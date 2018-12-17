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Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı

Konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic, aldığı 200 milyon dolarlık yatırımın ardından 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı.
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre Pokémon Go'nun geliştirici olan San Francisco merkezli Niantic, 4 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Üstelik bu değere, kısa bir süre önce aldığı 200 milyon dolarlık bir yatırımla ulaştığı açıklandı.

Yeni oyunu piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar

Pokémon Go, ABD'de en çok indirilen 200 uygulama arasında yer alıyor. Bu istatistiği iki yıl önce olduğu gibi listenin üst sıralarını domine etmeye yetmese de şirketin kısa sürede gösterdiği bu başarı göz ardı edilemez. Zira Pokémon Go piyasaya sürüldüğünde öylesine bir çılgınlık haline gelmişti ki, şirketin hisse değerleri kısa sürede tavan yapmıştı.
Konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Pokémon Go, çıkışının ardından geçen sürede ilk zamanki popülaritesinde olmasa da, yapımcısı Niantic yeni bir oyun piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2019 yılının başlarında lansmanı yapılması beklenen ve yine Pokémon Go gibi konum tabanlı bir oyun olan  Harry Potter: Wizards Unite oyununda da büyüler öğrenip, sanal ortamdaki yaratıklarla savaşabileceksiniz. Bakalım bu yeni oyun Pokémon Go gibi fenomen hale gelecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.wsj.com/articles/niantic-maker-of-hit-pokemon-go-app-refuels-with-3-9-billion-valuation-11544748877 Yorum Yaz
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sis651 5 ay
Bir süre önce de en eski oyunları Ingress'i Ingress Prime ile güncellediler. Güzelim oyunu Unity'ye uyarlamaya çalışırken mahvetmişler. Neresinden tutsan dökülüyor kıvamında. Halbuki bir yıl öncesinden yayınlanan görsellerinde bile daha stabil çalışıyordu oyun. :D
Harry Poter da o şekilde kırık dökük çıkarsa iş kötü.
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TheStarBox 5 ay
Pokemon markası kullanarak çöp yapsan satar.
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Cute Hentai 5 ay
IOS versiyonu var en başından beri fakat USA markette ve bazı ülkelerde vardı. O ülkelere ait hesap açılması gerekiyor ve kredi kartı girişi yapmak zorunlu. Jailbreak olsa bile Pokemon GO yüklemesine izin vermiyor güncel IPA elinde olsada. Bir kere Jailbreak'li iPhone'a yükleyebildim sonra nasıl bir güvenlik sağladılar ise yükleyemedim.
Android tabanlı sistemlere güncel APK'yi yükleyince oyun problemsiz açılıyor.
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marsk35 5 ay
Pokeman oyununun ios versiyonu çıkmadı yapımcı yapamıyor heralde
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Nerevarine 5 ay marsk35
Yoo var. 10 temmuz 2016’dan beri oynuyorum.
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