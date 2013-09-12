Vizio'dan 50-84" arasında Ultra HD televizyonlar yolda

Tüketici elektroniği ürünleriyle yakından tanınan ABD’li Vizio, Ultra HD televizyonlarını 2014’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre birçoğu 50 inç ve üzeri olacak olan televizyonların en büyüğü, 2013 sonu itibariyle satışa sunulacak olan 84 inçlik model olacak. Panel tedariği için birden fazla firmayla çalıştığı öğrenilen Vizio, 84 inçlik modelin panelini LG’den temin edecekken, kalan modellerin panelleri ise AUO imzası taşıyacak.

2013’ün son döneminden başlayarak özellikle 2014’de içerisinde yaygınlaşacak olan televizyonların fiyatlarıyla ilgili şimdilik bir bilgiyse bulunmuyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130911PD217.html