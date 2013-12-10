Vodafone, Smart Tab 3 tablet serisini ülkemizde satışa sundu









Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Vodafone, Eylül ayındaki IFA 2013 fuarında resmen tanıttığı Smart Tab 3 tablet serisini ülkemizde de satışa sunduğunu duyurdu.





Vodafone'un uzun süredir abonelerine sunduğu Smart Tab ailesinin üçüncü nesli olan seride 10 inçlik ve 7 inçlik iki tablet modeli yer alıyor.





Modellerde 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MTK8389 işlemcisi ve Power VR SGX 5 serisi bir grafik birimi yer alıyor. 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, 03.MP çözünürlükte ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler ortak olarak geliyor.





10 inçlik modelde farklı olarak 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 6350mAh batarya, 560gr ağırlık ve 8.6mm kalınlık bulunuyor. 7 inçlik modelde ise 1024x600 piksel çözünürlükte IPS ekran, 3500mAh batarya, 350gr ağırlık ve 11mm kalınlık yer alıyor.





Vodafone yeni tabletleri için Lenovo ile işbirliğine gitti. Smart Tab 3 10 modelinde ise 120TL'lik uygulama önyüklü olarak geliyor.





Vodafone Smart Tab III tabletler, 24 ay kontratlı avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Vodafone Smart Tab III 10 inç tablet, aylık 1 GB Süper İnterneti ile beraber 24 ay kontratlı olarak ayda 55 TL, Vodafone Smart Tab III 7 inç tablet ise 1 GB Süper İnterneti ile beraber 24 ay kontratlı olarak ayda 45 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Ayrıca daha yüksek kullanım yapmak isteyen müşteriler için 6 GB'lık Süper İnternet seçenekleri de mevcut.