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    Apple'dan rekor bilanço: iPhone ve Servisler para basıyor!

    Apple, 2026 üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaştı. Teknoloji devi, 109,4 milyar dolarlık çeyrek geliri elde etti. Şirket ayrıca 1.5 milyardan fazla ücretli aboneliğe ulaştı.

    apple 2026 üçüncü çeyrek kazanç raporu Tam Boyutta Gör
    Apple, 27 Haziran 2026'da sona eren 2026 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yıllık bazda %16 artışla 109,4 milyar dolarlık çeyrek geliri elde etti. Şirketin brüt kâr marjı, gümrük vergisi iadelerinden kaynaklanan yaklaşık 2 puanlık olumlu etki de dahil olmak üzere %50,1 oldu. Seyreltilmiş hisse başına kazanç, yıllık bazda %29 artışla 2,02 dolar oldu.

    iPhone, Mac ve Servis gelirleri Haziran çeyreğinde yeni rekor kırdı: 109 milyar dolar gelir!

    Apple CEO'su Tim Cook, “iPhone, Mac ve Servis genelinde, her coğrafi bölgede çift haneli gelir artışıyla şimdiye kadarki en güçlü Haziran çeyreğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz. WWDC26’da, Apple'ın en son yazılım yeniliklerinin ve önemli yeni çocuk güvenliği özelliklerinin yanı sıra tamamen yeni Siri AI’ı tanıtmaktan heyecan duyduk.” açıklamasında bulundu.

    Apple'ın Finans Direktörü Kevan Parekh, “Çeyrek boyunca elde ettiğimiz rekor iş performansından çok memnunuz. Haziran çeyreğinde hem hisse başına kazanç (EPS) hem de operasyonel nakit akışı açısından yeni rekor kırıldı. Tüm önde gelen ürün kategorileri ve coğrafi bölgelerde kurulu aktif cihaz sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmayı başardık.” açıklamasını yaptı.

    1.5 milyar ücretli abonelik!

    Yüksek kâr marjları sağlayan Apple'ın Servis bölümü, istikrarlı büyümesini sürdürerek çeyrekte %12’lik artışla 30 milyar doları aşan bir gelir getirdi. Apple, reklamcılık, App Store, AppleCare garantileri, müzik, video, bulut hizmetleri ve ödeme hizmetlerinden elde edilen büyümeye dikkat çekti.

    Cook, Apple'ın 1,5 milyar ücretli aboneliğe sahip olduğunu, bunun iCloud'un yanı sıra Apple'ın pay aldığı App Store'daki uygulama aboneliklerini de içerdiğini söyledi.

    Apple, 2023 yılında 1 milyar aboneliği aştığını bildirmişti. Neredeyse üç yıl sonra 1,5 milyara ulaşmak oldukça büyük bir başarı. Apple abonelikleri, Apple TV, Apple Music, iCloud+ ve Apple One paketi gibi kendi bünyesinde sunduğu hizmetleri de içeriyor. Ancak 1,5 milyar rakamının çok büyük bir kısmının App Store uygulama aboneliklerinden de kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bir iPhone, iPad veya Mac kullanıcısı App Store'dan indirilen üçüncü taraf bir uygulamaya abone olduğunda, Apple bu gelirden pay alıyor. Bu nedenle, bu abonelikleri toplam rakamına dahil edebiliyor.

    Apple 2026 üçüncü çeyrek sonuçları

    • Gelir: 109,42 milyar dolar
    • iPhone geliri: 54,25 milyar dolar
    • Mac geliri: 10,35 milyar dolar
    • iPad geliri: 6,19 milyar dolar
    • Giyilebilir Cihazlar geliri: 7,88 milyar dolar
    • Servisler geliri: 30,74 milyar dolar
    • Hisse Başına Kazanç (EPS): 2,02 dolar
    • Brüt Kâr marjı: %50,1
    • Nakit: 146,52 milyar dolar
    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2026/07/apple-reports-third-quarter-results/ https://www.cnbc.com/2026/07/30/apple-earnings-live-updates.html
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