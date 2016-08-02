Virgin Galactic uzay turizmi için operatör lisansını aldı

Uzaya ticari amaçlı uçuşlar gerçekleştirmek için gün sayan Virgin Galactic çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere 2014 yılındaki test uçuşu sırasında SpaceShipTwo adlı uzay aracı düşmüş ve içerisindeki iki pilot yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yapılan incelemelerde pilotaj hatasından dolayı kaynaklandığı belirtilen kazanın ardından ikinci SpaceShipTwo aracını geliştiren Virgin Galactic, güvenlik konusundaki tedbirleri arttırarak tasarımda ufak çaplı değişikliklere gitti.

66 yaşındaki çılgın İngiliz iş adamı Richard Branson’ın sahibi olduğu şirket yayınladığı son açıklamayla uzay hava sahasının kullanılabilmesi ve test uçuşlarının gerçekleştirilebilmesi için Amerika Federal Havacılık İdaresi’nden gerekli operatör lisansını aldıklarını duyurdu. Böylelikle hava aracını ticari amaçlarla kullanmaya hak kazanan Virgin Galactic önemli bir virajı geride bırakmış oldu.

Vakit kaybetmeden "taksi" (motorlar çalışır halde bekleme pozisyonu) testlerine başlayan uzay aracını Land Rover ortaklığıyla Range Rover Autobiography'nin çektiği görülüyor. Aynı anda 6 kişi taşıyabilen SpaceShipTwo yerden yaklaşık 100 kilometre yükseliyor ve yolcularına yer çekimsiz ortamı deneyimlemelerini sağlıyor. 250 bin dolar karşılığında katılabileceğiniz programa şimdiden 700 kişinin başvurduğu belirtiliyor.