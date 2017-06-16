Volkswagen yeni Polo'yu resmi olarak tanıttı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bugün en popüler modeli olan Polo'nun altıncı nesilini tanıttı. Volkswagen markası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Herbert Diess, Berlin'de düzenlenen dünya prömiyerinde "Polo genç ve taze bir otomobil. Karizmayı güçlü teknoloji ile birleştiriyor. Bu boyutta başka hiçbir araba bu kadar alan sunamaz. Bu Polo'yu en iyi kompakt araç haline getiriyor ve bir numara olmaya devam edecek" dedi.

Şirket, şu ana kadar Polo'nun 14 milyondan fazla sattığını iddia ediyor. Tüm farklı versiyonlar dahil olmak üzere Polo, dünya çapında 16 milyondan fazla satmış durumda. Altıncı nesil Polo yeni dış görünüm ve iç mekanıyla büyük beğeni kazanacağa benziyor.

Yeni Polo, her anlamda selefinden daha büyük olarak dizayn edilmiş. Sonuç olarak, sürücü ve yolcular için daha fazla alan sunuyor. Ayrıca şirketin bildirdiğine göre bagaj kapasitesi yüzde 25 artışla 351 litreye yükseltilmiş durumda.

Yeni iç mekan ve dış görünümün yanı sıra yeni Polo'da, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, arka trafik uyarısı, şerit değiştirme sistemi, opsiyonel anahtarsız erişim, kablosuz şarj ve yarı otomatik park yardım sistemi gibi özellikler de yer alıyor. Ayrıca tercihe göre 6.5 ve 8.0 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ile de satın alınabilecek.

Araç, standart Trendline, Comfortline ve Highline donanım versiyonlarına ek olarak 300 watt'lık ses sitemine sahip özel üretim Polo Beats ve 200 beygirlik sportif üst model Polo GTI seçenekleriyle sunulacak.

Yeni Polo'nun baz versiyonu Trendline bile, eve geliş ve evden çıkış fonksiyonlarına sahip LED gündüz farları, hız sınırlayıcı, şehir içi acil frenleme fonksiyonlu ön bölge asistanı ve yaya izleme sistemi gibi standart özelliklerle geliyor. Trendline'ın Almanya fiyatının 12.9751€ civarında olacağını belirtelim.

Yeni Polo'nun Avrupa'nın birçok yerinde yıl sonundan önce satışa sunulması bekleniyor. Araç, hepsi standart olarak start/stop sistemi ve rejeneratif frenleme modu ile donatılmış altı benzinli ve iki dizel motor seçeneğiyle sunulacak. Ayrıca otomobilin ilk kez sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan TGI motorla satışa sunulacağını ekleyelim. Altıncı nesil Polo'ya güç verecek motorlar şu şekilde:

Doğal gaz

1.0 TGI 90 beygir, 5 vites manuel

Benzin

1.0 MPI 65 beygir, 5 vites manuel

1.0 MPI 75 beygir, 5 vites manuel

1.0 TSI 95 beygir, 5 vites manuel / 7 vites DSG

1.0 TSI 115 beygir, 6 vites manuel / 7 vites DSG

1.5 TSI 150 beygir, 6 vites manuel / 7 vites DSG

2.0 TSI 200 beygir, 6 vites manuel / 7 vites DSG

Dizel

1.6 TDI 80 beygir, 5 vites manuel

1.6 TDI 95 beygir, 5 vites manuel / 7 vites DSG

Şirket toplam 14 renk seçeneği, 14 ila 18 inç arası değişen 12 lastik ve 11 farklı koltuk deseni ile Polo'yu daha renkli hale getirmiş durumda. Diğer kişiselleştirme seçenekleri arasında LED farlar, LED stop lambaları, nem ve güneş sensörü + alerjen filtreli Air Care Climatronic klima sistemi, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, ayarlanabilir amortisörlü Sport Select alt düzen ve bu sınıftaki en büyük panoramik sunroof yer alıyor.