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Volkswagen'in fütüristik dizel-hibrit modeli açık artırma ile satılacak

Alman üretici Volkswagen'in dünya genelinde 250 örneği bulunan XL1 hibrit modeli İngiltere'de satışa çıkıyor. Farklı tasarımı ile dikkat çeken aracın en az 95 bin euro'dan satılması bekleniyor.
4 ay
6,4b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'in fütüristik dizel-hibrit modeli açık artırma ile satılacak
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Alman üretici Volkswagen’in görüp görebileceğiniz en ilginç modellerinden biri İngiltere’de açık artırma ile satışa çıkmaya hazırlanıyor. Fütüristik görünümü ile dikkat çeken XL1 adındaki aracın 95 bin ile 110 bin euro arasında bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

Son yıllarda emisyon skandalı nedeniyle zedelenen itibarını geri kazanmanın yollarını elektrikli araçlarda arayan Volkswagen, bundan 5 yıl önce yenilikçi tasarımı ve hibrit motoruyla fark yaratan XL1’i satışa sunmuştu. Bu araçlardan bir tanesi ünlü müzayede evi SilverstoneAuctions tarafından 12 Ocak’ta satışa çıkarılacak.

Volkswagen XL1 özellikleri 

Volkswagen XL1’i farklı kılan yalnızca tasarımı değil. Araçta 7 ileri DSG şanzımanla birlikte çalışan dizel-hibrit sistem bulunuyor. Bu hibrit sistem, 47 beygir güç üreten 0.8 litrelik iki silindirli motor ve 20 kW elektrik motorundan oluşuyor. Totalde 75 beygir güce ulaşan dizel-hibrit ünitenin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 0.9 litre olarak ölçülüyor. XL1, yalnızca elektrik motorunu kullandığında tek şarjla 50 km yol gidebiliyor.

Satışa çıkacak Volkswagen XL1'in ilk sahibi tarafından yalnızca 502 km kullanıldığı belirtiliyor. Dünya genelinde yalnızca 250 örneği bulunan Volkswagen XL1’e koleksiyonerlerin büyük ilgi göstereceği düşünülüyor.


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bulentcandan 4 ay en beğenilen
Sadece 502km kullanılmış. DSG'den arıza çıkartmaz şimdilik.
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Celonfix 4 ay
Ne kadarda "futuristik" bir iç tasarımı var
Ortadaki ekran sanki 200 liralık çin malı tablet alınmışta oraya uhuyla yapıştırılmış gibi
Ayrıca direksiyon topuzu yeterince aşağıda olmamış bence,pedalların yanına koysalardı daha uygun olurdu
.Hibrit araç yapıyorsun bari dijital gösterge,dijital klima koy
. Ön farlarda çok tanıdık geldi hangi arabanın farları böyledi hatırlayamadım

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Ne kadarda "futuristik" bir iç tasarımı varOrtadaki ekran sanki 200 liralık çin malı tablet alınmışta oraya uhuyla yapıştırılmış gibiAy...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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lojistisyen 4 ay bulentcandan
bulentcandan
Tam hatırlayamadım. Dizel hibritlerle mi ilgiliydi?

Bayiden çıktıktan 300-350 km sonra a3'ün dsg patlamıştı, onu söylemiş arkadaş
bulentcandanTam hatırlayamadım. Dizel hibritlerle mi ilgiliydi?Bayiden çıktıktan 300-350 km sonra a3'ün dsg patlamıştı, onu s...
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swat882 4 ay
iç tasarımı doğan görünümlü şahinden daha kötü
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Scaleo 4 ay
bendeki polonun bardak tutucusu bile bununkinden iyi, hem de iki tane
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yusufozer 4 ay
Aracın ön tarafı yan kapılar güzel. Ama arkası berbat. Ve iç tasarımı ne ülen saçma ötesi orta konsol yok bari vitesi direksiyonun yanına yapsaydınız. 2010 model passat bile on basar.
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oneminut 4 ay
Lastik patlarsa bunun arka lastiği nasıl değişecek
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RaptorFX 4 ay
Yerli otomobil denemesi gibi olmuş. Yarısı reno yarısı mabaddan uydurma, 70lerden bozma.
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expressimo 4 ay
Biri futuristik mi dedi ??
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MS4343 4 ay

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Arka tekerlerden birini değiştirmeye kalksan, Almanya'dan mühendis getirtmek gerekebilir...
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PoloClassic75 4 ay
0.8 TDI
bayadır var olan motor aslında ama tek bir modelde kullanıyorlardı bunu diye hatırlıyorum
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sahin1001 4 ay
Geleceğe dönüş filmindeki arabalar kadar fütüristik olmuş
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expressimo 4 ay
Citroen 70 li yıllardaki araçları bile bunu gömer.
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