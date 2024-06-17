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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile Siri’nin adını değiştirebileceksiniz

    WWDC 2024 konferansında tanıtılan iOS 18 işletim sisteminden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Beta aşamasında olan işletim sisteminin yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.
    iOS 18 Tam Boyutta Gör
    WWDC 2024 konferansında Apple, yenilenmiş iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve visionOS işletim sistemlerini tanıtmıştı. Yapay zekâ özellikleri ile dikkat çeken işletim sistemleri, konferansın hemen ardından beta olarak kullanıma sunulmuştu. Binlerce geliştirici ve kullanıcı tarafından kullanılan beta sürümleri, gizli özellikleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

    Siri için sesli kısayol

    Geçtiğimiz yıllarda Apple; Shortcuts uygulaması ve ulaşılabilirlik özellikleri ile işletim sistemlerine kullanıcıların işlerini kolaylaştırma adımları atmıştı. Görünüşe göre firma, iOS 18 ile Siri kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak özellikler ekleyecek. İşletim sisteminin geliştirici betasında fark edilen yeni özellik, Siri’nin adını değiştirmenizi sağlayacak.

    Vocal Shortcuts - iOS 18 Tam Boyutta Gör
    Vocal Shortcut” veya "Sesli Kısayol" olarak adlandırılan yeni özellik, iOS 18’in betasında bulunuyor. Kullanıcılar, ayarlardan erişilebilirlik sekmesine girerek bu özelliği etkinleştirilebiliyor. Bu sekmede seçtiğiniz yeni isim ile iPhone cihazınızda Siri’yi etkinleştirebiliyorsunuz. Ancak Siri için seçtiğiniz yeni ismin; macOS, iPadOS ve HomePod cihazları ile senkronize olmadığını belirtelim. Ayrıca Siri’yi yeni ismi ile uyandırdığınıza, komut vermeden önce sistemin etkinleşmesini beklemeniz gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra yeni sesli kısayol özelliği, sesiniz ile diğer Shortcuts seçeneklerini kullanmanıza da izin veriyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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