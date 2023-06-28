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    Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE’den kaydedilen ilk fotoğrafı paylaştı.            
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    Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk elektro-optik gözetleme uydusu İMECE, 15 Nisan 2023 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. Yörünge testlerine başlanan İMECE'den ilk görüntü paylaşıldı. Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinin fotoğrafı kaydedildi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE'den elde edilen ilk görüntüyü paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:

    “Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntü”

    İMECE, Dünya'nın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor. İMECE, yörüngedeki testlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

    Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü Tam Boyutta Gör
    680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanan İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.

    Uydunun metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından . Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanmış oldu. İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. Uydunun yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde.

    Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.

    İMECE’nin yerli ekipmanları neler?

    • Elektro-optik kamera
    • Yönlendirilebilir Anten
    • Elektrikli İtki Motoru
    • Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
    • Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
    • Güneş Algılayıcı

    İMECE uydusu özellikleri:

    • Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
    • Hizmet Ömrü: 5 Yıl
    • Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
    • Ağırlık: 800 kg
    • Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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