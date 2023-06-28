Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE'den elde edilen ilk görüntüyü paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntü”
İMECE, Dünya'nın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor. İMECE, yörüngedeki testlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.
Uydunun metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından . Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanmış oldu. İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. Uydunun yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde.
Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.
İMECE’nin yerli ekipmanları neler?
- Elektro-optik kamera
- Yönlendirilebilir Anten
- Elektrikli İtki Motoru
- Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
- Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
- Güneş Algılayıcı
İMECE uydusu özellikleri:
- Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
- Hizmet Ömrü: 5 Yıl
- Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
- Ağırlık: 800 kg
- Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D