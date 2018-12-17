Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı

Teknoloji Editörü
Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre Pokémon Go'nun geliştirici olan San Francisco merkezli Niantic, 4 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Üstelik bu değere, kısa bir süre önce aldığı 200 milyon dolarlık bir yatırımla ulaştığı açıklandı.
Yeni oyunu piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar
Pokémon Go, ABD'de en çok indirilen 200 uygulama arasında yer alıyor. Bu istatistiği iki yıl önce olduğu gibi listenin üst sıralarını domine etmeye yetmese de şirketin kısa sürede gösterdiği bu başarı göz ardı edilemez. Zira Pokémon Go piyasaya sürüldüğünde öylesine bir çılgınlık haline gelmişti ki, şirketin hisse değerleri kısa sürede tavan yapmıştı.Konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Pokémon Go, çıkışının ardından geçen sürede ilk zamanki popülaritesinde olmasa da, yapımcısı Niantic yeni bir oyun piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2019 yılının başlarında lansmanı yapılması beklenen ve yine Pokémon Go gibi konum tabanlı bir oyun olan Harry Potter: Wizards Unite oyununda da büyüler öğrenip, sanal ortamdaki yaratıklarla savaşabileceksiniz. Bakalım bu yeni oyun Pokémon Go gibi fenomen hale gelecek mi hep beraber göreceğiz.
https://www.wsj.com/articles/niantic-maker-of-hit-pokemon-go-app-refuels-with-3-9-billion-valuation-11544748877 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Harry Poter da o şekilde kırık dökük çıkarsa iş kötü.
Android tabanlı sistemlere güncel APK'yi yükleyince oyun problemsiz açılıyor.