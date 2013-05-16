Vodafone Türkiye, BlackBerry Q10'u yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacak

Vodafone Türkiye,BlackBerry'nin ocak ayının sonlarına tanıtımını gerçekleştirdiği BlackBerry Q10'u müşterileriyle buluşturmak için hazırlanıyor.





BlackBerry Q10'u Vodafone Red kapsamında çeşitli avantajlarla müşterileriyle buluşturacağını belirten Vodafone, cihazı yakın bir zamanda satışa sunacağını belirtiyor. 720 x 720 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik ekranı ve fiziksel QWERTY klavyesi dikkat çeken BlackBerry Q10'un diğer teknik detayları arasında; 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1080p kayıt özellikli 8.1 MP arka kamera ve en önemlisi BlackBerry 10 işletim sistemi yer alıyor.





Vodafone Türkiye'nin BlackBerry Q10'u hangi tarifelerle ve hangi fiyat aralığından satışa sunacağını yakın bir zamanda göreceğiz. Cihaz hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.