Vine.co yeni özellikler ile yenilendi

Twitter'ın 6 saniyelik videolar üzerine kurulu popüler servisi Vine, masaüstü tarafında yenilendi.

Uygulama olarak iOS, Android ve Windows Phone platformlarında yer alan Vine, Vine.co adresinden ulaşılan masaüstü sürümünde bir takım değişikliklere gitti. Ana sayfası üzerinde kanallar, şuan için popüler olanlar, öne çıkan Vine kişileri, editörün seçimi videolar, başkaları tarafından hazırlanmış çalma listeleri ve son dönemde öne çıkan içerikleri gösteren servis, artık herhangi bir hesap üzerinden giriş yapılmadan keşif yapılmasına izin veriyor ve yeni eklenen güçlü arama motoruyla arama işlemlerini ciddi oranda kolaylaştırıyor.

Konu hakkında Vine tarafından hazırlanan blog sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.vine.co/post/84443238871/vine-co-has-a-new-look