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    Volkswagen ve Rivian, tamamen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor

    Volkswagen’in CEO’su Thomas Schäfer, yapılan iş birliği kapsamında Rivian'ın bilgi birikimini kullanacak ilk modelin elektrikli Golf olacağını açıkladı.         

    Volkswagen e-Golf, doğuştan elektrikli ID.3 için feda edilmişti ancak görünen o ki Alman üretici elektrikli Golf'ü yeniden hayata döndürmeye hazırlanıyor. Üstelik, yeni Golf'ün geliştirilmesinde Rivian'ın da büyük yardımı olacak.

    Günümüz otomotiv dünyasında köklü üreticilerin piyasa şartlarına ayak uydurabilmesi için elektrikli araç şirketlerinden yardım alması neredeyse zorunluluk haline geldi. Volkswagen de bu kapsamda rotasını Rivian'a çevirmiş, birlikte elektrikli araç platformu ve yazılımı geliştirmek üzere şirkete 5,8 milyar dolar yatırım yapmıştı. Bu durum elektrikli Golf'ün arkasındaki ismin neden Rivian olduğunu açıklıyor.

    Volkswagen ve Rivian, tamamen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ve Rivian, yeni bir platform üzerine inşa edilecek yazılım tabanlı elektrikli araçlar geliştirmek için çalışıyor. Alman üreticinin "Project Trinity" kod adıyla geliştirdiği amiral gemisi modeli de bu iş birliğinin ürünü olacak ancak şirket, yeni %100 elektrikli Golf için bu modeli 2032 yılına kadar erteledi. Volkswagen’in CEO’su Thomas Schäfer, bunun nedenini şöyle açıklıyor:

    "Yazılım tabanlı aracı nasıl yapacağımıza karar verdik. Bu, Rivian ile oluşturduğumuz ortak girişimle gerçekleşecek. Burada yeni elektrik-elektronik mimarisini bir araya getireceğiz. Ancak bu yolculuğa daha ikonik ve gerçek bir hacim ürünü olan bir araçla başlamak istediğimize karar verdik. Bu yüzden Golf ile başlayacağız."

    Yeni nesil kompakt hatchback tamamen elektrikli olacak ve gelecekteki Scalable Systems Platform (SSP) altyapısına dayanacak. Ancak kötü haber şu ki, dokuzuncu nesil elektrikli Golf'ün gelişi 2029 yılını bulacak. Bu da ID.3'e bir süre daha yaşama şansı verecek ki zaten bu modelin de 2026 yılında tamamen yenileneceğini biliyoruz. Öte yandan, elektrikli Golf'ün gelişi içten yanmalı motorlu versiyonu da yok etmeyecek.

    Rivian'ın bilgi birikimini Volkswagen markası içerisinde ilk kullanacak model Golf olsa da grup içerisinde ilk olmayacak. Schäfer, Audi ve Porsche’nin bu teknolojiden faydalanarak 2027 gibi erken bir tarihte yeni modeller sunmaya başlayacağını belirtti. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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