Yeni dönem başlıyor: Samsung’un Galaxy S24 serisi 7 yıl güncelleme alacak

Galaxy S24 serisi 2031’e kadar güncelleme alacak
Samsung, Galaxy S24 serisinden başlayarak telefonları için işletim sistemi yükseltmelerini ve güvenlik güncellemelerini uzattığını duyurdu. Şirket bu cihazlarla birlikte yedi nesil işletim sistemi güncellemesi ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunacağını garanti ediyor.
Samsung, amiral gemilerinde Galaxy S22’den bu yana beş yıllık güvenlik güncellemesi ve dört nesil Android güncellemesi taahhüt ediyordu. Bu hamlede aslında Google’ın da parmağı büyük. Zira Pixel 8 serisiyle birlikte Google da politikasını değiştirmiş ve yedi yıla çıkarmıştı.
Samsung, bu kararı kullanıcıların Galaxy cihazlarının optimize edilmiş performansını daha da uzun süre güvenilir bir şekilde deneyimlemelerine yardımcı olmak için aldıklarını ve amaçlarının ürün yaşam döngüsünü uzatmak olduğunu belirtiyor. Ürün yaşam döngüsü demişken Samsung, yeni seride geri dönüştürülmüş plastikler, cam ve alüminyum hem iç hem de dış bileşenlerde kullanılıyor. S24 serisi, Galaxy cihazları için bir ilk olan geri dönüştürülmüş kobalt ve nadir toprak elementlerinden yapılmış parçalar içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.