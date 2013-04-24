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Vodafone Türkiye, Samsung Galaxy S IV'ü 29 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vodafone Türkiye, Samsung Galaxy S IV'ü 29 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak
Vodafone Türkiye, 27 Nisan tarihinde ülkemizde satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S IV'ü kampanyalı ve peşin ödeme seçenekleriyle müşterileriyle buluşturacak.

Kampanya çerçevesinde Samsung Galaxy S IV'ü 29 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone Red üyeleriyle buluşturacak olan Vodafone, cihazı alan ilk 5 bin Vodafone Red üyesine de özel bir hediye hazırlamış durumda. Söz konusu hediye 16 GB'lık micro SD kart ve toplamda 200 TL değerindeki aksesuar paketinden oluşuyor. 

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niLaysenveren 6 yıl en beğenilen
umarim kimse kanmaz zamaninda xe yi 3.200 ile 5.040 lira araliginda sattilar red denen kazikla
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lord0634 6 yıl
4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8(4+4) çekirdek, I-9505 4 Çekirdek
1 Yanıt Yanıtla +9
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furkant1 6 yıl
Telefonun normal fiyatinin iki kati fazla aliyorlar, yaninda 200tl hediye veriyorlar. Cok dusunceliler..
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Hüsnü008 6 yıl
Düşünen Biri
Hüsnü008
Düşünen Biri
lord0634 4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek
8 çekirdek?
o 4+4 çekirdek ve hiçbir zaman 8 çekirdekte aynı anda calismiyor. Yanlış lanse etmeyin.
donanımsal olarak aynı anda 8 çekirdek çalışmaz diye birşey yok, sadece stok rom ve kernel ile çalışmaz çünkü çok enerji emeceği ve çok ısınacağı için... custom kernel ile %100 eminim 8 çekirdek aynı anda istenirse, benchmark gibi şeyler için çalışabilecektir, sonuçta donanımsal engel yok önemli olan bu.
Nasıl soğutmayı planliyorsun? Artık 80 dereceleri görüp çipset yandı diye konu acarsiniz. Birde 30 dk ya sarjiniz da biter ama bitmeden önce telefon kapanıp gider.

Benim Nexus 4'üm de 80 dereceyi görüyor çok zorlandığında nedense dediğiniz gibi çipset yanmıyor... Kaç sene öncesinin işlemcilerinden-çipsetlerinden bahsediyorsunuz bilmem ama şimdikiler rahat 100dereceyi görebiliyorlar bozulmadan, ayrıca biraz xda forumda dolaşmanızı öneriyorum, "nexus 4 hardmod" diye bişey var, telefonun içini açıp işlemcinin üstüne bakır tabaka koyarak işlemcinin ısınmasını geciktirmiş ve gayet başarılı olmuş bir arkadaş.. gerekirse telefonu söküp aktif fan bağlayıp soğuturum imkansız birşey mi? değil. cevabınızı aldınız umarım.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Hüsnü008
Hüsnü008
Düşünen Biri
Orijinalden alıntı: Hüsnü008
Düşünen Biri
Orijinalden alıntı: lord0634 4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek
8 çekirdek?
o 4+4 çekirdek ve hiçbir zaman 8 çekirdekte aynı anda calismiyor. Yanlış lanse etmeyin.
donanımsal olarak aynı anda 8 çekirdek çalışmaz diye birşey yok, sadece stok rom ve kernel ile çalışmaz çünkü çok enerji emeceği ve çok ısınacağı için... custom kernel ile %100 eminim 8 çekirdek aynı anda istenirse, benchmark gibi şeyler için çalışabilecektir, sonuçta donanımsal engel yok önemli olan bu.
Nasıl soğutmayı planliyorsun? Artık 80 dereceleri görüp çipset yandı diye konu acarsiniz. Birde 30 dk ya sarjiniz da biter ama bitmeden önce telefon kapanıp gider.

Benim Nexus 4'üm de 80 dereceyi görüyor çok zorlandığında nedense dediğiniz gibi çipset yanmıyor... Kaç sene öncesinin işlemcilerinden-çipsetlerinden bahsediyorsunuz bilmem ama şimdikiler rahat 100dereceyi görebiliyorlar bozulmadan, ayrıca biraz xda forumda dolaşmanızı öneriyorum, "nexus 4 hardmod" diye bişey var, telefonun içini açıp işlemcinin üstüne bakır tabaka koyarak işlemcinin ısınmasını geciktirmiş ve gayet başarılı olmuş bir arkadaş.. gerekirse telefonu söküp aktif fan bağlayıp soğuturum imkansız birşey mi? değil. cevabınızı aldınız umarım.

Fan bağlayinca taşınabilirliği felan kalır mı sizce? Krait mimari ile 80 derece gorulduyse a15 ve a7 ile oluşan big.little da heralde en az bi 100 derece görülür.

Neyse sana fan ile iyi gezmeler. Bu arada merak ettimde o fan neyden güç alacak? Zaten aktif olarak 8 çekirdek çalışırsa o batarya yetmeyecek artık fan da takarsan 20-30 dk yı anca görürsün.
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Hüsnü008 6 yıl
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lord0634 4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek
8 çekirdek?
o 4+4 çekirdek ve hiçbir zaman 8 çekirdekte aynı anda calismiyor. Yanlış lanse etmeyin.

donanımsal olarak aynı anda 8 çekirdek çalışmaz diye birşey yok, sadece stok rom ve kernel ile çalışmaz çünkü çok enerji emeceği ve çok ısınacağı için... custom kernel ile %100 eminim 8 çekirdek aynı anda istenirse, benchmark gibi şeyler için çalışabilecektir, sonuçta donanımsal engel yok önemli olan bu.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Hüsnü008
Hüsnü008
Düşünen Biri
Orijinalden alıntı: lord0634 4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek
8 çekirdek?
o 4+4 çekirdek ve hiçbir zaman 8 çekirdekte aynı anda calismiyor. Yanlış lanse etmeyin.

donanımsal olarak aynı anda 8 çekirdek çalışmaz diye birşey yok, sadece stok rom ve kernel ile çalışmaz çünkü çok enerji emeceği ve çok ısınacağı için... custom kernel ile %100 eminim 8 çekirdek aynı anda istenirse, benchmark gibi şeyler için çalışabilecektir, sonuçta donanımsal engel yok önemli olan bu.

Nasıl soğutmayı planliyorsun? Artık 80 dereceleri görüp çipset yandı diye konu acarsiniz. Birde 30 dk ya sarjiniz da biter ama bitmeden önce telefon kapanıp gider.
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Seko92 6 yıl
29 TL'den başlayan fiyatlar... Yalan bak yalana. O 29 TL'den başlayan fiyatlar için en az 150 TL'lik paket alma ve 24 ay taahhüt zorunluluğunu da yazıverin bir zahmet. Bu en ufak avantajı olmayan kampanya yalanlarından bıktım artık. Yaptıkları şey telefonu 24 ay taksite bölmekten ibaret, avantaj falan yok. Dünyanın bir akıılısı biziz ki bu telefonları bu fiyatlara sadece biz satıyoruz.
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crashris 6 yıl
lord0634
crashris
lord0634 4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek
arkadaşla haklı snapdragon olan 9505 sadece 4 çekirdek iken 9500 olan exynos ise 4+4 olarak geliyor.ancak 8 çekirdek değil düşük performanslı ve yüksek performanslı 4 lük olarak iki çekirdeği olan diye düzeltmekte fayda var
Tamam editledim, o zaman snapdragon almak daha iyi gibi frekans degeri 1.9 GHZ ama tek frekansada bakmamak gerek daha detaylı bir kaynak bulmak lazım bu konuda, genel olarak herkes toplam 8 çekirdeğin (4+4) aynı anda çalışacağını düşünebilir

açıkcası bence de snapdragon almak daha mantıklı çünkü bazı uygulamalar oyunlar exynos desteklemiyor ayrıca net bağlantısı veşarj durumu açısından snapdragonun daha iyi olacağını samsung da söylemişti diye hatırlıyorum
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swat882 6 yıl crashris
crashris

lord0634

crashris
lord0634 4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek
arkadaşla haklı snapdragon olan 9505 sadece 4 çekirdek iken 9500 olan exynos ise 4+4 olarak geliyor.ancak 8 çekirdek değil düşük performanslı ve yüksek performanslı 4 lük olarak iki çekirdeği olan diye düzeltmekte fayda var
Tamam editledim, o zaman snapdragon almak daha iyi gibi frekans degeri 1.9 GHZ ama tek frekansada bakmamak gerek daha detaylı bir kaynak bulmak lazım bu konuda, genel olarak herkes toplam 8 çekirdeğin (4+4) aynı anda çalışacağını düşünebilir


açıkcası bence de snapdragon almak daha mantıklı çünkü bazı uygulamalar oyunlar exynos desteklemiyor ayrıca net bağlantısı veşarj durumu açısından snapdragonun daha iyi olacağını samsung da söylemişti diye hatırlıyorum

ülkemizde 4g olmadığından dolayı snapdragon lu cihaz almak mantıksız
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hazarRS 6 yıl
''120 ay taahhütle kira öder gibi telefon taksidi ödeyin'' durumuna gelmez inşallah yakında.
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crashris 6 yıl
lord0634
4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek

arkadaşla haklı snapdragon olan 9505 sadece 4 çekirdek iken 9500 olan exynos ise 4+4 olarak geliyor.ancak 8 çekirdek değil düşük performanslı ve yüksek performanslı 4 lük olarak iki çekirdeği olan diye düzeltmekte fayda var
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lord0634 6 yıl crashris
crashris

lord0634

4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek


arkadaşla haklı snapdragon olan 9505 sadece 4 çekirdek iken 9500 olan exynos ise 4+4 olarak geliyor.ancak 8 çekirdek değil düşük performanslı ve yüksek performanslı 4 lük olarak iki çekirdeği olan diye düzeltmekte fayda var



Tamam editledim, o zaman snapdragon almak daha iyi gibi frekans degeri 1.9 GHZ ama tek frekansada bakmamak gerek daha detaylı bir kaynak bulmak lazım bu konuda, genel olarak herkes toplam 8 çekirdeğin (4+4) aynı anda çalışacağını düşünebilir
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msbphoenix 6 yıl
nesi 29 tl yaw üçkağıtçılıktan farkı yok aklı olan operatörlerden özelliklede tarifeye ke olarak telefon almaz
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mert1907 6 yıl
Ben artık operator kampanyalarına bakmıyorum bile. Nasıl olsa kazıktan başka bisey degil.
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12 Angry Men 6 yıl
lord0634
4 Çekirdekli modelin özellikleri var sitesinde.. Alırken buna dikkat edin I-9500 8 çekirdek, I-9505 4 Çekirdek

Türkiyede zaten octa versıyonu satılmıyormu?
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furkant1 6 yıl
Telefonun normal fiyatinin iki kati fazla aliyorlar, yaninda 200tl hediye veriyorlar. Cok dusunceliler..
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