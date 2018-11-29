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Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor!

Volkswagen, sahip olduğu üretim kapasitesini elektrikli araç üretimine ayırmak istiyor. Bu nedenle içten yanmalı motorlu araçların üretimi Türkiye'de yapılacak. Volkswagen'in Türkiye planı haberimizde
5 ay
29,3b
1
103
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor!
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Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’de çok satan araba markalarından birisi olmasına rağmen Türkiye’de üretim yapmıyor. Edinilen bilgilere göre Volkswagen, yakın zamanda Türkiye’de üretime başlayacak.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'a konuşan konuya yakın üç kaynak, Ford ile Volkswagen'in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikasında üreterek büyük bir oranda maliyetleri azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda Volkswagen Crafter ve Transporter modellerin Ford’un Gölcük’teki fabrikasında üretilecek

Ayrıca Bkz. "Audi e-tron GT Concept tanıtıldı! Elektrikli otomobil sınıfının yeni yıldızı"

Konuya ilişkin Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ‘’Ford ve VW ortak araç geliştirme ve üretme konusunda bir süredir görüşüyorlar. Ortada varılan bir anlaşma henüz yok. Çalışmalar sona yaklaşmakla birlikte halen devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra resmi açıklama her iki şirket tarafından yapılacaktır’’ açıklamasını yaptı.

Hedef: Yılda 180 bin araç

VW’nin yıllık yaklaşık 150 bin ile 180 bin adet kadar ticari araç üretimini Türkiye‘ye kaydıracağı belirtiliyor. Türkiye’de 2017 yılında tüm markaların toplam ticari araç üretim sayısı 552 bin olarak gerçekleşti. İddia edilen rakamı göz önüne aldığımızda Volkswagen’in sektöre büyük hareketlilik getireceğini söyleyebiliriz.

Türkiye, Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda yer alıyor. 2017 sonunda 440 bin ticari araç ve 75 bin motor üretim kapasitesine ulaşıldı. 2017 sonunda gerçekleşen üretim sayısı ise 373 bin adet olarak açıklandı. Türkiye’nin ticari araç üretim payının yüzde 67’sini Ford gerçekleştiriyor.

Volkswagen, üretim kapasitesini elektrikli modellere kaydıracak

Sektörün elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurmak isteyen Volkswagen, fabrikalarındaki üretimin büyük bölümünü elektrikli araç üretimine ayırmak istiyor. Emden, Zwickau ve Hanover fabrikalarındaki içten yanmalı motorlu araç üretim kapasitesini elektrikli otomobillere kaydıracak. Volkswagen’in elektrikli araçlara geçiş evresinde Türkiye önemli rol üstlenecek.



https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2176372-vw-transporter-ve-craftera-made-in-golcuk-damgasi Yorum Yaz
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Sipihr 5 ay en beğenilen
Ulen haber fotoğrafında Golf var içeriği okuyosun ticari araç üretilecekmiş. Sizde pek farklı değilsiniz DH .
1 Yanıt Yanıtla +133
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zed 5 ay
İnsanları anlamak güç. Bir kesim VW ülkemizde neden üretim yapmıyor diye eleştirir, başka kesim insanımızı köle yapmaya geliyorlar diye eleştirir.

İnsanları anlamak güç. Bir kesim VW ülkemizde neden üretim yapmıyor diye eleştirir, başka kesim insanımızı köle yapmaya geliyorlar diye eleştirir....
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2 Yanıt Yanıtla +57
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webbie 5 ay
Yine bir seçim, yine bir otomobil üretim haberi, yine kaynağı belli olmayan konuşmalar ve yine bir Donanım Haber klasiği...
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DH Misafiri 5 ay
Volkswagen, geldi ya darısı BMW ve Audi'nin başına. VW'ni yıllar önce davet etmişlerdi Türkiye'ye yatırım için ancak o davete gelmemişti. Yıllardır Türkiye'ye yatırım markalar zaten enayimiydi VW Türkiye'ye yatırım için çok geç kaldı. Almanya ile aramızdaki diplomasi krizi çözüldüğüne göre VW ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Umarım yatırımın etkisini fiyatlara yansır
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hamza5806 5 ay
Türkiye yabanci yatirimciya asla hayir diyemez bunu bilerek yorumlamak lazim hal boyleyken bence ortada olumsuz bir durum yok bizim gelismeye niyetimiz olmadigina gore bari az bucuk hak hukuk bilen bir marka calistirsin insanimizi yoksa kucuk esnafin elinde heder oluyor insanlar
youtu.be/...
Yabanci yatirim meselesini güzel aciklamis izleyebilirsiniz
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DeadLifter 5 ay
İlk defa mı oluyor neden bu kadar yadırgamış vatandaş anlaşılır değil gerçekten. Reno Ford Fıat Honda Toyota hatta Mercedes yıllardır Türkiye’de fabrikaları var. VW olunca ne oldu...
Efendim Almanya’da 1500 Euro vereceğine burada 300/500 Euro bla bla bla
Kömür madeni için son alım yapıldığında kaç bin kişi başvurdu, yüzde kaçı üniversite mezunu bir araştırın sonra edebiyat yapın.
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halil altın 5 ay DeadLifter
Bu forumda genelde ergenler olduğu ıcın anlamak işlerine gelmez.
Onlar kafasına göre takılıp, siyaset yaparak zaman gecirecekler. Sonrada para kazanamiyoruz edebiyatı yapacaklar. Ülkeyi terk ediyoruz diyecekler.
Çalışmayana ekmek yok!
Volkswagen babasının hatırına buraya fabrika kurmaz. Fakat o fabrikada binlerce kişi çalışacak. Yan yanayi dallarında da binlerce kişi çalışacak. Ülkeye tecrübe kazandıracak.
Mevcut araba fabrikaları kapansa iyimiydi? O zamanda insanlar işsiz kalıyor diye cigirtkanlik yapacaklardi!
Bilime teknolojiye önem verelim başka ülkelerin fabrikaları burada olmasın kendimiz uretelim diyenler! Çok güzel söylüyorsunuz. O zaman sizleri sahalarda görelim. Yazılım üretin. Tarım sektöründe çalışın...... Yenilikleri öğrenin. Yeterki çalışın. Sanal alemde takılmak karın doyurmaz. Siyaset yapmakta karın doyurmaz. Desteklediğiniz parti iktidar olsa çok şey değişecekmi sanıyorsunuz?
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cihangir151 5 ay
Adamlar uyandi. Seni beni almanyaya goturup orada oranin sartlarina gore calistiracagina fabrikayi ayagimiza getirip bizi buranin sartlarina gore calistirmak daha az maliyetli olacak. Orada aylik 1500 euro verecegine burada 250-300 euro vermek daha mantikli. E bir de seni emekli edip sana bakmak zorunda da kalmayacak.
Anlamadigim bir nokta var crafter ile sprenter ayni platformu kullaniyor neden mercedes ile anlasmamislar?
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mavizaman 5 ay
üretim maliyetleri epey düşmüş olacak ki fordla da anlaşınca gelmiş vosvos yıllardır dövülür trde üretmiyor diye
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baltalı-katil 5 ay
FIAT'a düşman olanlar şimdi VAG'ada düşman olur... kaza testi sonuçlarını paylaşır yorumlar...
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C.CEMİL 5 ay
bizim ülke olarak kazancımız ne olacak ondan bahsedin ?
eğer ab. standartlarında çalışanlarına ücret verecekse gelsinler tabi ama çinli muamelesi yapacaklarsa üretimleri onların olsun
zaten alıcılarımız için bir şey fark etmiyor ,ismi vosvos ise başka bir şeyine dahi bakmıyor
ucuz işçilik ile üret ve aynı ülkenin vosvos hayranlarına anormal yüksek fiyatlarla sat politikası mı olacak ,yoksa birlikte kazanalım politikası mı olacak ?
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RElS 5 ay
"Yerli otomobil" hikayeleri vardı bir ara.. Bir varmış bir yokmuş diye başlayan..
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acr 5 ay
Vw Türkiye'de üretime başlamıyor sayın admin. Vw Türkiye Ford fabrikasında fason üretim yaptırıyor. İkisi farklı şeyler. Başlığı gören parayı basıp fabrika kuruyor sanır ki, başlıkta da amaçlanan sanki bu gibi. Ha eğer başlık için bir tavsiye isterseniz ve bu illa Türkiye ile ilglili olacaksa "Vw Türkiye'de üretim için Ford'la anlaştı diyebilirsiniz.
Yada daha doğru ve daha az vurucu olan bir başlık ise"VW ve Ford'dan üretim anlaşması" olabilir...
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Last Troll Bender 5 ay acr
Ahmet ve bu arkadaş a haber gibi çalışıyor.
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wryzas 5 ay
2030 yılı içten yanmalı motor üretmek için almanya'da son tarih zaten
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