Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu

Google, bugünden itibaren Android cihazlar için yeni araçları kullanıma sunmaya başladı. Bunların en etkilisi, büyük bir heyecanlı beklenen bir özellik olan telefonun kısa mesajlarda olası dolandırıcılıkları tespit edebilmesi. Ayrıca, konumunuzu arkadaşlarınız ve ailenizle kolayca paylaşabilir, arabanızda daha fazla oyun oynayabilir ve internetten alışveriş yaparken daha iyi fırsatlar bulabilirsiniz. İşte Google'ın bugün Android cihazlar için duyurduğu tüm güncellemeler:

Dolandırıcılık tespiti

Tam Boyutta Gör İlk güncelleme, kullanıcıları aldatıcı kısa mesajlardan korumaya yardımcı olacak. Telefon, dolandırıcılık gibi görünen bir şey tespit ederse, hemen kullancıya bildirecek ve kişiyi engelleme ve mesajı şikayet etme seçeneği sunacak. Gizlilik açısından, bu işlem telefon içinde gerçekleşecek. Çok sayıda dolandırıcılık varken, bu özellik insanların para kaybetmesini veya önemli bilgilerini ifşa etmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Bu özellik geçen yıl Google I/O'da gösterildi ve büyük bir etki yarattı. Ancak, geçen hafta Google blog yazısından sessizce kaldırıldığı için, özelliğin hazır olmadığı ve bu nedenle gecikmiş olabileceği varsayıldı.

Canlı konum paylaşımı

Tam Boyutta Gör Başka bir faydalı güncelleme, kullanıcılarınkonumlarını güvendikleri kişilerle paylaşmasını sağlayacak. Kayıp telefonu bulmak için kullanılan uygulama olan "Cihazımı Bul" uygulamasını kullanarak, artık kullanıcılar, arkadaşlarına haritada nerede olduklarını gösterebilecek. Buluşmak veya birinin güvenli bir şekilde eve vardığından emin olmak için harika bir özellik. Kullanıcıları, konumlarını kimin, ne kadar süreyle göreceğine karar verebilecek ve telefon kiminle paylaşımda bulunulduğunu hatırlatacak.

Android Auto'ya daha fazla oyun geliyor

Tam Boyutta Gör Arabada beklerken zaman harcayanlar artık arabalarının ekranında daha fazla oyun oynayabilecek. Candy Crush ve Angry Birds gibi oyunlar artık Android Auto'da oynanabiliyor. Kullanıcılar bunları telefonlarına indirip arabada oynayabilecek. Park halindeyken zaman geçirmenin güzel bir yolu. Arabada daha fazla eğlence seçeneğinin olması beklemeyi daha az sıkıcı hale getirebilir.

Chrome, alışveriş indirimleri ve fırsatlarını takip edecek

Tam Boyutta Gör Online alışveriş yapmayı sevenler için, Android'deki Chrome artık kullanıcıların daha iyi fiyatlar bulmasına yardımcı olacak araçlara sahip. Kullanıcılar, fiyatların zaman içinde nasıl değiştiğini görebilecek, fiyatlar düştüğünde uyarı alabilecek ve farklı web sitelerindeki fiyatları karşılaştırabilecek. Telefon bir ürünün fiyatı düştüğünde haber verecek. Bu, kullanıcıların bir şeyi ne zaman satın alacaklarını, tasarruf edeceklerini bilmesini kolaylaştıracak. İnternetten satın alınabilecek çok sayıda şey olduğu için iyi bir fırsat yakalayıp yakalamadığınızı bilmek zor olabilir; bu nedenle bu yeni araçlar artık daha akıllıca seçimler yapmanıza yardımcı olacak.

Google, bu yeni özelliklerin tüm Android cihazlara geleceğini söylüyor.

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Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu