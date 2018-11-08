Volkswagen Golf'ün yeni rakibi Skoda Scala iç mekanı ile karşımızda

Skoda yeni hatchback aile otomobili Scala'yı 6 Aralık'ta İsrail'in hareketli sahil kenti Tel Aviv'de dünyaya tanıtacak. Çek otomobil üreticisi Rapid'in yerini alması beklenen modelin teaser görselini paylaştı. Yayınlanan eskiz Volkswagen Golf'e rakip olarak tasarlanan modelin iç tasarımını gözler önüne serdi.

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Vision RS konseptinden esintiler taşıması beklenen otomobilin modern ve ergonomik bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Yayınlanan görsel, Scala'nın kabin bölümü açığa çıkarırken aynı zamanda 9.2 inç merkezi dokunmatik ekran ve 10.3 inçlik dijital gösterge paneli ile sınıfının en büyük ekran kombinasyonuna sahip olacağını ortaya koymuş durumda.

MQB A0 platformunu temel alan ilk Skoda olacak

Çek otomobil üreticisi, yeni hatchback otomobilinin iç mekanında üst sınıf otomobillerde gördüğümüz yumuşak dokulu malzeme kullandığını vurguluyor. Scala ile gelecek bir diğer önemli yenilik ise bagaj kapağının üzerinde logo yerine büyük harflerle Skoda markasının yazılması olacak.

Bununla birlikte artık markanın diğer otomobillerinin bagaj kapağında da "Skoda" yazısının yer almaya devam edeceği belirtiliyor. Beş kapılı Scala, Volkswagen Group'un Seat Ibiza ve Volkswagen T-Roc gibi modellerde kullandığı MQB A0 platformunu temel alan ilk Skoda marka araç olacak.

https://www.topgear.com/car-news/skodas-given-us-glimpse-inside-its-new-golf-rival