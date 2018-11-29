Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor!

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Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’de çok satan araba markalarından birisi olmasına rağmen Türkiye’de üretim yapmıyor. Edinilen bilgilere göre Volkswagen, yakın zamanda Türkiye’de üretime başlayacak.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'a konuşan konuya yakın üç kaynak, Ford ile Volkswagen'in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikasında üreterek büyük bir oranda maliyetleri azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda Volkswagen Crafter ve Transporter modellerin Ford’un Gölcük’teki fabrikasında üretilecek

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Konuya ilişkin Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ‘’Ford ve VW ortak araç geliştirme ve üretme konusunda bir süredir görüşüyorlar. Ortada varılan bir anlaşma henüz yok. Çalışmalar sona yaklaşmakla birlikte halen devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra resmi açıklama her iki şirket tarafından yapılacaktır’’ açıklamasını yaptı.

Hedef: Yılda 180 bin araç

VW’nin yıllık yaklaşık 150 bin ile 180 bin adet kadar ticari araç üretimini Türkiye‘ye kaydıracağı belirtiliyor. Türkiye’de 2017 yılında tüm markaların toplam ticari araç üretim sayısı 552 bin olarak gerçekleşti. İddia edilen rakamı göz önüne aldığımızda Volkswagen’in sektöre büyük hareketlilik getireceğini söyleyebiliriz.

Türkiye, Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda yer alıyor. 2017 sonunda 440 bin ticari araç ve 75 bin motor üretim kapasitesine ulaşıldı. 2017 sonunda gerçekleşen üretim sayısı ise 373 bin adet olarak açıklandı. Türkiye’nin ticari araç üretim payının yüzde 67’sini Ford gerçekleştiriyor.

Volkswagen, üretim kapasitesini elektrikli modellere kaydıracak

Sektörün elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurmak isteyen Volkswagen, fabrikalarındaki üretimin büyük bölümünü elektrikli araç üretimine ayırmak istiyor. Emden, Zwickau ve Hanover fabrikalarındaki içten yanmalı motorlu araç üretim kapasitesini elektrikli otomobillere kaydıracak. Volkswagen’in elektrikli araçlara geçiş evresinde Türkiye önemli rol üstlenecek.

https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2176372-vw-transporter-ve-craftera-made-in-golcuk-damgasi