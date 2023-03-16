Apple, geleneği bozuyor: iPhone 15 Pro, Amerika'da da cep yakacak

Tam Boyutta Gör Teknoloji analisti Jeff Pu’ya göre, Apple’ın 2023 iPhone modelleri iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki modellerden daha pahalı olacak. Apple’ın 6 sene sonra ilk kez iPhone fiyatlarını 1000 dolar üstüne çıkartması bekleniyor. iPhone 15 Pro Amerika fiyatı bile düşündürücü olacak.

iPhone 15 Pro, performans konusunda rakipsiz olacak 1 hf. önce eklendi

iPhone 15 Pro fiyatı neden pahalı olacak?

iPhone 15 Pro serisinin titanyum çerçeve, dokunsal geri bildirimli katı hal tuşlar, A17 Bionic çip, daha fazla RAM, periscope lens (Pro Max’e özel) gibi donanım yükseltmeleri nedeniyle Apple, iPhone X’ten beri ilk kez telefonlarının fiyatlarını yükseltecek. Amerika’da iPhone Pro modelleri 999 dolardan, Pro Max modelleri de 1099 dolardan başlıyordu; bu seri bozulacak.

Apple, Amerika dışında iPhone fiyatlarına ara ara zam yapıyor ancak şirket Amerika’da altı yıldır Pro modellerine aynı fiyatı uyguluyor. iPhone 15 Pro ile bu değişecek ama düz iPhone 15 modelleri etkilenecek mi belli değil.

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iPhone 15 Pro, Amerika'da da cep yakacak