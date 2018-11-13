Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek

Volkswagen ve Apple arasındaki işbirliği giderek derinleşiyor. iOS kullanıcıları bundan böyle Siri’yi kullanarak araçlarının pek çok özelliğini kontrol edebilecek. iOS 12 ile birlikte gelen Shortcuts (kısayollar) özelliğinin bir sonucu olan bu işbirliği, kısa vadede gereksiz gibi görünse de uzun vadede pek çok kişinin hayatını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

VW Car-Net ve Siri entegrasyonu sayesinde başlatılan bu hizmet, Siri ile aracın kilidini açma ve kapatma, alarmı kapatma, kalan yakıtla gidilebilecek otalama mesafeyi öğrenme, aracın içini önceden ısıtma veya soğutma gibi pek çok işlemi kapsıyor. Volkswagen marka elektrikli araç kullanıcıları da bu uygulama üzerinden araçlarının şarj durumunu kontrol edebiliyor ve dolum işlemini başlatıp bitirebiliyor.

iOS 12'nin yüklü olması gerekiyor

Uygulamadan faydalanabilmek için cihazda iOS 12’nin yüklü olması gerekiyor. Zira tüm bu işlemler bu güncellemeyle birlikte gelen Shortcuts özelliği üzerinden yapılabiliyor. Uygulama dahilinde yer alan aracın yerini işaretleme gibi özelliklerin oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor. Ne yazık ki pek çok uygulama gibi ücretli olan bu hizmet aylık ödeme gerektiriyor.





https://media.vw.com/releases/1101