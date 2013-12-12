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Vivo'nun 2K ekranlı akıllı telefonu için özel bir basın davetiyesi hazırlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vivo'nun 2K ekranlı akıllı telefonu için özel bir basın davetiyesi hazırlandı
Çinli akıllı telefon üreticilerinin yükselişi, yüksek donanımlı iddialı telefonlardan sonra pazarlama tarafında da kendisini hissetirmeye başladı. Ultra ince tasarımlı akıllı telefon modelleriyle bir süredir sık sık gündeme gelen Vivo firması, dğnyanın ilk 1440 x 2560 piksel çözünürlüklü ekrana sahip akıllı telefon modelini önümüzdeki günlerde lanse etmeye hazırlanıyor. Şu an satışta olan diğer tüm akıllı telefonlardan daha yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan telefonun duyurulacağı etkinlik için hazırlanan davetiye de oldukça farklı.
Gazetecilere yollanan davetiye ilk bakışta farkını belli etmese de, NFC özellikli bir telefonla ile kontrol edildiğinde sürpriz ortaya çıkıyor. Arttırılmış gerçeklik özelliği ile donatılan davetiye içerisinde detaylar, bakılan telefonun ekranında 3 animasyonlar eşliğinde belirmeye başlıyor. Özellikle pazarlama tarafında batılı üreticiler kadar etkin olamayan Uzakdoğu firmaları, görünüşe bakılırsa bu eksikliği fark yaratan uygulamalar ile gidermek istiyorlar. 
Tanıtımı yapılacak Xplay 3S modeline geri dönecek olursak eğer, kasasında yüksek malzeme kalitesine yer verildiğini belirtelen telefon, Snapdragon 800 işlemcisinin daha yüksek CPU ve GPU frekansına sahip 8974AB versiyonunu kullanıyor. Galaxy Note 3 gibi 3GB RAM ile donatılan telefonda, düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf kalitesi elde edebilmek adına f/1.8 açıklık değerine sahip kameraya yer veriliyor. Vivo ilk planında lansman için 12 Aralık tarihini belirlerken, sonrasında yaptığı değişiklik ile 18 Aralık'a kaydırmıştı. 
 
 

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wolf silver 5 yıl en beğenilen
Biz hala 700 muhendis ile Turkcell t40 yapalım
1 Yanıt Yanıtla +36
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ti7800 5 yıl
notebook üreticileri hala 1366x768 de kaldı. Telefonlar bile 2k oldu baksanıza.
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tural.i 5 yıl
bu durumda turkcell 1400 mühendis toplasa bu davetiyeyi bile yapamaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar nerden nereye geldi
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DaRKFoRCeS 5 yıl
çinliler işini biliyor.
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TechnoMobile 5 yıl
Snapdragon800'lü saray soytarısı sorar: Kralım halk bu işlemciyle 1K çözünürlükte panelle stabil bir performans göremiyor.
Padişah: 1K ile olmuyorsa 2K kullansınlar.
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bellair 5 yıl
aynı performansı laptoplardan da bekliyoruz
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fbkaya 5 yıl
benim MONİTÖR hala 1366x768
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tural.i 5 yıl
bu durumda turkcell 1400 mühendis toplasa bu davetiyeyi bile yapamaz
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Krone 5 yıl
Davetiyeleri çok beğendim. Animasyon falan güzelmiş.
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HatimİndirenSteveJOBS 5 yıl
Herkes davetiyenin özelliğinden ziyade telefonun özelliklerini eleştirmiş
O değilde davetiye olmuş
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cemir7 5 yıl
son aldığım çin malı telefonda anten tv bile vardı hey gidi günler hey...
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ti7800 5 yıl
notebook üreticileri hala 1366x768 de kaldı. Telefonlar bile 2k oldu baksanıza.
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