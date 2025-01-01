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    Elektrikli veya hibrit motosikletler ile ticari araçlar için 20 servis şartı getirildi

    Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması dışında kalan ülkelerden ithal edilen elektrikli veya harici olarak şarj edilebilen ticari araçlara ve motosikletlere 20 servis şartı getirildi.
    Motosikletler ve ticari araçlara da 20 servis şartı getirildi Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’nin 2024 için yayınlanan son sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir tebliğ ile Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması dışında kalan ülkelerden ithal edilen elektrikli veya harici olarak şarj edilebilen ticari araçlara ve motosikletlere 20 servis şartı getirildi.

    20 servis zorunluluğunda kapsam genişledi

    Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışındaki ülkelerden (ağırlıklı olarak Çin) ithal edilen elektrikli otomobiller için zaten 7 coğrafi bölgede en az 20 servis açma zorunluluğu getirilmiş hatta sonrasında PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobiller de bu kapsama alınmıştı. 31 Aralık 2024’te yayınlanan “Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” ile bu kapsam daha da genişletildi.

    Motosikletler ve ticari araçlara da 20 servis şartı getirildi Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenleme ile birlikteÇin ile Gümrük Birliği veya STA dışındaki ülkelerden ithal edilen elektrikli veya hibrit motosikletler ile ticari araçlar için de 7 bölgede en az 20 servis açma zorunluluğu gelmiş oldu. Ticari araçlar, traktör, römork ve motosikletler düzenlemeden etkilenen motorlu araçlar arasında.

    Düzenleme kapsamına giren motorlu araçları ithal eden ithalatçının izin belgesi alabilmesi 20 servis istasyonunu da kendisi açması ve bunların Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekiyor. Ayrıca personelinin bakım ve onarıma ilişkin yeterlilik belgesine sahip olması da şart koşuluyor. Yine düzenlemeye göre en az 40 kişilik bir çağrı merkezi ile de hizmet verilmesi ve batarya sistemlerinin izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Tebliğ 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girdi.

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