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Vodafone Galaxy Note 8.0 paketleri belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone Galaxy Note 8.0 paketleri belli oldu

Samsung'un MWC 2013 etkinliğinde tanıttığı S-Pen destekli ürün ailesinin yeni üyesi Galaxy Note 8.0 tablet modeli için, Vodafone belirlediği kampanya paketlerini açıklandı.

Red tarifelerine özel olarak sunulan Galaxy Note 8.0 modeline 24 aylık taahhütlerde Red Classic için aylık 40TL, Red için aylık 30TL, Red Elite için aylık 25TL şeklinde ödemelerle sahip olmak mümkün. Tarifelerde 99TL tutarında ön ödeme mevcut. Modelin peşin satış fiyatı ise 1299TL.

Samsung Galaxy Tab 8.0 sesli görüşme yapabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Modelde 8 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte LCD ekran, S-Pen teknolojisi, 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Exynos 4 Quad işlemci, 2GB RAM, 5MP çözünürlüklü arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 4600mAh batarya şeklinde özellikler mevcut.

http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/samsung-galaxy-note-8 Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
En ucuz kontratli fiyat toplamda 2640 tl ediyor.

O paraya naparim ?

Bir adet nexus 4 alirim yanina ipad mini alirim kalan 740 tlyi de bankaya koyarim.
En ucuz kontratli fiyat toplamda 2640 tl ediyor.O paraya naparim ?Bir adet nexus 4 alirim yanina ipad mini alirim kalan 740 tlyi de bankaya...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bu mu şimdi ipad mini nin rakibi? aralarında resmen 600-700 tl oynuyor. samsung kendini iyice göklerde görmeye başladı.
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Çaylanan Adam 6 yıl
Cok pahali Samsung taraftari olarak bu fiyatlardan almam
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asksevgidostluk 6 yıl
vodadon'dan 8.0 alan var mı? telefon özelliği aktif olan 5100 modelini mi veriyorlar? Paketlerde konuşma da var. bu duruda telefon aktif mi?
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dizapoen 6 yıl
Ben 2 hafta önce optimum outlet mediamarktan aldım. Birsürüde vardı
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tahrix 6 yıl dizapoen
dizapoen

Ben 2 hafta önce optimum outlet mediamarktan aldım. Birsürüde vardı

Ben forum a sormuştum. peki üründen memnun musunuz. ipad a göre avantajı kalem olayı benim için. kalemi kullanışlı mı ve ipad yerine note a bu kadar para vermeye değer mi. ne dersiniz.
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asksevgidostluk 6 yıl
Paketlerde telefon görüşmesi de var. Vodafone 5100 modelini mi veriyor?
Başka hiç bir yerde 5100 bulamadım. 5105 ve 5110 var.
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sf0606 6 yıl
kesin ya amma uzattınız...
Teknosa da var bimeks de var ve media markt da var.
N5110 modeli sadece wifi üzerinden çalışır
N5105 ise 3g li yani sim kartı takılabilinir.

şu an N5105

media markt da 1199 tl
teknosada 1299 tl 100 tl hediye çeki var.
bimeks de 1299 tl

N5110 hepsinde 999 tl dir...
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Skylined 6 yıl
Samsung çok acaip bir firma, piyasaya güzel bir talet çıkardın 8" e göre Dpi yı da hoş görüntüsü 10.1 e oranla bariz net donanımıda güzel

her şey iyi sağlam bir cihaz 1000 TL ok ama neden sadece BEYAZ neden ?

Beyaz renk daha çok kadınlara hitap eden segmenttir. Beyaz eşya mantığından gelir.

Mantığı çözen beri gelsin herkes beyaz sevmek zorundamı ? Neden sadece BEYAZ.
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Jül Sezar 6 yıl
Samsung neden bu seneye kadar 7 inc'de, simdi 8 inc?
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KARDANADAM34 6 yıl
Sevgili konu sahibi dostum,

Konu açmadan önce biraz araştırma yapsaydınız, Note 8.0 modelinin SESLİ KONUŞMA özelliğinin; ülkemizde aktif olmadığını öğrenebilirdiniz. Bahse konu sesle görüşme özelliği hariç her bilgi doğru lâkin; yazınızın son paragrafında belirttiğiniz GALAXY TAB 8.0 ifadesi pek olmamış gibi duruyor bence.. Siz ne dersiniz ?...

Hayırlı günler dilerim.. Allah'a emanet olun
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marancı 6 yıl
Düşünen Biri
marancı
Düşünen Biri Bu mu şimdi ipad mini nin rakibi? aralarında resmen 600-700 tl oynuyor. samsung kendini iyice göklerde görmeye başladı.
600-700 değil 300tl, 3g li ipad mini 599 veya 699tl değil. Spen için bu farkı görmeyen olabilir. Telefon özelliği içinde olabilir. İpad miniye en sağlam rakip olduğunu kimse inkar edemez zannımca. Ben aldım. İpad minide kalem olsa onu düşünebilirdim. Ama kararım note 8.0 dan yana oldu.
Aralarında ki tek farkın kalem olduğunu düşünüyorsan senin için yapabilecek pekte fazla birşeyim yok. 300 tl yi nasıl söyleyebildin çok merak ediyorum. mesela şu anda 16 gb kapasiteli, wifi ve distribütör garantili modeli vatan da 679 tl. arada resmen 600 tl fark var.

wifi li note da 999 hb de daha ucuzu bir haftaya vatanda da olur muhtemelen. Olmasa bile Fark 600 mü 300 mü? Kalem + tel özelliği dedim bunlar için 300tl göz kırpmadan verilir demedim veren olabilir dedim. Aradaki tek fark kalem demedim. Farklı kavramlar. Benim için birşeyler yapabilmeniz mümkün olmasa da bunu düşünme inceliğiniz için teşekkür ederim.
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marancı 6 yıl
Düşünen Biri
Bu mu şimdi ipad mini nin rakibi? aralarında resmen 600-700 tl oynuyor. samsung kendini iyice göklerde görmeye başladı.

600-700 değil 300tl, 3g li ipad mini 599 veya 699tl değil. Spen için bu farkı görmeyen olabilir. Telefon özelliği içinde olabilir. İpad miniye en sağlam rakip olduğunu kimse inkar edemez zannımca. Ben aldım. İpad minide kalem olsa onu düşünebilirdim. Ama kararım note 8.0 dan yana oldu.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl marancı
marancı

Düşünen Biri

Bu mu şimdi ipad mini nin rakibi? aralarında resmen 600-700 tl oynuyor. samsung kendini iyice göklerde görmeye başladı.


600-700 değil 300tl, 3g li ipad mini 599 veya 699tl değil. Spen için bu farkı görmeyen olabilir. Telefon özelliği içinde olabilir. İpad miniye en sağlam rakip olduğunu kimse inkar edemez zannımca. Ben aldım. İpad minide kalem olsa onu düşünebilirdim. Ama kararım note 8.0 dan yana oldu.

Aralarında ki tek farkın kalem olduğunu düşünüyorsan senin için yapabilecek pekte fazla birşeyim yok. 300 tl yi nasıl söyleyebildin çok merak ediyorum. mesela şu anda 16 gb kapasiteli, wifi ve distribütör garantili modeli vatan da 679 tl. arada resmen 600 tl fark var.
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marancı 6 yıl
tahrix
bu ürün vodafone ve h.burada dışında başka yerde yok mu

samsungavm de var 12.05 de aldım 1299tl 200tl hediye çeki vardı ama şuan yok. Tablet gayet güzel tatlı ve de performanslı
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tahrix 6 yıl marancı
marancı

tahrix

bu ürün vodafone ve h.burada dışında başka yerde yok mu


samsungavm de var 12.05 de aldım 1299tl 200tl hediye çeki vardı ama şuan yok. Tablet gayet güzel tatlı ve de performanslı

ipad 4 32GB ile takas yapmak istiyorum. çünkü kalem ve telefon özelliği ile 8" olması benim için büyük avantaj. sizce mantıklı mı
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