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Vizio'dan 50-84" arasında Ultra HD televizyonlar yolda

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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11
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Vizio'dan 50-84

Tüketici elektroniği ürünleriyle yakından tanınan ABD’li Vizio, Ultra HD televizyonlarını 2014’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre birçoğu 50 inç ve üzeri olacak olan televizyonların en büyüğü, 2013 sonu itibariyle satışa sunulacak olan 84 inçlik model olacak. Panel tedariği için birden fazla firmayla çalıştığı öğrenilen Vizio, 84 inçlik modelin panelini LG’den temin edecekken, kalan modellerin panelleri ise AUO imzası taşıyacak.

2013’ün son döneminden başlayarak özellikle 2014’de içerisinde yaygınlaşacak olan televizyonların fiyatlarıyla ilgili şimdilik bir bilgiyse bulunmuyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130911PD217.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu firmayı merak ettim ve ürünlerini inceledim
ürünleri oldukça düzgün
ve fonksiyonları oldukça sade ve güzel
ama ne var ki TR de satışı şu an için yok gibi !
bütçe sıkıntısından vestel mestel alacağıma
gidipte bunu almak isterim
2 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

bu firmayı merak ettim ve ürünlerini inceledim
ürünleri oldukça düzgün
ve fonksiyonları oldukça sade ve güzel
ama ne var ki TR de satışı şu an için yok gibi !

bütçe sıkıntısından vestel mestel alacağıma
gidipte bunu almak isterim

Güzel ürünleri var cidden. Param olsa şöyle bir firmayı bu ülkede kurmak istiyorum ama param yok, üretimden yana bir zihniyet yok, kültür yok.
Adamların en alt serisinde bile fald aydınlatma, dts var. Vestelde hep edge-led, dd plus.
Amerika'da Netflix'in olması smart tv olayını yeterince güzelleştiriyor. Bizde adam gibi internet altyapısı olmadığından, olsa bile akk olduğundan işimizi göremiyor.

vizio.com/...
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forex11 6 yıl
Kardeşim Türkiye de hd yayınlar bile *528 yayın yapıyosa hd ready üstü almak bence mallık
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forex11 6 yıl
Kardeşim Türkiye de hd yayınlar bile *528 yayın yapıyosa hd ready üstü almak bence mallık
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DH Misafiri 6 yıl
Lg marka tv ler çok iyi bu konuda lg saglam işler yapıyor.
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matmuhendisi 6 yıl
burası alakasız ama editör arkadaşım beni görür diye yazıyorum nexus 5 in yeni sızan görüntüleri var ve bence kesin doğru haberini yaparsanız sevinirim:)
buda link phonescoop.com/... :)
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yenerbalcı 6 yıl
Türkiyede Ultra HD yayın var mı

kısaca doğru düzgün HD yayın bile yok
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Şu an en yaygın 4k film siyahısı bu, imdb.com/...
Söylediklerine göre dışarda 1 film 160 GB civarı ve usb bellek ile satılıyor, bunu kaliteli bir kodekle .mkv uzantısına çevirdiğinizde 20 GB ilâ 40 GB arasına denk geliyorlar, kısaca bazı filmler 1, bazıları 2 Bluray diske sığabiliyor.
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insipe12 6 yıl
Çöp.
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killnOd 6 yıl
tv lerin abd buyuk olmasi gayet normal , abdliler buyuk severler nede olsa
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seven44 6 yıl killnOd
killnOd

tv lerin abd buyuk olmasi gayet normal , abdliler buyuk severler nede olsa


boyutu değil işlevi önemli :)
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