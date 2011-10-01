Videolu görüşme hizmeti Tango, PC'lere de uyarlandı

Haber Editörü
Çevrimiçi sesli ve görüntülü görüşme araçları arasında bir numara olan Skype'ın arkasından gelen ve en büyük rakibi olan Tango uygulaması da kullanım alanını genişletiyor. Mobil platformlardan sonra rotasını PC'lere çeviren Tango beklenen uygulamasını nihayet yayınladı.
Tango uygulaması XP, Vista ve Windows 7 ile uyumlu çalışıyor. Mac için hazırlanan versiyonu ise yıl sonuna doğru indirmeye sunulacak.
Mobil versiyonlarında olduğu gibi PC versiyonu da kullanım açısından oldukça kolay. Üye girişi veya şifre gerekmiyor. Bunun yerine telefon numarası ve email adresinin girilmesi yeterli. Mevcut Tango kullanıcıları için ise uygulama senkronize olarak mobil sürümdeki rehber bilgilerini PC sürümüne kopyalıyor. Arkadaşlarınızı davet etmek için ise SMS veya eposta kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın görünümü dev bir iPhone'u andırıyor.
Tango PC sürümü başlangıçta grup arama, metin sohbeti, dosya paylaşım opsiyonları veya kredi satın alma gibi özellikleri sunmayacak. Bunlar ilerleyen zamanlarda uygulamaya dahil edilecek.
Tango servisleri şu an kullanıcılara ücretsiz sunuluyor ancak firma gelecekte bazı ücretli uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyor.
Tango hali hazırda 23 milyon kullanıcıya ulaştı. Her gün 70 000 - 80 000 kişi servise üye oluyor. Akıllı telefon segmentinde yüzde 50 benisenme oranına ulaşan Tango ABD, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'da sürekli büyüyor. Yayınlanan Windows uygulaması ile de 1.5 milyar kullanıcı hedefleniyor.
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telefona sistem geri yükleme yaptım resim ve diğer şeyleri sistem sıfırlamadan önce sd karta attım ancak rehberdeki numaralar telefondaymış hepsi silindi email e yedeklemiştim ancak 60 tane numarayı geri alabildim.
şimdi sorum;TANGO pc de kurulu silinen kişileri pc den videolu arama yapabiliyorum(pc deki tangodan) ancak numaraları göstermiyor 600 civarında kişi var benim pc deki bu tangodan kişilerin numaralarına ulaşmam mümkünmü.??? yardımcı olursanız sevinirim.
Bende HTC sensation var. Tango yükledim ve kullanıyorum amerikadaki akrabalar ile görüntülü görüşebiliyorum.
Şimdi bir tane de 3Gsiz sadece wifi özellikli android tablet aldım. BUnda Tango kullanabilir miyim? Tangoyu indirdim ama kayıtta bana telefon no soruyor. Halbuki numarayı sensationa kaydolurken vermiştim.
Tablette tango kullanabilir miyiz?
Baslangic olarak alinmasada ileride mutlaka alinacaktir. Sonucta sirketlerinde gelirleri olmalidir.
(iPhone4 arayüzü gereksiz olmuş.)
O değil de, iPhone4'e geçtim geçeli Nokia E72 kullanan kız arkadaşım "Aç kamerayı nerdesin bakıcam" diyemiyordun, şimdi bu haberi okursa bilgisayardan Tango kurup yine "Aç bakıcam" hastalığına yakalanabilir :)