Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu

Google, bugünden itibaren Android cihazlar için yeni araçları kullanıma sunmaya başladı. Bunların en etkilisi, büyük bir heyecanlı beklenen bir özellik olan telefonun kısa mesajlarda olası dolandırıcılıkları tespit edebilmesi. Ayrıca, konumunuzu arkadaşlarınız ve ailenizle kolayca paylaşabilir, arabanızda daha fazla oyun oynayabilir ve internetten alışveriş yaparken daha iyi fırsatlar bulabilirsiniz. İşte Google'ın bugün Android cihazlar için duyurduğu tüm güncellemeler:
Dolandırıcılık tespiti
Bu özellik geçen yıl Google I/O'da gösterildi ve büyük bir etki yarattı. Ancak, geçen hafta Google blog yazısından sessizce kaldırıldığı için, özelliğin hazır olmadığı ve bu nedenle gecikmiş olabileceği varsayıldı.
Canlı konum paylaşımı
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Google, bu yeni özelliklerin tüm Android cihazlara geleceğini söylüyor.