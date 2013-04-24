Vodafone Türkiye, Samsung Galaxy S IV'ü 29 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak

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Vodafone Türkiye, 27 Nisan tarihinde ülkemizde satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S IV'ü kampanyalı ve peşin ödeme seçenekleriyle müşterileriyle buluşturacak.
Kampanya çerçevesinde Samsung Galaxy S IV'ü 29 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone Red üyeleriyle buluşturacak olan Vodafone, cihazı alan ilk 5 bin Vodafone Red üyesine de özel bir hediye hazırlamış durumda. Söz konusu hediye 16 GB'lık micro SD kart ve toplamda 200 TL değerindeki aksesuar paketinden oluşuyor.
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Benim Nexus 4'üm de 80 dereceyi görüyor çok zorlandığında nedense dediğiniz gibi çipset yanmıyor... Kaç sene öncesinin işlemcilerinden-çipsetlerinden bahsediyorsunuz bilmem ama şimdikiler rahat 100dereceyi görebiliyorlar bozulmadan, ayrıca biraz xda forumda dolaşmanızı öneriyorum, "nexus 4 hardmod" diye bişey var, telefonun içini açıp işlemcinin üstüne bakır tabaka koyarak işlemcinin ısınmasını geciktirmiş ve gayet başarılı olmuş bir arkadaş.. gerekirse telefonu söküp aktif fan bağlayıp soğuturum imkansız birşey mi? değil. cevabınızı aldınız umarım.
Fan bağlayinca taşınabilirliği felan kalır mı sizce? Krait mimari ile 80 derece gorulduyse a15 ve a7 ile oluşan big.little da heralde en az bi 100 derece görülür.
Neyse sana fan ile iyi gezmeler. Bu arada merak ettimde o fan neyden güç alacak? Zaten aktif olarak 8 çekirdek çalışırsa o batarya yetmeyecek artık fan da takarsan 20-30 dk yı anca görürsün.
donanımsal olarak aynı anda 8 çekirdek çalışmaz diye birşey yok, sadece stok rom ve kernel ile çalışmaz çünkü çok enerji emeceği ve çok ısınacağı için... custom kernel ile %100 eminim 8 çekirdek aynı anda istenirse, benchmark gibi şeyler için çalışabilecektir, sonuçta donanımsal engel yok önemli olan bu.
Nasıl soğutmayı planliyorsun? Artık 80 dereceleri görüp çipset yandı diye konu acarsiniz. Birde 30 dk ya sarjiniz da biter ama bitmeden önce telefon kapanıp gider.
açıkcası bence de snapdragon almak daha mantıklı çünkü bazı uygulamalar oyunlar exynos desteklemiyor ayrıca net bağlantısı veşarj durumu açısından snapdragonun daha iyi olacağını samsung da söylemişti diye hatırlıyorum
ülkemizde 4g olmadığından dolayı snapdragon lu cihaz almak mantıksız
arkadaşla haklı snapdragon olan 9505 sadece 4 çekirdek iken 9500 olan exynos ise 4+4 olarak geliyor.ancak 8 çekirdek değil düşük performanslı ve yüksek performanslı 4 lük olarak iki çekirdeği olan diye düzeltmekte fayda var
Tamam editledim, o zaman snapdragon almak daha iyi gibi frekans degeri 1.9 GHZ ama tek frekansada bakmamak gerek daha detaylı bir kaynak bulmak lazım bu konuda, genel olarak herkes toplam 8 çekirdeğin (4+4) aynı anda çalışacağını düşünebilir
Türkiyede zaten octa versıyonu satılmıyormu?
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