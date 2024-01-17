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    Yeni dönem başlıyor: Samsung’un Galaxy S24 serisi 7 yıl güncelleme alacak

    Samsung, kısa bir süre önce Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra’yı tanıttı. Yapay zeka ile dolu olan cihazlar ayrıca güncelleme konusunda da kullanıcıları üzmeyecek.
    Samsung’da yeni dönem: Galaxy S24 serisi 7 yıl güncelleme alacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, kısa bir süre gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra’yı tanıttı. Türkiye dahil tüm dünyada ön siparişe açılan telefonlar özellikle yapay zeka konusunda tonlarca özellikle geliyor. Gelişmiş donanım ve iyileştirilmiş tasarımla birlikte Galaxy S24 ailesi Android dünyasının tepesine oturmuş durumda. Öte yandan yazılım tarafında ise Samsung yeni bir döneme başlıyor: 7 yıl güncelleme desteği!

    Galaxy S24 serisi 2031’e kadar güncelleme alacak

    Samsung, Galaxy S24 serisinden başlayarak telefonları için işletim sistemi yükseltmelerini ve güvenlik güncellemelerini uzattığını duyurdu. Şirket bu cihazlarla birlikte yedi nesil işletim sistemi güncellemesi ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunacağını garanti ediyor.

    Samsung, amiral gemilerinde Galaxy S22’den bu yana beş yıllık güvenlik güncellemesi ve dört nesil Android güncellemesi taahhüt ediyordu. Bu hamlede aslında Google’ın da parmağı büyük. Zira Pixel 8 serisiyle birlikte Google da politikasını değiştirmiş ve yedi yıla çıkarmıştı.

    Samsung, bu kararı kullanıcıların Galaxy cihazlarının optimize edilmiş performansını daha da uzun süre güvenilir bir şekilde deneyimlemelerine yardımcı olmak için aldıklarını ve amaçlarının ürün yaşam döngüsünü uzatmak olduğunu belirtiyor. Ürün yaşam döngüsü demişken Samsung, yeni seride geri dönüştürülmüş plastikler, cam ve alüminyum hem iç hem de dış bileşenlerde kullanılıyor. S24 serisi, Galaxy cihazları için bir ilk olan geri dönüştürülmüş kobalt ve nadir toprak elementlerinden yapılmış parçalar içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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