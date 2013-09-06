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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vodafone Almanya, 32/64GB iPhone 5 ve 16GB iPhone 4S'in satışını durduruyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Vodafone Almanya, 32/64GB iPhone 5 ve 16GB iPhone 4S'in satışını durduruyor

Apple’ın yeni iPhone’ları tanıtmasına günler kala iPhone 5’in geleceği de yavaş yavaş netleşiyor.Apple’ın önemli iş ortaklarından olan Vodafone’un Almanya’daki operasyonu 32/64GB’lık iPhone 5 ile 16GB’lık iPhone 4S’in satışını sonlandırıyor.

Vodafone Almanya’nın, ülkedeki mağazalara gönderdiği maile göre renk farketmeksizin, iPhone 5’in 32 ve 64GB’lık modelleri ile yine renk farketmeksizin 16GB’lık iPhone 4S’in satışı sonlanıyor. Çalışanlardan alınan bilgilere göre ise hali hazırda iPhone 5’in stoklarının tükenmiş durumda.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce de Apple’ın Kanada’daki iş ortaklarından olan Telus’un iPhone 5’in 16GB’lık modeli hariç diğer modellerinin satışını 28 Eylül itibariyle sonlandıracağı ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan Apple'a yakınlığıyla bilinen Ming-Chi Kuo'nun iPhone 5C ile birlikte iPhone 5'in üretimine son verileceğini ve 2013 sonuna kadar tamamen satışının sonlanacağını söylediğini hatırlatalım.

En doğru bilgileri gelecek Salı günü öğrenmekle birlikte, Apple’ın yoluna 16GB’lık iPhone 5, 32/64/128GB iPhone 5S ve iPhone 5C ile devam etmesi olası görünürken; 3,5 inçlik ve 30 pinli dock yapısı ile iPhone 5, 5S ve 5C’ye göre çok geride kalan iPhone 4 ve 4S’in satışları çok büyük olasılıkla tamamen son bulacak.


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Farwynd 6 yıl en beğenilen
O kalanlarıda bizim gibi 3. Dünya ülkelerine kakalayacaklar. En nihayetinde yıl olmuş 2013 hala iPhone 4'ün 999 ? ye satıldığı bir ülkeyiz...
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gs09gs09 6 yıl
:D huawei midir nedir yeni bir telefon tanıttı p6 bilmem ne 4s 1600 lira vericeğinize onu alın daha iyi derim :D çok şık sade bir telefon olmus fiyatı 999 lira
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General. 6 yıl
Bana göre Applenin yaptığı en iyi cihaz 4S ve bundan sonra büyük ihtimal böyle kaliteli bir cihaz yapmayacak
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okan_cehapelioglu 6 yıl
endişelenmeyin Turkcell bunları satar hala 3gs 800 liradan 4'de 1000 liradan satılıyor turkcell timlerde

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DaRKFoRCeS 6 yıl
+1 ama apple store açmaya gelince ortada yoklar.çin in gün geçtikçe yükseliyor.tim cook oraya gidiyor.burayı kale bile almıyor.
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IgorStravinsky 6 yıl
S alın, sağlıcakla kalın.
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spaydix 6 yıl
Bizene bundan
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GokhanEmecan 6 yıl
iPhone 5 kullanıcıları bizlerde üvey evlat olduk ..
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asdemre 6 yıl
ipad 3'te Appleden kazık yedikten sonra her türlü üretim sonlandırma haberine inanırım. ios6 ile zaten hantallaşmıştı ipad, satana kadar akla karayı seçtim.
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Farwynd 6 yıl en beğenilen
O kalanlarıda bizim gibi 3. Dünya ülkelerine kakalayacaklar. En nihayetinde yıl olmuş 2013 hala iPhone 4'ün 999 ? ye satıldığı bir ülkeyiz...
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Jül Sezar 6 yıl
Şuan da aynı sistem yürüyor zaten. 1 nesil eski iphone un sadece 16gb lık modeli satılıyor. 2 nesil eski iphone un 8gb lık modeli satılıyor, 5c gelirse 2 nesil eski iphone un satışına gerek kalmayacak.

Yani bu haberde iphone 5 in değil, 4s in geleceği sekillenmis.
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