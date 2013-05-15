Vodafone Galaxy Note 8.0 paketleri belli oldu





Samsung'un MWC 2013 etkinliğinde tanıttığı S-Pen destekli ürün ailesinin yeni üyesi Galaxy Note 8.0 tablet modeli için, Vodafone belirlediği kampanya paketlerini açıklandı.





Red tarifelerine özel olarak sunulan Galaxy Note 8.0 modeline 24 aylık taahhütlerde Red Classic için aylık 40TL, Red için aylık 30TL, Red Elite için aylık 25TL şeklinde ödemelerle sahip olmak mümkün. Tarifelerde 99TL tutarında ön ödeme mevcut. Modelin peşin satış fiyatı ise 1299TL.





Samsung Galaxy Tab 8.0 sesli görüşme yapabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Modelde 8 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte LCD ekran, S-Pen teknolojisi, 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Exynos 4 Quad işlemci, 2GB RAM, 5MP çözünürlüklü arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 4600mAh batarya şeklinde özellikler mevcut.

http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/samsung-galaxy-note-8