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Vine, ilk yıl dönümünü kutluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,4b
1
18
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vine, ilk yıl dönümünü kutluyor
Twitter'ın kuruculuğunu üstlendiği anlık video servisi Vine, bir yılı geride bıraktı. Bir yıllık bu süreçte oldukça popüler hale gelen servis, kendi fenomenlerini yaratmayı da başardı.

Birinci yılını "Vine'da bir yıl" adlı bir sayfa ile kutlayan servis, bu sayfada yılın en çok ilgi gören videolarına yer veriyor. Her biri 6 sn olan bu videoların "Vine'da bir yıl" başlığı altındaki toplam süresinin 18 dakika olduğunu da belirtelim.

Vine'ın ilk yılında en çok beğenilen, en çok paylaşılan ve en çok yorum alan videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://vine.co/yearonvine Yorum Yaz
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Balawitz 5 yıl en beğenilen TnesQuare
Instagram daha da gereksiz. Fotoğrafları face-twitter'da paylaştıkları yetmiyor mu bir de instagram'da paylaşıyorlar.
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parayban 5 yıl
Yabancıların çektiği Vinelar Türklerden kat kat iyi, bizimkilerin çektiklerine arkamla gülüyorum
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gokceonur 5 yıl
Bizimkiler şebeklik yapmaya başlamadan önce güzel programdı
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multiTYRT 5 yıl
Adam gibi vine çeken tek kişi Tayfun Yılmaz kaldı.
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2jz1993 5 yıl
Karya,erkan eker,tayfunu izlemeyen varsa izlesin sonra söyleyin


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Kurabiyee Canavari 5 yıl
Kotadan çok yemese iyiydi
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sniko1 5 yıl
Ya bizim Türkler demeyin şuna.Tek Türkiyede mi beyinsizler var
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caglet 5 yıl
Amerikalilar var 3 milyon takipcili , adamlar bizim 100bin takipcililer kadar meshur degil massallah :D
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TnesQuare 5 yıl
Bana göre şu ana kadar yapılmış en gereksiz sosyal medya uygulaması.
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mehmedaltair 5 yıl TnesQuare
TnesQuare
Bana göre şu ana kadar yapılmış en gereksiz sosyal medya uygulaması.

Türkler rezil ettiği için öyle oldu
o şebeklik yapanların çektikleri vine'lara gülen varsa sıkıntı büyük bence
1 Yanıt Yanıtla +1
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Balawitz 5 yıl TnesQuare
Instagram daha da gereksiz. Fotoğrafları face-twitter'da paylaştıkları yetmiyor mu bir de instagram'da paylaşıyorlar.
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