Vine, ilk yıl dönümünü kutluyor

Twitter'ın kuruculuğunu üstlendiği anlık video servisi Vine, bir yılı geride bıraktı. Bir yıllık bu süreçte oldukça popüler hale gelen servis, kendi fenomenlerini yaratmayı da başardı.





Birinci yılını "Vine'da bir yıl" adlı bir sayfa ile kutlayan servis, bu sayfada yılın en çok ilgi gören videolarına yer veriyor. Her biri 6 sn olan bu videoların "Vine'da bir yıl" başlığı altındaki toplam süresinin 18 dakika olduğunu da belirtelim.





Vine'ın ilk yılında en çok beğenilen, en çok paylaşılan ve en çok yorum alan videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://vine.co/yearonvine