ViewSonic 23-inç boyutundaki üç boyutlu yeni monitörünü kullanıma sundu

ViewSonic bugün yaptığı açıklamayla 23-inç boyutundaki yeni 3D monitörünü duyurdu. V3D231 kod adını taşıyan ve LED arka aydınlatmalı olan monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile geliyor ve ClearMotiv II teknolojisiyle 2ms tepki süresi sunuyor.

Dinamik kontrast oranı 20,000,000:1, parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2 olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor. 2 Watt kapasiteli iki adet hoparlör ile gelen monitöre 3D deneyimi için iki adet polarize 3D gözlük ve klipsli polarize lensler eşlik ediyor. ViewSonic'in yeni monitörü Kuzey Amerika'da 349$ etiket fiyatıyla satılıyor.