ViewSonic'den 35.5-inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlüğünde monitör

Monitör üreticisi Viewsonic, bu yılın sonlarına doğru ürün gamına eklemeyi planladığı ultra yüksek çözünürlüklü yeni monitörüne ait prototipi, Computex 2012 Fuarı'nda sergiledi. VP3280-LED model adını taşıyan 35.5-inç büyüklüğündeki monitör, 4K yani 3,840 x 2,160 piksel olan çözünürlüpüğü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Piksel yoğunluğu 150ppi olan yani toplamda 8.8 milyon piksel sunan monitör aynı zamanda 10-bit 1.07 milyar renk üretiyor. Üzerinde barındırdığı özellikler itibariyle grafik profesyonellerine göz kırpan monitör, 4K çözünürlüğünde görüntü için çift DVI kablosu üzerinden beslemeye ihtiyaç duyuyor. Adından da anlaşılabileceği üzere LED teknolojisini kullanan monitörün, yıl sonuna doğru binlerce dolarlık etiket fiyatıyla piyasaya çıkacak.