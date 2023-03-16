Apple, geleneği bozuyor: iPhone 15 Pro, Amerika'da da cep yakacak

iPhone 15 Pro fiyatı neden pahalı olacak?
iPhone 15 Pro serisinin titanyum çerçeve, dokunsal geri bildirimli katı hal tuşlar, A17 Bionic çip, daha fazla RAM, periscope lens (Pro Max’e özel) gibi donanım yükseltmeleri nedeniyle Apple, iPhone X’ten beri ilk kez telefonlarının fiyatlarını yükseltecek. Amerika’da iPhone Pro modelleri 999 dolardan, Pro Max modelleri de 1099 dolardan başlıyordu; bu seri bozulacak.
Apple, Amerika dışında iPhone fiyatlarına ara ara zam yapıyor ancak şirket Amerika’da altı yıldır Pro modellerine aynı fiyatı uyguluyor. iPhone 15 Pro ile bu değişecek ama düz iPhone 15 modelleri etkilenecek mi belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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