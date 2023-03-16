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    Anlık Bildirim

    Apple, geleneği bozuyor: iPhone 15 Pro, Amerika'da da cep yakacak

    Apple, iPhone 15 Pro ile iPhone X modelinden beri ilk kez fiyat artışına gidecek. iPhone 15 Amerika fiyatları bile pahalı olacak iddiası gündemde.              

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    iPhone 15 Pro Amerika fiyatı yüksek olacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji analisti Jeff Pu’ya göre, Apple’ın 2023 iPhone modelleri iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki modellerden daha pahalı olacak. Apple’ın 6 sene sonra ilk kez iPhone fiyatlarını 1000 dolar üstüne çıkartması bekleniyor. iPhone 15 Pro Amerika fiyatı bile düşündürücü olacak.

    iPhone 15 Pro fiyatı neden pahalı olacak?

    iPhone 15 Pro serisinin titanyum çerçeve, dokunsal geri bildirimli katı hal tuşlar, A17 Bionic çip, daha fazla RAM, periscope lens (Pro Max’e özel) gibi donanım yükseltmeleri nedeniyle Apple, iPhone X’ten beri ilk kez telefonlarının fiyatlarını yükseltecek. Amerika’da iPhone Pro modelleri 999 dolardan, Pro Max modelleri de 1099 dolardan başlıyordu; bu seri bozulacak.

    Apple, Amerika dışında iPhone fiyatlarına ara ara zam yapıyor ancak şirket Amerika’da altı yıldır Pro modellerine aynı fiyatı uyguluyor. iPhone 15 Pro ile bu değişecek ama düz iPhone 15 modelleri etkilenecek mi belli değil.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    3867 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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