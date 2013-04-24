Vodafone Türkiye, Samsung Galaxy S IV'ü 29 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak

Vodafone Türkiye, 27 Nisan tarihinde ülkemizde satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S IV'ü kampanyalı ve peşin ödeme seçenekleriyle müşterileriyle buluşturacak.





Kampanya çerçevesinde Samsung Galaxy S IV'ü 29 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone Red üyeleriyle buluşturacak olan Vodafone, cihazı alan ilk 5 bin Vodafone Red üyesine de özel bir hediye hazırlamış durumda. Söz konusu hediye 16 GB'lık micro SD kart ve toplamda 200 TL değerindeki aksesuar paketinden oluşuyor.