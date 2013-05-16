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Vodafone Türkiye, BlackBerry Q10'u yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vodafone Türkiye, BlackBerry Q10'u yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacak
Vodafone Türkiye,BlackBerry'nin ocak ayının sonlarına tanıtımını gerçekleştirdiği BlackBerry Q10'u müşterileriyle buluşturmak için hazırlanıyor.

BlackBerry Q10'u Vodafone Red kapsamında çeşitli avantajlarla müşterileriyle buluşturacağını belirten Vodafone, cihazı yakın bir zamanda satışa sunacağını belirtiyor. 720 x 720 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik ekranı ve fiziksel QWERTY klavyesi dikkat çeken BlackBerry Q10'un diğer teknik detayları arasında; 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1080p kayıt özellikli 8.1 MP arka kamera ve en önemlisi BlackBerry 10 işletim sistemi yer alıyor.

Vodafone Türkiye'nin BlackBerry Q10'u hangi tarifelerle ve hangi fiyat aralığından satışa sunacağını yakın bir zamanda göreceğiz. Cihaz hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

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FreeRun 6 yıl
çok güzel tasarımı.
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enzomaresca 6 yıl
Z10 un fiyatı 1600 civarı iken bunun fiyatının 1300-1400 gibi olmasını bekliyorum. Tabi en başta uçuk fiyattan satılıp yolabildiklerini yolacaktır bb.
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esqhia 6 yıl
Yurt dışı fiyatı, galaxy s4 ve htc one dan daha yüksek. 1999TL olsa keşke.Tahminim,bb saçmalayıp,fiyatı daha da uçurucak.
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erkan0075 6 yıl
Ben asıl Q5'i bekliyorum. Bu cihazın fiyatını PlayMakers yazmış. 2000 TL olur (Z10'dan biraz yukarıda konulmlandırılmış bir ürün).
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General. 6 yıl
Dokunmatik telefon sevmeyenler için güzel bir cihaz fiyatı 1250tl den yüksek olursa fazla talep görmez
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GylR? 6 yıl
Klavyeli telefon sevenler için bence Q10 güzel model.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Fiyati da 1999 tl olcak bekleyin ve gorun.
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depeche35 6 yıl
Yani bu model şimdi para mı kazandıracak....
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