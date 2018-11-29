Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor!

Bloomberg HT'den Hande Berktan'a konuşan konuya yakın üç kaynak, Ford ile Volkswagen'in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikasında üreterek büyük bir oranda maliyetleri azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda Volkswagen Crafter ve Transporter modellerin Ford’un Gölcük’teki fabrikasında üretilecek
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Konuya ilişkin Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ‘’Ford ve VW ortak araç geliştirme ve üretme konusunda bir süredir görüşüyorlar. Ortada varılan bir anlaşma henüz yok. Çalışmalar sona yaklaşmakla birlikte halen devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra resmi açıklama her iki şirket tarafından yapılacaktır’’ açıklamasını yaptı.
Hedef: Yılda 180 bin araç
VW’nin yıllık yaklaşık 150 bin ile 180 bin adet kadar ticari araç üretimini Türkiye‘ye kaydıracağı belirtiliyor. Türkiye’de 2017 yılında tüm markaların toplam ticari araç üretim sayısı 552 bin olarak gerçekleşti. İddia edilen rakamı göz önüne aldığımızda Volkswagen’in sektöre büyük hareketlilik getireceğini söyleyebiliriz.
Türkiye, Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda yer alıyor. 2017 sonunda 440 bin ticari araç ve 75 bin motor üretim kapasitesine ulaşıldı. 2017 sonunda gerçekleşen üretim sayısı ise 373 bin adet olarak açıklandı. Türkiye’nin ticari araç üretim payının yüzde 67’sini Ford gerçekleştiriyor.
Volkswagen, üretim kapasitesini elektrikli modellere kaydıracak
Sektörün elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurmak isteyen Volkswagen, fabrikalarındaki üretimin büyük bölümünü elektrikli araç üretimine ayırmak istiyor. Emden, Zwickau ve Hanover fabrikalarındaki içten yanmalı motorlu araç üretim kapasitesini elektrikli otomobillere kaydıracak. Volkswagen’in elektrikli araçlara geçiş evresinde Türkiye önemli rol üstlenecek.
https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2176372-vw-transporter-ve-craftera-made-in-golcuk-damgasi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Yabanci yatirim meselesini güzel aciklamis izleyebilirsiniz
Efendim Almanya’da 1500 Euro vereceğine burada 300/500 Euro bla bla bla
Kömür madeni için son alım yapıldığında kaç bin kişi başvurdu, yüzde kaçı üniversite mezunu bir araştırın sonra edebiyat yapın.
Onlar kafasına göre takılıp, siyaset yaparak zaman gecirecekler. Sonrada para kazanamiyoruz edebiyatı yapacaklar. Ülkeyi terk ediyoruz diyecekler.
Çalışmayana ekmek yok!
Volkswagen babasının hatırına buraya fabrika kurmaz. Fakat o fabrikada binlerce kişi çalışacak. Yan yanayi dallarında da binlerce kişi çalışacak. Ülkeye tecrübe kazandıracak.
Mevcut araba fabrikaları kapansa iyimiydi? O zamanda insanlar işsiz kalıyor diye cigirtkanlik yapacaklardi!
Bilime teknolojiye önem verelim başka ülkelerin fabrikaları burada olmasın kendimiz uretelim diyenler! Çok güzel söylüyorsunuz. O zaman sizleri sahalarda görelim. Yazılım üretin. Tarım sektöründe çalışın...... Yenilikleri öğrenin. Yeterki çalışın. Sanal alemde takılmak karın doyurmaz. Siyaset yapmakta karın doyurmaz. Desteklediğiniz parti iktidar olsa çok şey değişecekmi sanıyorsunuz?
Anlamadigim bir nokta var crafter ile sprenter ayni platformu kullaniyor neden mercedes ile anlasmamislar?
eğer ab. standartlarında çalışanlarına ücret verecekse gelsinler tabi ama çinli muamelesi yapacaklarsa üretimleri onların olsun
zaten alıcılarımız için bir şey fark etmiyor ,ismi vosvos ise başka bir şeyine dahi bakmıyor
ucuz işçilik ile üret ve aynı ülkenin vosvos hayranlarına anormal yüksek fiyatlarla sat politikası mı olacak ,yoksa birlikte kazanalım politikası mı olacak ?
Yada daha doğru ve daha az vurucu olan bir başlık ise"VW ve Ford'dan üretim anlaşması" olabilir...
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