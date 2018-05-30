Virgin Galactic'in süpersonik uzay aracı ikinci test uçuşunu tamamladı

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İngiliz milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, dün tamamlanan testlerle amacına bir adım daha yaklaştı. Bundan 4 yıl önce SpaceShipTwo isimli uzay aracının yere çakılmasıyla soruşturma sürecine giren ve çalışmaları büyük ölçüde etkilenen şirket, SpaceShipTwo'nun halefi olarak değerlendirilen VSS Unity isimli uzay aracını ilk kez nisan ayının başında test etmişti. 1.9 Mach hızına ulaşarak sesten neredeyse iki kat daha hızlı hareket eden uzay aracının ikinci testi dün tamamlandı.





Sonuçlar daha başarılı

Klasik uzay araçlarının aksine yerden yükselmek yerine bir uçak ile gökyüzüne taşınıp sonrasında hareket eden VSS Unity, test öncesinde WhiteKnightTwo isimli dev bir uçak tarafından yeryüzünden yaklaşık 14 kilometre yüksekliğe kadar taşındı. İki pilot tarafından kontrol edilen uzay aracı, bu yüksekliğe ulaşınca motorlarını çalıştırdı ve harekete geçti. 31 saniye boyunca çalışan motorlar VSS Unity'nin saatte 1.9 Mach hızıyla yeryüzünden 35 kilometre kadar yükseğe ulaşmasını sağladı. Geçen ay yapılan testte ise uzay aracı 1.87 Mach hızıyla 25 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başarmıştı.





VSS Unity'nin insanlı görevlerinde aracın motorunun 60 saniye boyunca çalışması gerekiyor. Bu nedenle 31 saniyelik çalışma süresi yetersiz gibi görünebilir ancak dün yapılan testteki asıl amaç aracın arka kısmında daha fazla ağırlıkla süpersonik hızlarda nasıl seyahat ettiğini görmekti. Bu nedenle Virgin Galactic ekibi bir önceki uçuşa kıyasla bazı değişikler yaptı. Aracın arka kısmına daha fazla ekipman ve koltuk yerleştirerek ağırlık merkezini değiştiren ekip, ağırlık merkezi değiştirildikten sonra da aracın başarılı bir şekilde uçup iniş yapabildiğini gözlemlemiş oldu.





Bilet fiyatı 250.000$

İlk test uçuşunda olduğu gibi dün gerçekleştirilen uçuşu da yakından takip eden Richard Branson, uçuşun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Uzay aracı tekrar gökyüzünde görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu belirten Branson, ''Unity'nin süpersonik hızlarla yukarı doğru uçtuğunu görmek ilham verici ve kesinlikle nefes kesici. Hedeflerimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.





VSS Unity ile uzaya yolculuk yapmak isteyen kişilerin koltuk başına 250.000$'ı gözden çıkarması gerekiyor. Halihazırda bu ödemeyi yapıp uzay yolculuğuna çıkmayı bekleyen yüzlerce müşteri var ancak şirketin, hizmet sunmadan önce daha kaç test uçuşu yapacağı belli değil. Bununla birlikte Richard Branson geçtiğimiz günlerde bir İngiliz radyosuna konuk olmuş ve müşterilerin katılacağı ilk uçuşun ''yıllar sonra değil, aylar sonra'' gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

https://www.theverge.com/2018/5/29/17404784/virgin-galactic-vss-unity-space-plane-powered-test-flight