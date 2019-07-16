Mercedes, elektrikli araçlarına ekleyeceği motor sesini gösteren bir video paylaştı

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Bildiğiniz üzere elektrikli araçlar özellikle düşük hızlarda oldukça sessiz çalışıyor. Bunun yayalar için tehlike arz ettiğini düşünen ABD ve Avrupalı yetkililer, elektrikli araçlara yapay motor sesi eklenmesini zorunlu kılmış durumda.

Söz konusu zorunluluğun ardından pek çok üretici elektrikli araçlarına yapay motor sesi eklemek için çalışmalara başladı. Jaguar, geçtiğimiz ay elektrikli otomobili I-Pace’in çıkaracağı sesi gösteren bir video yayınlamıştı. Benzer bir çalışma da Mercedes’ten geldi. Alman otomotiv devi, yayaların güvenliği için oluşturdukları sesi elektrikli SUV modeli Mercedes EQC üzerinden gösterdi.

Araç sabit haldeyken de ses çıkaracak

Araçlarına ekleyeceği yapay motor sesine ‘Acoustic Vehicle Alerting System’ (AVAS) adını veren Mercedes, söz konusu sistemin bölgelere göre farklı versiyonlar içerdiğini belirtti. Örneğin Avrupa, Japonya ve Çin’deki motor seslerinde çok küçük değişimler gözlenirken, ABD’de satışa sunulacak araçlarda ise özellikle ses düzeyine ilişkin farklı gereksinimler bulunuyor. Mercedes’in sisteminde araç sabit haldeyken de ufak bir motor sesi çıkıyor. Bu ses 30 km/s hıza kadar gittikçe yükseliyor.

Aşağıdaki videoda Mercedes’in elektrikli araçlarına ekleyeceği motor sesini içten yanmalı motorlu (ICE) araçlarla kıyaslamalı olarak izleyebilirsiniz.