Videolu görüşme hizmeti Tango, PC'lere de uyarlandı

Çevrimiçi sesli ve görüntülü görüşme araçları arasında bir numara olan Skype'ın arkasından gelen ve en büyük rakibi olan Tango uygulaması da kullanım alanını genişletiyor. Mobil platformlardan sonra rotasını PC'lere çeviren Tango beklenen uygulamasını nihayet yayınladı.





Tango uygulaması XP, Vista ve Windows 7 ile uyumlu çalışıyor. Mac için hazırlanan versiyonu ise yıl sonuna doğru indirmeye sunulacak.





Mobil versiyonlarında olduğu gibi PC versiyonu da kullanım açısından oldukça kolay. Üye girişi veya şifre gerekmiyor. Bunun yerine telefon numarası ve email adresinin girilmesi yeterli. Mevcut Tango kullanıcıları için ise uygulama senkronize olarak mobil sürümdeki rehber bilgilerini PC sürümüne kopyalıyor. Arkadaşlarınızı davet etmek için ise SMS veya eposta kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın görünümü dev bir iPhone'u andırıyor.





Tango PC sürümü başlangıçta grup arama, metin sohbeti, dosya paylaşım opsiyonları veya kredi satın alma gibi özellikleri sunmayacak. Bunlar ilerleyen zamanlarda uygulamaya dahil edilecek.





Tango servisleri şu an kullanıcılara ücretsiz sunuluyor ancak firma gelecekte bazı ücretli uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyor.





Tango hali hazırda 23 milyon kullanıcıya ulaştı. Her gün 70 000 - 80 000 kişi servise üye oluyor. Akıllı telefon segmentinde yüzde 50 benisenme oranına ulaşan Tango ABD, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'da sürekli büyüyor. Yayınlanan Windows uygulaması ile de 1.5 milyar kullanıcı hedefleniyor.