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    Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu

    Google, Android cihaz kullanıcılarını güvende tutmak, bağlantıda kalmalarını sağlamak ve alışverişte yardımcı olmak için tasarlanmış birkaç araç duyurdu. İşte Android'e gelecek yeni özellikler:

    Google, bugünden itibaren Android cihazlar için yeni araçları kullanıma sunmaya başladı. Bunların en etkilisi, büyük bir heyecanlı beklenen bir özellik olan telefonun kısa mesajlarda olası dolandırıcılıkları tespit edebilmesi. Ayrıca, konumunuzu arkadaşlarınız ve ailenizle kolayca paylaşabilir, arabanızda daha fazla oyun oynayabilir ve internetten alışveriş yaparken daha iyi fırsatlar bulabilirsiniz. İşte Google'ın bugün Android cihazlar için duyurduğu tüm güncellemeler:

    Dolandırıcılık tespiti

    android telefon dolandırıcılık tespiti özelliği Tam Boyutta Gör
    İlk güncelleme, kullanıcıları aldatıcı kısa mesajlardan korumaya yardımcı olacak. Telefon, dolandırıcılık gibi görünen bir şey tespit ederse, hemen kullancıya bildirecek ve kişiyi engelleme ve mesajı şikayet etme seçeneği sunacak. Gizlilik açısından, bu işlem telefon içinde gerçekleşecek. Çok sayıda dolandırıcılık varken, bu özellik insanların para kaybetmesini veya önemli bilgilerini ifşa etmesini önlemeye yardımcı olabilir.

    Bu özellik geçen yıl Google I/O'da gösterildi ve büyük bir etki yarattı. Ancak, geçen hafta Google blog yazısından sessizce kaldırıldığı için, özelliğin hazır olmadığı ve bu nedenle gecikmiş olabileceği varsayıldı.

    Canlı konum paylaşımı

    android telefon canlı konum paylaşma Tam Boyutta Gör
    Başka bir faydalı güncelleme, kullanıcılarınkonumlarını güvendikleri kişilerle paylaşmasını sağlayacak. Kayıp telefonu bulmak için kullanılan uygulama olan "Cihazımı Bul" uygulamasını kullanarak, artık kullanıcılar, arkadaşlarına haritada nerede olduklarını gösterebilecek. Buluşmak veya birinin güvenli bir şekilde eve vardığından emin olmak için harika bir özellik. Kullanıcıları, konumlarını kimin, ne kadar süreyle göreceğine karar verebilecek ve telefon kiminle paylaşımda bulunulduğunu hatırlatacak.

    Android Auto'ya daha fazla oyun geliyor

    android auto yeni oyunlar Tam Boyutta Gör
    Arabada beklerken zaman harcayanlar artık arabalarının ekranında daha fazla oyun oynayabilecek. Candy Crush ve Angry Birds gibi oyunlar artık Android Auto'da oynanabiliyor. Kullanıcılar bunları telefonlarına indirip arabada oynayabilecek. Park halindeyken zaman geçirmenin güzel bir yolu. Arabada daha fazla eğlence seçeneğinin olması beklemeyi daha az sıkıcı hale getirebilir.

    Chrome, alışveriş indirimleri ve fırsatlarını takip edecek

    Google Chrome alışveriş indirimleri Tam Boyutta Gör
    Online alışveriş yapmayı sevenler için, Android'deki Chrome artık kullanıcıların daha iyi fiyatlar bulmasına yardımcı olacak araçlara sahip. Kullanıcılar, fiyatların zaman içinde nasıl değiştiğini görebilecek, fiyatlar düştüğünde uyarı alabilecek ve farklı web sitelerindeki fiyatları karşılaştırabilecek. Telefon bir ürünün fiyatı düştüğünde haber verecek. Bu, kullanıcıların bir şeyi ne zaman satın alacaklarını, tasarruf edeceklerini bilmesini kolaylaştıracak. İnternetten satın alınabilecek çok sayıda şey olduğu için iyi bir fırsat yakalayıp yakalamadığınızı bilmek zor olabilir; bu nedenle bu yeni araçlar artık daha akıllıca seçimler yapmanıza yardımcı olacak.

    Google, bu yeni özelliklerin tüm Android cihazlara geleceğini söylüyor.

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