta ise motosikletin fiyatı. 20 bin dolarlık fiyat etiketini motosiklet tutkunlarının nasıl değerlendireceği merak konusu. 2015 yılında satışa sunulacak araç önce ABD'de daha sonra diğer pazarlarda boy gösterecek.
Sizler elektrikli araçların gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bütçeniz el verseydi bu aracı 20 bin dolara satın almak ister miydiniz?
Victory'nin yeni elektrikli motosikleti Empulse TT tek şarjla 225 km gidebiliyor
 

http://www.theverge.com/2015/7/28/9050827/2016-victory-empulse-tt-electric-motorcycle-price-release-date Yorum Yaz
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meego 4 yıl en beğenilen
tesla çıkarsa alınır herhalde.
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firat_kilic 4 yıl
Usa ~asgari ücret(2bin$~) x 10 = 20bin $ (55bin TL~)
TR ~asgari ücret(1bin TL~?) x 10 = 10bin TL

5.5kişi birleşip alırlar. Bizde devlet politikası bireycilik değil ailecilik çiftlik, kümes, insan kümesi, yumurtlama, dölleme, doğurma, ucuz yaşamak için aynı evde 5kişi kalma.. eğer bunları yapmıyorsan başka ülkeden insan getirerek takviye yapma, devlet politikası ile ucuz iş gücü sigortasız iş gücü türetme, insan yeme, insan kümesi(tavuk kümesinin insan modeline uygulanmış fonksiyonu) modeli uygulandığından....

5kişi alır turlaşa turlaşa biner... al sana arap kafası !


1 Amerikalı 5 Türk ediyormuş. (Türkte iyice kırma oldu 2milyon da arap mayası girdi)



El-alem'e hayat lego oynar gibi bize gelince işkence.... !!!!
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SteveMeade 4 yıl
20 bin dolara en kral motorun bile bi üst modelini alırsın ya o fiyat deli saçması bişey olmuş :D
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savinelli 4 yıl
20 bin dolar demek tr ye geldiğinde iyimser bir tahminle 100.000 tl demek. performans olarak düşünüldüğünde de 700 cc motor ayarında oluyor. benzinli alıp rahatına bakmak varken neden elektrikli alınsın ki? üstelik hor hor çalışan motosikletler bile trafikte görmezden gelinirken hiç motor sesi çıkarmayan bir motosikletle yolculuk öteki tarafa tek gidiş bilet almaya benzer. yakıt ekonomisini düşünen motora o kadar paray vermez, o parayı veren de gider adam akıllı motosiklet alır.
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Public_Enemy 4 yıl
20 bin dolara 56 beygir motorsiklet ha ? bunu almak tamamen saçmalık olur.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Özellikleri çok iyi ama 20 bin dolar ve günümüzdeki şarj istasyonları düşündürüyor. Belki her benzin istasyonunda 1 tane de elektrikli araç bölümü olsa bu gibi araçlar hızla artar.
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Seaside Rendezvous 4 yıl
kesinlikle almazdim
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Umutcan 4 yıl
Bu tip araçlarda aklıma takılan tek soru, bataryası ölünce ne yapacağız ? 5km bile götürmez kapasite öldükten sonra.
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Seefoo 4 yıl
Ben şahsen bütçem el verse bile bu aracı satın almazdım.Motosikletler yakıt ekonomisinin düşünüldüğü belkide son taşıtlar zira performanslarına göre tüketimleri oldukça makul seviyelerde.Birde ek olarak elektrik motorun yüksek torku 2 teker için sıkıntı yaratabilir,bu araç için olmasada daha güçlü modeller için.
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meego 4 yıl en beğenilen
tesla çıkarsa alınır herhalde.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Henuz emekleme asamasinda olan bir teknolojiye 20 bin dolar vermem,en erken 4-5 yil icerisinde alinabilir hale gelir daha yuksek kapasite uygun fiyat vs gibi.
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