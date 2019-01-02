Volkswagen'in fütüristik dizel-hibrit modeli açık artırma ile satılacak

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Alman üretici Volkswagen’in görüp görebileceğiniz en ilginç modellerinden biri İngiltere’de açık artırma ile satışa çıkmaya hazırlanıyor. Fütüristik görünümü ile dikkat çeken XL1 adındaki aracın 95 bin ile 110 bin euro arasında bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

Son yıllarda emisyon skandalı nedeniyle zedelenen itibarını geri kazanmanın yollarını elektrikli araçlarda arayan Volkswagen, bundan 5 yıl önce yenilikçi tasarımı ve hibrit motoruyla fark yaratan XL1’i satışa sunmuştu. Bu araçlardan bir tanesi ünlü müzayede evi SilverstoneAuctions tarafından 12 Ocak’ta satışa çıkarılacak.

Volkswagen XL1 özellikleri

Volkswagen XL1’i farklı kılan yalnızca tasarımı değil. Araçta 7 ileri DSG şanzımanla birlikte çalışan dizel-hibrit sistem bulunuyor. Bu hibrit sistem, 47 beygir güç üreten 0.8 litrelik iki silindirli motor ve 20 kW elektrik motorundan oluşuyor. Totalde 75 beygir güce ulaşan dizel-hibrit ünitenin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 0.9 litre olarak ölçülüyor. XL1, yalnızca elektrik motorunu kullandığında tek şarjla 50 km yol gidebiliyor.

Satışa çıkacak Volkswagen XL1'in ilk sahibi tarafından yalnızca 502 km kullanıldığı belirtiliyor. Dünya genelinde yalnızca 250 örneği bulunan Volkswagen XL1’e koleksiyonerlerin büyük ilgi göstereceği düşünülüyor.