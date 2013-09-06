Vodafone Almanya, 32/64GB iPhone 5 ve 16GB iPhone 4S'in satışını durduruyor

Apple’ın yeni iPhone’ları tanıtmasına günler kala iPhone 5’in geleceği de yavaş yavaş netleşiyor.Apple’ın önemli iş ortaklarından olan Vodafone’un Almanya’daki operasyonu 32/64GB’lık iPhone 5 ile 16GB’lık iPhone 4S’in satışını sonlandırıyor.

Vodafone Almanya’nın, ülkedeki mağazalara gönderdiği maile göre renk farketmeksizin, iPhone 5’in 32 ve 64GB’lık modelleri ile yine renk farketmeksizin 16GB’lık iPhone 4S’in satışı sonlanıyor. Çalışanlardan alınan bilgilere göre ise hali hazırda iPhone 5’in stoklarının tükenmiş durumda.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce de Apple’ın Kanada’daki iş ortaklarından olan Telus’un iPhone 5’in 16GB’lık modeli hariç diğer modellerinin satışını 28 Eylül itibariyle sonlandıracağı ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan Apple'a yakınlığıyla bilinen Ming-Chi Kuo'nun iPhone 5C ile birlikte iPhone 5'in üretimine son verileceğini ve 2013 sonuna kadar tamamen satışının sonlanacağını söylediğini hatırlatalım.

En doğru bilgileri gelecek Salı günü öğrenmekle birlikte, Apple’ın yoluna 16GB’lık iPhone 5, 32/64/128GB iPhone 5S ve iPhone 5C ile devam etmesi olası görünürken; 3,5 inçlik ve 30 pinli dock yapısı ile iPhone 5, 5S ve 5C’ye göre çok geride kalan iPhone 4 ve 4S’in satışları çok büyük olasılıkla tamamen son bulacak.