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Volkswagen, WE elektrikli araç paylaşım platformunu duyurdu

WE elektrikli araç paylaşım hizmeti ilk olarak Almanya'da, daha sonra diğer ülkelerde kullanıma sunulacak. Yalnızca elektrikli araçların bulunacağı platformda elektrikli scooter hizmeti de verilecek.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünya genelinde yapılan araştırmalar genç nüfusun otomobil sahibi olmak yerine araç paylaşım hizmetlerini kullandığını gösteriyor. Öte yandan köklü bir değişimin eşiğinde olan otomotiv sektöründe elektrikli araçların payı git gide artıyor. Bu bilgilerin ışığında hareket eden Volkswagen, “WE” adını verdiği elektrikli araç paylaşım platformunu duyurdu.

Alman üreticinin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ilk elektrikli araç paylaşım servisinin 2019 yılında Almanya’da hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. 2020 yılında da Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın büyük şehirlerine doğru yayılacağı bildirildi.

Uygulamadaki tüm araçlar elektrikli olacak 

“WE” adı verilen yeni uygulama Volkswagen’in satışlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Jürgen Stackmann tarafından şu cümlelerle duyuruldu; “Araç paylaşım pazarının hala bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden böyle bir sisteme giriş yapma kararı aldık. Sistemdeki filomuz sadece elektrikli araçlardan oluşacak. Böylece sıfır emisyonlu ve sürdürülebilir bir hizmet sunacağız.

Volkswagen’in elektrikli araçları halihazırda diğer araç paylaşım uygulamalarında kullanılıyor. Örneğin Zipcar’ın Londra’daki filosunda 300 adet elektrikli Golf bulunuyor. Alman üretici kendi platformunda sunacağı elektrikli araçların detayına inmedi. Fakat açıklamadaki görselde üzerinde WE logosu bulunan elektrikli I.D. Concept dikkat çekti.

Elektrikli scooter hizmeti de verilecek

Alman üretici yaptığı açıklamada WE platformunun mikro mobilite konusunda çözümler de sunacağını söyledi. Bu da I.D. Cityskater ve I.D. Streetmate gibi elektrikli scooter’ların uygulamada yer alabileceği anlamına geliyor. Anlaşılan Volkswagen son zamanlardaki elektrikli scooter patlamasını da göz ardı etmemiş.


https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-to-offer-zero-emission-car-sharing-services-in-future/view/7232015/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_auth=CvVrcDtt Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WoXeD 10 ay
Bu platformun temelinde IOTA olacak haberde adı geçmesede böyle. Geç olmadan alın bence :)
youtube.com/...
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