Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı

Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre Pokémon Go'nun geliştirici olan San Francisco merkezli Niantic, 4 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Üstelik bu değere, kısa bir süre önce aldığı 200 milyon dolarlık bir yatırımla ulaştığı açıklandı.

Yeni oyunu piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar

Pokémon Go, ABD'de en çok indirilen 200 uygulama arasında yer alıyor. Bu istatistiği iki yıl önce olduğu gibi listenin üst sıralarını domine etmeye yetmese de şirketin kısa sürede gösterdiği bu başarı göz ardı edilemez. Zira Pokémon Go piyasaya sürüldüğünde öylesine bir çılgınlık haline gelmişti ki, şirketin hisse değerleri kısa sürede tavan yapmıştı.

Konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Pokémon Go, çıkışının ardından geçen sürede popülaritesinde azalma olsa da, yapımcısı Niantic yeni bir oyun piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yine Pokémon Go gibi konum tabanlı bir oyun olan bu yeni oyunda da büyüler öğrenip, sanal ortamdaki yaratıklarla mücadele edilecek. Bakalım bu yeni oyun Pokémon Go gibi fenomen hale gelecek mi hep beraber göreceğiz.