Yeni dönem başlıyor: Samsung’un Galaxy S24 serisi 7 yıl güncelleme alacak

Tam Boyutta Gör Samsung, kısa bir süre gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra’yı tanıttı. Türkiye dahil tüm dünyada ön siparişe açılan telefonlar özellikle yapay zeka konusunda tonlarca özellikle geliyor. Gelişmiş donanım ve iyileştirilmiş tasarımla birlikte Galaxy S24 ailesi Android dünyasının tepesine oturmuş durumda. Öte yandan yazılım tarafında ise Samsung yeni bir döneme başlıyor: 7 yıl güncelleme desteği!

Galaxy S24 serisi 2031’e kadar güncelleme alacak

Samsung, Galaxy S24 serisinden başlayarak telefonları için işletim sistemi yükseltmelerini ve güvenlik güncellemelerini uzattığını duyurdu. Şirket bu cihazlarla birlikte yedi nesil işletim sistemi güncellemesi ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunacağını garanti ediyor.

Samsung Galaxy S24 & S24 Plus ve S24 Türkiye fiyatları 2 sa. önce eklendi

Samsung, amiral gemilerinde Galaxy S22’den bu yana beş yıllık güvenlik güncellemesi ve dört nesil Android güncellemesi taahhüt ediyordu. Bu hamlede aslında Google’ın da parmağı büyük. Zira Pixel 8 serisiyle birlikte Google da politikasını değiştirmiş ve yedi yıla çıkarmıştı.

Samsung, bu kararı kullanıcıların Galaxy cihazlarının optimize edilmiş performansını daha da uzun süre güvenilir bir şekilde deneyimlemelerine yardımcı olmak için aldıklarını ve amaçlarının ürün yaşam döngüsünü uzatmak olduğunu belirtiyor. Ürün yaşam döngüsü demişken Samsung, yeni seride geri dönüştürülmüş plastikler, cam ve alüminyum hem iç hem de dış bileşenlerde kullanılıyor. S24 serisi, Galaxy cihazları için bir ilk olan geri dönüştürülmüş kobalt ve nadir toprak elementlerinden yapılmış parçalar içeriyor.

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Samsung’da yeni dönem: Galaxy S24 serisi 7 yıl güncelleme alacak