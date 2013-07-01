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Vine'ın Kindle Fire versiyonu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vine'ın Kindle Fire versiyonu yayınlandı
Anlık video uygulaması Vine'ın kapsamını genişletmek adına yeni bir adım atan Twitter, uygulamanın Kindle Fire versiyonunu yayınladı.

Hatırlayacağınız üzere, Vine'ın Android versiyonu geçtiğimiz ayın başlarında yayınlanmıştı. Vine'ın Windows Phone 8 veya BlackBerry 10 gibi yeni platformlar yerine yeniden bir Android tabanlı cihaz için yayınlanması biraz şaşırtıcı gelebilir. Ancak, Vine'ın Kindle Fire versiyonu tabletler için hazırlanan ilk versiyon olması açısından oldukça önemli bir yere sahip. Vine'ın Kindle Fire versiyonu her ne kadar tablet için de hazırlanmış olsa da, akıllı telefonlar için hazırlanan Android versiyonuna benzer bir tasarımla sunuluyor. 

Birinci nesil Kindle Fire hariç Android 4.0 veya üzeri yazılıma sahip tüm Kindle Fire tabletlerde çalışabilen Vine'a aşağıdaki market bağlantısından erişebilirsiniz.

http://www.amazon.com/Vine-Labs-Inc/dp/B00DOIBYYG/ref=sr_1_13?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1372678872&sr=1-13&keywords=vine Yorum Yaz
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