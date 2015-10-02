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Vodafone'dan uygun fiyatlı 4G telefon : Smart Speed 6

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone'dan uygun fiyatlı 4G telefon : Smart Speed 6

Kendi markasını taşıyan akıllı telefonları ile ülkemiz dahil pek çok pazarda pay kapma yarışında olan operatör devlerinden Vodafone, beğeni toplayan Smart 6 akıllı telefonundan sonra bu kez uygun fiyatlı Smart Speed 6 modelini duyurdu.

İngiltere'de resmiyet kazanan model 4.5 inçlik 480x800 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındırıyor. 1.1GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite yer alıyor. Modelin arka kısmında 5MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 2MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, Android 5.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 400 saate yakın bekleme süresi sunuyor. 

4G uyumlu en ucuz cihazlardan birisi olma özelliğine sahip Vodafone Smart Speed 6 modeli kontratsız vergiler hariç 225TL gibi bir fiyat etiketine sahip. Çeşitli taahhütlü tarifelerle cihaza 45TL gibi bir fiyatla da sahip olabiliyorsunuz. Modelin kısa süre içerisinde ülkemize gelmesi bekleniyor. 

http://www.androidcentral.com/vodafone-launches-affordable-smart-speed-6-4g-just-50?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 4 yıl
480x800 nedir bari hd yap
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pranis 4 yıl
225 + vergiler 600 lira işte.
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kadirirdem 4 yıl
Cok kirpilmis 400 tlden belki gider...
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emre_fan_club 4 yıl
500den girer buraya.
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BekirHan 4 yıl
Hani galaxy s3 yetersiz ram nedeniyle yeni sürüme geçemiyordu. Çatır çatır 1gb ramli cihaz çıkıyor android 5.1 ile. Keriz yerine koymaya devam be samsung...
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a_y_k_u_t 4 yıl
499 lira olur :)
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Rajeesh 4 yıl
625dir o 225 olsa duramazsın
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sendomi 4 yıl
burada kesinlikle bu fiyat olmaz işlemci ne belli değil,çocuklara alınabilir ancak
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lordakrep 4 yıl
bu fiyata olacağını hiç zannetmiyorum...
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Mr xXx 4 yıl
Sıfırı 300 tl olursa ucuza alınabilir
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