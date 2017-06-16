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Volkswagen yeni Polo'yu resmi olarak tanıttı

Volkswagen merakla beklenen yeni Polo'yu Berlin'de düzenlenen özel bir etkinlikle resmen tanıttı. Altıncı nesili temsil eden otomobilin tüm detayları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bugün en popüler modeli olan Polo'nun altıncı nesilini tanıttı. Volkswagen markası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Herbert Diess, Berlin'de düzenlenen dünya prömiyerinde "Polo genç ve taze bir otomobil. Karizmayı güçlü teknoloji ile birleştiriyor. Bu boyutta başka hiçbir araba bu kadar alan sunamaz. Bu Polo'yu en iyi kompakt araç haline getiriyor ve bir numara olmaya devam edecek" dedi.
Şirket, şu ana kadar Polo'nun 14 milyondan fazla sattığını iddia ediyor. Tüm farklı versiyonlar dahil olmak üzere Polo, dünya çapında 16 milyondan fazla satmış durumda. Altıncı nesil Polo yeni dış görünüm ve iç mekanıyla büyük beğeni kazanacağa benziyor.
Yeni Polo, her anlamda selefinden daha büyük olarak dizayn edilmiş. Sonuç olarak, sürücü ve yolcular için daha fazla alan sunuyor. Ayrıca şirketin bildirdiğine göre bagaj kapasitesi yüzde 25 artışla 351 litreye yükseltilmiş durumda.
Yeni iç mekan ve dış görünümün yanı sıra yeni Polo'da, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, arka trafik uyarısı, şerit değiştirme sistemi, opsiyonel anahtarsız erişim, kablosuz şarj ve yarı otomatik park yardım sistemi gibi özellikler de yer alıyor. Ayrıca tercihe göre 6.5 ve 8.0 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ile de satın alınabilecek.
Araç, standart Trendline, Comfortline ve Highline donanım versiyonlarına ek olarak 300 watt'lık ses sitemine sahip özel üretim Polo Beats ve 200 beygirlik sportif üst model Polo GTI seçenekleriyle sunulacak.
Yeni Polo'nun baz versiyonu Trendline bile, eve geliş ve evden çıkış fonksiyonlarına sahip LED gündüz farları, hız sınırlayıcı, şehir içi acil frenleme fonksiyonlu ön bölge asistanı ve yaya izleme sistemi gibi standart özelliklerle geliyor. Trendline'ın Almanya fiyatının 12.9751€ civarında olacağını belirtelim.
Yeni Polo'nun Avrupa'nın birçok yerinde yıl sonundan önce satışa sunulması bekleniyor. Araç, hepsi standart olarak start/stop sistemi ve rejeneratif frenleme modu ile donatılmış altı benzinli ve iki dizel motor seçeneğiyle sunulacak. Ayrıca otomobilin ilk kez sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan TGI motorla satışa sunulacağını ekleyelim. Altıncı nesil Polo'ya güç verecek motorlar şu şekilde:
Doğal gaz
1.0 TGI 90 beygir, 5 vites manuel
Benzin
1.0 MPI 65 beygir, 5 vites manuel
1.0 MPI 75 beygir, 5 vites manuel
1.0 TSI 95 beygir, 5 vites manuel / 7 vites DSG
1.0 TSI 115 beygir, 6 vites manuel / 7 vites DSG
1.5 TSI 150 beygir, 6 vites manuel / 7 vites DSG
2.0 TSI 200 beygir, 6 vites manuel / 7 vites DSG
Dizel
1.6 TDI 80 beygir, 5 vites manuel
1.6 TDI 95 beygir, 5 vites manuel / 7 vites DSG
Şirket toplam 14 renk seçeneği, 14 ila 18 inç arası değişen 12 lastik ve 11 farklı koltuk deseni ile Polo'yu daha renkli hale getirmiş durumda. Diğer kişiselleştirme seçenekleri arasında LED farlar, LED stop lambaları, nem ve güneş sensörü + alerjen filtreli  Air Care Climatronic klima sistemi, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, ayarlanabilir amortisörlü Sport Select alt düzen ve bu sınıftaki en büyük panoramik sunroof yer alıyor. 

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Guest-735401D02 2 yıl en beğenilen
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Bunu atmasak olmazdı.
1 Yanıt Yanıtla +142
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Yacatisma 2 yıl
bir alman vatandaşı yemese, içmese 16-17 ay da bu aracın sahibi olabiliyor.
baz modelin türkiyede fiyatı 120 bin tl falan olur.
VER MEHTERİ VEEEEEEER!
1 Yanıt Yanıtla +68
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Schneeflocke 2 yıl
Şimdi dünün aynısı yorumunu yapanlar olacaklardır.
Vw kullancısı, bu tasarımı seviyor ve bozulmasını istemiyor.
Degişim her zaman yerinde olmalıdır, vw'nin de tam olarak yaptığı bu.
VAG çatısı altında tüm araçları birbirinin aynısı çizgisinde yapıyorlar, bu bir strateji insanlar keskin hatlı köşeli araçları seviyorlar.
Polo'da kalite arttırılmış ve ta en büyük vw modeli olan Passat'dan hayalet gösterge gibi özellikler küçük sınıfa taşınmış.
Gene satışları olacaktır. 40 senedir aynı isim altında hep gelişerek devam etti polo.
O yüzden tasarım konusunda aynısı olmuş diyecekler boşa yorum yapmasın.
Şimdi dünün aynısı yorumunu yapanlar olacaklardır.Vw kullancısı, bu tasarımı seviyor ve bozulmasını istemiyor.Degişim her zaman yerinde olmalıdır, vw'...
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IRFUN4EVER 2 yıl
yazılanları okuyorum da herkes firmalara çakmış durumda.
Arkadaşlar takip edenler bilir
geçen sene aralık ayında devlet arabalardaki vergi sistemini değiştirdi. (sağolsun bu 1.6 mercedes ve bmwler yüzünden ihale bize de kaldı)
daha önce 1.6 motor ve aşağısında ÖTV %25 iken devlet bu kuralı değiştirdi ve şöyle yaptı.
1.6 motor aşağısında olup olmamasına bakılmaksızın;
ürünün gümrük fatura maliyeti (o günkü kur ne ise)39999 TL ve aşağısı olan araçlar için ÖTV %45
40000 ile 69,999 TL arası için %50
70000 TL ve yukarısı ve 1.6 yı aşmayan araçlarda vergi oranı %60 oldu.
1,6 -2000 motor arasndaki araçların da vergisi %90 dan %110 a çıkarıldı.
bunun üstüne bir de kdv biniyor bir de döviz kurunu sayın.
aslında fiyatların artışını etkileyen çok fazla neden var.
geçen sene araba alanlar çok kazançlı oldu, bu sene alanlar gereksiz yere çok fazla bir parayı artmayan bir değere verdiler.
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gizza 2 yıl
Almasın kimse kardeşim..Almasın..![8\|]
Bu fiyatlara hala millet araba alıyor ki otomobil satışları hala rekor kırıyor

Bize herşey müstehak...![:\-]
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Attragon 2 yıl
5. Nesil pololarınıza sahip çıkın o artık efsane olarak tarihte yerini aldı.
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rasitsvs 2 yıl
kasım 2016 da polo allstar 1.2 tsi dsg + cam tavan 64700 e aldık. şuan yeni polonun highline 1.0 olanı 82000 yani özellik olarak ne farkı var? şerit takip .. başka ? hız kontrol ? yani resmen sömürüyorlar.
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babıesrar82 2 yıl
Araçla direk alakalı değil ama fiyatların bu noktaya gelmesinden belki de en çok tüketici sorumlu. Almaya devam ediyoruz öyle ya da böyle. 6 ayda bir 10 15 artmasına rağmen millet borç harç almakta ısrar ediyor. Bu durumda ne devlet vergiyi azaltır ne bayiler indirim yapar. Kolektif tüketici tepkisi olmadan bu böyle devam eder. Su itfaiye boru ve...
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icemy 2 yıl
Bugün gördüm.Tipik Polo.Bunun yerine o fiyata c segmenti araç alırdım.Tsi dsg 91 bin yazıyordu
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pusat1249 2 yıl icemy
B segmentine 91.000tl ve asgari ücret 1400tl
artık sadece gülüyorum ne hallere geldik
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losthell 2 yıl
satışta olan polo highline'da led gündüz farları ve bixenon farlar mevcut mudur? yoksa sarı halojen far ile mi geliyor highline?
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Johnny B. Goode 2 yıl losthell
losthell
satışta olan polo highline'da led gündüz farları ve bixenon farlar mevcut mudur? yoksa sarı halojen far ile mi geliyor highline?

Sadece gunduz led fari ile geliyor, xenon icin ekstra odemeniz gerekli. Stop farlari ise led.
Bu arada 1.0 TSI 115 bg getirilecek mi acaba Turkiye'ye, bilgisi olan var mi?
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zotacing 2 yıl
Passat fiyatına Polo satılıyor artık.
Çok değil 3 sene önce 86.000TL'ye 2014 sıfır km 1.6TDI Comfortline Passat aldık yahu, ayıptır artık yeter. 86.000TL'ye şimdi Polo alamıyorsun.
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undomiels 2 yıl
Şu araçta ''değişik nerede?'',''neresi yeni bunun?'' diyenler için: dunyagoz.com/...
Kasa bildiğin değişmiş, keskin hatlar aracı bambaşka yapmış, iç dizayn değişmiş. Araç büyümüş Golf 4 büyüklüğüne erişmiş.
Ben astigmat'tan şüpheleniyorum.
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ihkelektrik 2 yıl

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Arkadaşlar araç gerçekten b sınıfının üzerine çıkmış genişlik ve uzunluk olarak fakat aynı şekilde fiyatta c sınıfı
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