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Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği

4K televizyon ve monitörlerin artması doğal olarak içerik sağlayıcıları da bu alanda adımlar atmaya itiyor. Bu furyaya dahil olan son isim ise dünyaca ünlü video platformu Vimeo.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği

YouTube'ın en büyük rakipleri arasında yer alan ve rakibinden farklı olarak çok daha kaliteli içeriklere ev sahipliği yapan Vimeo, şartların olgunlaşmasıyla tüm kullanıcıları için "4K Ultra HD" video izleme desteğini getirdi.
Şimdiye kadar Vimeo Pro kullanıcıları servise 4K video yükleyebiliyor ancak tam çözünürlükte indirme dışında diğer kullanıcılar ile benzer olarak videoları oynatamıyordu. Bu durum kısa süre önce değişti ve artık herkes Vimeo bünyesinde 4K Ultra HD videoları izleyebilmeye başladı. Bu önemli desteğin şimdi veriliyor olmasına neden olarksa 4K çözünürlükte monitörlerin ve televizyonların ciddi oranda artması gösterildi.
4K desteğinin istisnasız tüm kullanıcılara 2016'nın ilk çeyreğinde geleceği belirtiliyor. O yüzden Vimeo video oynatıcı üzerinde 4K seçeneği çıkmayan kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi YouTube çok uzun zamandır 4K video desteğini tüm kullanıcılarına sağlıyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/03/vimeo-is-now-rolling-out-4k-streaming-to-all-users/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl
Şu lg nin 500-600 dolara satılan freesyncli,60 hz 4k,hdmı 2.0 olan,hatta 144 hz verebilen (x modunda) monitörü gelse bende almak istiyom bi tane ama,niyeyse üvey evlad muamelesi yapıyolar bize.
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3d_enjoy 3 yıl
Ülkemizde altyapı 720p üstünde tekliyor maalesef daha çok yolumuz var :)
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alemburda34 3 yıl
izlesene.com 2023 de verir heralde xD
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Patren 3 yıl
biraz geç kalmışlar
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