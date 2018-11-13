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Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek

iOS 12 ile birlikte gelen Shortcuts özelliği sayesinde VW Car-Net ve Siri uygulamaları uyumlu hale geliyor. Volkswagen kullanıcıları pek çok işlemi "hey Siri" komutuyla gerçekleştirebilecek.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek
 

Volkswagen ve Apple arasındaki işbirliği giderek derinleşiyor. iOS kullanıcıları bundan böyle Siri’yi kullanarak araçlarının pek çok özelliğini kontrol edebilecek. iOS 12 ile birlikte gelen Shortcuts (kısayollar) özelliğinin bir sonucu olan bu işbirliği, kısa vadede gereksiz gibi görünse de uzun vadede pek çok kişinin hayatını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

VW Car-Net ve Siri entegrasyonu sayesinde başlatılan bu hizmet, Siri ile aracın kilidini açma ve kapatma, alarmı kapatma, kalan yakıtla gidilebilecek otalama mesafeyi öğrenme, aracın içini önceden ısıtma veya soğutma gibi pek çok işlemi kapsıyor. Volkswagen marka elektrikli araç kullanıcıları da bu uygulama üzerinden araçlarının şarj durumunu kontrol edebiliyor ve dolum işlemini başlatıp bitirebiliyor.

iOS 12'nin yüklü olması gerekiyor

Uygulamadan faydalanabilmek için cihazda iOS 12’nin yüklü olması gerekiyor. Zira tüm bu işlemler bu güncellemeyle birlikte gelen Shortcuts özelliği üzerinden yapılabiliyor. Uygulama dahilinde yer alan aracın yerini işaretleme gibi özelliklerin oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor. Ne yazık ki pek çok uygulama gibi ücretli olan bu hizmet aylık ödeme gerektiriyor.



https://media.vw.com/releases/1101 Yorum Yaz
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MrKattchup 6 ay en beğenilen
Son satırı başa yazsaydın gerisini okumamıza gerek kalmazdı sayın editör.
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joshbarnes 6 ay
VW modelleri Apple tedavisi alırken, Amazon Alexa'yı otomobillere entegre etmek için çalışıyor; Şirket kısa bir süre önce ses asistanını doğrudan bilgi-eğlence sistemine yüklemek için Ford'la ortaklık kurdu, ancak Echo Auto, teknolojiyi desteklemek için tasarlanıp tasarlanmadığı ya da henüz piyasaya çıkmamış olsa da, herhangi bir araca Alexa'yı getirebiliyor.
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drserk 6 ay
''siri kapıyı toklat''
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travmasurgeon 6 ay
Tok kapı sesini zil tonu olarak kullanabilecek iPhone kullanıcıları ayrıca
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JanKlod 6 ay
Apple ücretsiz bir şey sunsa şaşardım zaten.
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Ryukk6193 6 ay
Volkswagen kadar para göz başka bir marka yoktur heralde 2017 model Caddy Exclusive modelinde App Connecti açmak için tam tamına 2100 lira para istiyorlar söyleyeceklerim bu kadar...
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sadrag 6 ay
Aklıma direk "anlamadım!" diyen bi otomobil geldi :)
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aaguler 6 ay
Otomotiv sektörünün balonuyla, telekominikasyon sektörünün balonunun birlikteliğinden ortaya çıkan balon özellik.
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OverClocK1ng 6 ay
Aha! İşte şimdi Wolkswagen "Siri Tuttu."

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MrKattchup 6 ay en beğenilen
Son satırı başa yazsaydın gerisini okumamıza gerek kalmazdı sayın editör.
1 Yanıt Yanıtla +15
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1984 6 ay MrKattchup
bedavaya alışığız ya, hayatını kolaylaştıracak veya keyiflendirecek hizmetler bile bedava olsun istiyoruz
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volkswagen siri, volkswagen car-net ve
5 etiket daha ios 12 siri shortcuts Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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