Volkswagen'in fütüristik dizel-hibrit modeli açık artırma ile satılacak

Son yıllarda emisyon skandalı nedeniyle zedelenen itibarını geri kazanmanın yollarını elektrikli araçlarda arayan Volkswagen, bundan 5 yıl önce yenilikçi tasarımı ve hibrit motoruyla fark yaratan XL1’i satışa sunmuştu. Bu araçlardan bir tanesi ünlü müzayede evi SilverstoneAuctions tarafından 12 Ocak’ta satışa çıkarılacak.
Volkswagen XL1 özellikleri
Volkswagen XL1’i farklı kılan yalnızca tasarımı değil. Araçta 7 ileri DSG şanzımanla birlikte çalışan dizel-hibrit sistem bulunuyor. Bu hibrit sistem, 47 beygir güç üreten 0.8 litrelik iki silindirli motor ve 20 kW elektrik motorundan oluşuyor. Totalde 75 beygir güce ulaşan dizel-hibrit ünitenin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 0.9 litre olarak ölçülüyor. XL1, yalnızca elektrik motorunu kullandığında tek şarjla 50 km yol gidebiliyor.
Satışa çıkacak Volkswagen XL1'in ilk sahibi tarafından yalnızca 502 km kullanıldığı belirtiliyor. Dünya genelinde yalnızca 250 örneği bulunan Volkswagen XL1’e koleksiyonerlerin büyük ilgi göstereceği düşünülüyor.
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Bayiden çıktıktan 300-350 km sonra a3'ün dsg patlamıştı, onu söylemiş arkadaş