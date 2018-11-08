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Volkswagen Golf'ün yeni rakibi Skoda Scala iç mekanı ile karşımızda

Çek otomobil üreticisi Skoda'nın 6 Aralık'ta İsrail'de dünyaya tanıtacağı yeni hatchback otomobili ile ilgili detaylar netleşiyor. Şirket aracın iç tasarımını açığa çıkaran bir görsel yayınladı.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Skoda yeni hatchback aile otomobili Scala'yı 6 Aralık'ta İsrail'in hareketli sahil kenti Tel Aviv'de dünyaya tanıtacak. Çek otomobil üreticisi Rapid'in yerini alması beklenen modelin teaser görselini paylaştı. Yayınlanan eskiz Volkswagen Golf'e rakip olarak tasarlanan modelin iç tasarımını gözler önüne serdi.
Ayrıca Bkz. "Aston Martin'in ilk SUV'si 2019 sonunda gelecek"
Vision RS konseptinden esintiler taşıması beklenen otomobilin modern ve ergonomik bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Yayınlanan görsel, Scala'nın kabin bölümü açığa çıkarırken aynı zamanda 9.2 inç merkezi dokunmatik ekran ve 10.3 inçlik dijital gösterge paneli ile sınıfının en büyük ekran kombinasyonuna sahip olacağını ortaya koymuş durumda.

MQB A0 platformunu temel alan ilk Skoda olacak

Çek otomobil üreticisi, yeni hatchback otomobilinin iç mekanında üst sınıf otomobillerde gördüğümüz yumuşak dokulu malzeme kullandığını vurguluyor. Scala ile gelecek bir diğer önemli yenilik ise bagaj kapağının üzerinde logo yerine büyük harflerle Skoda markasının yazılması olacak.
Bununla birlikte artık markanın diğer otomobillerinin bagaj kapağında da "Skoda" yazısının yer almaya devam edeceği belirtiliyor. Beş kapılı Scala, Volkswagen Group'un Seat Ibiza ve Volkswagen T-Roc gibi modellerde kullandığı MQB A0 platformunu temel alan ilk Skoda marka araç olacak.

https://www.topgear.com/car-news/skodas-given-us-glimpse-inside-its-new-golf-rival Yorum Yaz
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dobrasam 6 ay en beğenilen
Tel aviv ne alaka yahu
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nightdrive 6 ay
kime rakip neye rakip.hertürlü bilinçli olarak golf'ten eksiği bulundurulur.
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Acht 6 ay
hadi bakalım 250.000 ₺ ye bekliyoruz
2 Yanıt Yanıtla +30
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GarçonBlanc 6 ay
Hoşuma gitti.
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rallier_61 6 ay
Ön süspansiyona da mı torsiyon beam koymuşlar; golften nesi eksik olacak acaba alt yapi olarak
yalıtım, malzeme kalitesi zaten aşikar
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gurkandoygun 6 ay
dışı iyide içi olmamış el freni nedir öle ya sene 2018 kendi kendine giden otonom teknolojileri va varken
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Hunharca Eleştiri 6 ay
Skodaus Dandikus
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zx636 6 ay
Slaca bu ise Golf 9 ne olur tahmin edemiyorum
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SmuraY 6 ay
Gayet güzel olmuş. Skoda son seneler de gayet iyi işlere imza atıyor.
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manisa_tr 6 ay
güzel araba olmuş . acaba türkiyeye ne zaman gelir
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DH Misafiri 6 ay
Bende dsg octavia var 3 aydır.Skodaya bakışım değişti.Bu kadar memnun kalacağımı bilseydik çok önce alırdım.
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DH Misafiri 6 ay
Ibiza ile ayni platformu kullanarak Golf'e nasil rakip oluyor anlamadim.
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DH Misafiri 6 ay
sanırım ibizanın yerine gelecek model o yüzden golf değil polonun rakibi.
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