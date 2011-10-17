Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic 23-inç boyutundaki üç boyutlu yeni monitörünü kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,1b
1
14
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ViewSonic bugün yaptığı açıklamayla 23-inç boyutundaki yeni 3D monitörünü duyurdu. V3D231 kod adını taşıyan ve LED arka aydınlatmalı olan monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile geliyor ve  ClearMotiv II teknolojisiyle 2ms tepki süresi sunuyor.
Dinamik kontrast oranı 20,000,000:1, parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2 olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor.  2 Watt kapasiteli iki adet hoparlör ile gelen monitöre 3D deneyimi için iki adet polarize 3D gözlük ve klipsli polarize lensler eşlik ediyor. ViewSonic'in yeni monitörü Kuzey Amerika'da 349$ etiket fiyatıyla satılıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
tam haberi okurken içimden fpr monitörler acaba ne zaman çıkar diye düşünüyordum ki haberde yazmıyor ama gözlüklerin polarize olduğu yazıyor. haberi yazana baktım şimdi erdi yazmış yanlış yazmamıştır. polarize gözlükler fpr 3d teknolojisinde kullanılıyor. yani sg'ler gibi değil açılıp kapanma olayları bu gözlüklerde olmuyor ve o baş dönmesi mide bulantısı etkisi yaratan 3d teknolojisi değil bu. yani umarım öyledir haberi yanlış yazmadıysa.. fpr 3d teknolojisi ise en son 3d görüntüleme teknolojisi ve gerçekten diğerlerine nazaran teknolojik olarak daha üstün gözüküyor. henüz deneme imkanım olmadı ama epey araştırdığım bir teknoloji. alacağım televizyon için fpr 3d düşünüyorum.. monitörlerinde çıkması güzel bir gelişme..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xanty 8 yıl
Batuist

tam haberi okurken içimden fpr monitörler acaba ne zaman çıkar diye düşünüyordum ki haberde yazmıyor ama gözlüklerin polarize olduğu yazıyor. haberi yazana baktım şimdi erdi yazmış yanlış yazmamıştır. polarize gözlükler fpr 3d teknolojisinde kullanılıyor. yani sg'ler gibi değil açılıp kapanma olayları bu gözlüklerde olmuyor ve o baş dönmesi mide bulantısı etkisi yaratan 3d teknolojisi değil bu. yani umarım öyledir haberi yanlış yazmadıysa.. fpr 3d teknolojisi ise en son 3d görüntüleme teknolojisi ve gerçekten diğerlerine nazaran teknolojik olarak daha üstün gözüküyor. henüz deneme imkanım olmadı ama epey araştırdığım bir teknoloji. alacağım televizyon için fpr 3d düşünüyorum.. monitörlerinde çıkması güzel bir gelişme..

Zaten piyasada ( Türkiyede dahil ) fpr monitörler mevcut. Ancak bunun hdmi 1.4 desteklemesi pc nin yanında oyun konsollarındada 3 boyut desteği sağlayacak.Şu an piyasadaki 3d fpr monitörler 3d de 120 hz desteği sunarken 2d oyunlarda 60 hz e düşüyor. Acaba 2 boyutlu oynarken bu monitör 120 hz sunacakmı bize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rwenzori 8 yıl
Viewsonic monitör almayın arkadaşlar, muhattabınız lanet servis mersa oluyor, Tr viewsonic yetkililerine ulaşamıyorsunuz bile, en azından TR' de tercih edilecek marka değil, kimseye tavsiye etmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hexus 8 yıl
Gözlüklü modeller 3D teknolojisinin emekleme dönemleri bana kalırsa,önce ellerindeki gözlükleri satacaklar,bence daha çok yeni bekleyip bir kaç yıla kadar gözlüksüz modelleri tercih etmek daha akıllıca bir çözüm olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 8 yıl
para tuzağından başka birşey değil bunlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umitclik 8 yıl
gözlüksüzleri ne zaman tanıtılıcak acaba...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 8 yıl
glokom riski yaratan bu gözlüklerin kullanımı olmasa 3D ile ilgili monitörü hemen alacağım. bunun için pubmedde bile yayın yazıldığını duydum. karalamak gibi olmasın ama glokom(göz hipertansiyonu) riski gözlük olduğu sürece her daim oluyormuş bunu söyleyen de göz hekimi bir arkadaşım. bu durum da gözlüklü 3D almak konusunda beni çokca frenliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oltanoltan 8 yıl
3D işi bana zor geliyor hem adama kafayı bulduruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15089 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, viewsonic ve 3d
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -14- 8 yıl Nokia N9 Türkiye'de ne zaman çıkıyor, Symbian Belle neler getiriyor? 8 yıl Raidmax Aeolus kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim