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Vodafone, Smart Tab 3 tablet serisini ülkemizde satışa sundu

5 yıl
2,4b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone, Smart Tab 3 tablet serisini ülkemizde satışa sundu

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Vodafone, Eylül ayındaki IFA 2013 fuarında resmen tanıttığı Smart Tab 3 tablet serisini ülkemizde de satışa sunduğunu duyurdu.

Vodafone'un uzun süredir abonelerine sunduğu Smart Tab ailesinin üçüncü nesli olan seride 10 inçlik ve 7 inçlik iki tablet modeli yer alıyor. 

Modellerde 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MTK8389 işlemcisi ve Power VR SGX 5 serisi bir grafik birimi yer alıyor. 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, 03.MP çözünürlükte ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler ortak olarak geliyor. 

10 inçlik modelde farklı olarak 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 6350mAh batarya, 560gr ağırlık ve 8.6mm kalınlık bulunuyor. 7 inçlik modelde ise 1024x600 piksel çözünürlükte IPS ekran, 3500mAh batarya, 350gr ağırlık ve 11mm kalınlık yer alıyor. 

Vodafone yeni tabletleri için Lenovo ile işbirliğine gitti. Smart Tab 3 10 modelinde ise 120TL'lik uygulama önyüklü olarak geliyor.

Vodafone Smart Tab III tabletler, 24 ay kontratlı avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Vodafone Smart Tab III 10 inç tablet, aylık 1 GB Süper İnterneti ile beraber 24 ay kontratlı olarak ayda  55 TL, Vodafone Smart Tab III 7 inç tablet ise 1 GB Süper İnterneti ile beraber 24 ay kontratlı olarak ayda 45 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Ayrıca daha yüksek kullanım yapmak isteyen müşteriler için 6 GB'lık Süper İnternet seçenekleri de mevcut.

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McOrco 5 yıl en beğenilen
kesinlikle almayın smart tab aldık androıd ıcs ıçın soz verdıler bırcok mecrada ama sozlerını tutmadıkları gıbı asıl uretıcı olan fırmayıda (zte) kaynak kodları kapalı tutuması konusunda baskı altında tutuyorlar. küçük esnaf kafasıyla karaborsacılık yapmaya çalışan global şirket olmaz...
kesinlikle almayın smart tab aldık androıd ıcs ıçın soz verdıler bırcok mecrada ama sozlerını tutmadıkları gıbı asıl uretıcı olan fırmayıda (zte) kaynak kodları...
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kpln04 5 yıl
250 lirayı geçmeyen aleti dayıyorlar 600 700e
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luxaeterna 5 yıl
Aman arkadaşlar, uzak durun. Daha önceki Smart serisi cihazlarda Vodafone'un söz verip, arkasında durmadığı yazılım desteğini biliyorsunuz. Bir tane bile güncelleştirme gelmedi. Başınızı ağrıtmayın...
Aman arkadaşlar, uzak durun. Daha önceki Smart serisi cihazlarda Vodafone'un söz verip, arkasında durmadığı yazılım desteğini biliyorsunuz. Bir tane bile güncel...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 4 yıl
Almadan kullanmadan neden böyle diyorsunuz ki.Ben aldım ve kullandım bir kere Lenovo kalitesiyle üretilmiş.Hızı, geçişleri falan filan mükemmel.Hiç kasmadı oyunlarda bende bugüne kadar.Bence tek eksiği kamerası.5MP kamera var ama ben memnun değilim.Diğer özellikleri müthiş.Kullanımı da rahat.
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konyalım 4 yıl
telefon özellikli tablet bu fiyata bedava derim
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The_TaLos 5 yıl
Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ETMİYORUM. Smart Tab10'u aldık, okuyun forumu. Ne verilen güncelleme sözleri, ne cihaz desteği. Pişman olursunuz. Gidin adam gibi bir markadan adam gibi bir tablet alın. Kredi kartınız yoksa çoğu GSM şirketi zaten faturaya taksitlendiriyor zaten. İsterseniz paranızı sokağa atın ama almayın.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ikisindende cacık olmaz
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kastek 5 yıl
Kesinlikle tavsiye etmiyorum tab 10 var bende vodafone uzak durulması gereken bir firma destek yok sözlerin arkasında durulmuyor ki bunu tab10 için gördük zaten
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DaRKFoRCeS 5 yıl
zte de malzeme kıtlığımı var bir günde üst düzey cihaz yapın.kazıklıyorsunuz alanın bari içi yanmasın.
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kpln04 5 yıl DaRKFoRCeS
masculine

zte de malzeme kıtlığımı var bir günde üst düzey cihaz yapın.kazıklıyorsunuz alanın bari içi yanmasın.

hocam aslında zte iyi yaparda bizim uyanıklar herşeyden kısıyor bkz. t40 intouch vf smart telekom e4müydü neydi
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özer8376 5 yıl
kesinlikle almayın smarttab 10 aldım, yazılım desteği yok, bide yönetici olacaklar söz verdiler güvenip aldık ama hiçbir icraat yok. Muhatap olmuyorlardı bi kere.
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Config 5 yıl
Büyük firma olduğunu iddaa eden bu firma Öncelikle daha önce sattıkları cihazlara söz verdikleri yazılım desteğini sunmalı. KESiNLiKLE UZAK DURULMALI. SMART TAB ALDIK KABLOSUNA 50 TL İSTENİYOR. VODAFONE BAYİLERİNDEN BAŞKA YERDE SATILMASINA DAHİ İZİN VERİLMİYOR. UZAK DURUN!!!!!!!!
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emre1393 5 yıl
ALMAYIN
Konu disindaki okumayin der gibi oldu
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McOrco 5 yıl en beğenilen
kesinlikle almayın smart tab aldık androıd ıcs ıçın soz verdıler bırcok mecrada ama sozlerını tutmadıkları gıbı asıl uretıcı olan fırmayıda (zte) kaynak kodları kapalı tutuması konusunda baskı altında tutuyorlar. küçük esnaf kafasıyla karaborsacılık yapmaya çalışan global şirket olmaz...
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