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Vine, +17 yaş etiketiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
456
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vine, +17 yaş etiketiyle güncellendi
Twitter'ın geçtiğimiz haftalarda iOS platformu için yayınladığı kısa video uygulaması Vine, yaşanan uygunsuz içerik sorunlarının ardından birçok kullanıcının tepkisini üzerine çekmişti. Ancak, uygulamaya güncellemeyle +17 yaş etiketi kazandırılarak uygunsuz içerikler yüzünden oluşabilecek olası sorunların az da olsa önüne geçilmiş oldu.

Güncellemenin getirdiği yenilikler arasında kullanıcıların videolarını Twitter ve Facebook üzerinden yayınlamalarına izin verilirken, diğer kullanıcıları engelleme veya şikayet etme gibi özelliklerinde uygulamaya eklendiği görülüyor. Eklenen bu yeni özelliklerin yanı sıra, uygulama üzerindeki çeşitli hataları da düzeltmeyi amaçlayan güncellemeyi kullanmak için 17 yaş ve üzeri bir kullanıcı olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. 

Güncellenerek +17 yaş sınırlaması, kullanıcı şikayet etme yada engelleme, Twitter ve Facebook üzerinden video paylaşımı gibi yeni özellikler kazanan, Vine'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.



https://itunes.apple.com/tr/app/vine-make-a-scene/id592447445?mt=8 Yorum Yaz
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