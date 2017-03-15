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Visa’dan güneş gözlüğü ile temassız ödeme

ABD merkezli finans devi Visa kullanıcıların kart kullanmadan üzerinde bulunan NFC yongası sayesinde pos cihazlarında ödeme yapabileceği güneş gözlüklerini tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Visa’dan güneş gözlüğü ile temassız ödeme
 

Dev finans hizmetleri şirketi Visa, giyilebilir teknolojiyi ödeme sistemleriyle birleştirerek ortaya koyduğu yeni güneş gözlüklerini tanıttı. Şirket, daha önce akıllı telefonlarda ve akıllı saatlerde gördüğümüz, kartsız ve temassız ödeme imkanı sunan NFC teknolojisinin bulunduğu güneş gözlüğü prototipini kullanıcılara sunarak temassız ödemenin yaygınlaşmasını planlıyor.

İçinde bulunan NFC yongası ile pos cihazına yaklaştırıldığında daha önce tanımlanmış olan banka veya kredi kartından ödeme yapan böylece kullanıcıları kabarık cüzdanlar taşıma zahmetinden kurtaran güneş gözlüklerinin sörf yapan kişiler ve plajlardaki insanlar tarafından kullanılabileceği düşünülüyor. Visa da bu alana odaklanmış olsa gerek zira prototipler ilk olarak Avustralya’da yapılacak olan Quiksilver Pro ve Roxy Pro sörf yarışmalarında, yarışmacılara verilerek hem test edilmiş hem de insanların beğenisine sunulmuş olacak.

Henüz sadece tanıtım aşamasında olan gözlüklerin ne zaman diğer kullanıcıların da hizmetine sunulacağı ve fiyatının ne olacağı bilinmiyor. İlk olarak sponsorlara ve bankalara dağıtılacak olan gözlüğün yarışmalardan sonra, kendisine duyulan ilgiye de bağlı olarak, kısa bir süre içinde raflarda yerini alması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/14/visa-is-testing-nfc-sunglasses-that-can-pay-for-stuff/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Ne yapacaklarını şaşırdılar yok artık ben yüzüğümle okutmak istiyorum.
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nokta_28 2 yıl
Gözlük çalındı ne yapacağız. ? Nasıl bir güvenlik önlemi yapacaklar merak ettim.
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axaxa 2 yıl
Milletin parasını yolmak için daha neler çıkacak bakalım.
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Kerim5100 2 yıl
Desenize gözlük hırsızlıkları artacak


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Guest-F8946C419 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Desenize gözlük hırsızlıkları artacak




Gözlük hırsızlıkları artacak
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gun 2 yıl
Gözlüğü ağırlaştırır ve her gözlükte olursa çok iyi ama sırf bunun için özel gözlük almam.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Çöp teknoloji yine
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