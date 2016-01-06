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Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch

CES 2015'de olduğu gibi CES 2016'da da Golf'e ait bir Touch modeli sergileyen Volkswagen, bu araçla birlikte yeni bilgi ekranını ile hareket ve sesli komut sistemlerini sergiledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz sene CES 2015'de oldukça büyük ekranıyla Golf R Touch'ı gösteren Volkswagen bu sene de seri üretime biraz daha yakın olan e-Golf Touch modelini sergiledi. Kişiselleştirilebilir 9.7" boyutta ana ekrana sahip olan araçta herkesin kullanabileceği kablosuz şarj noktaları yer alıyor.
Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch
 
Şu an için konsept olan araç üzerinde sergilenen özel kişiselleştirme ve hareketle komut sistemine sahip yeni bilgi sisteminin önümüzdeki dönemde piyasada satılan modellere de getirilmesi planlanıyor. 
Sağ tarafında iki küçük kişiselleştirilebilen bölümün bulunduğu ekranda bu bölümlere istenildiği takdirde medya ve telefon da dahil 10 farklı seçenek ikisi görüntülenebiliyor. Bu tercihlerin kişiye özgü olduğu araçta sürücü değişiminde ekranda gösterilen bilgi menüleri de diğer sürücünün tercihlerine dönüşüyor. Şimdilik tek araç içinde kalan bu değişimlerin Volkswagen'in hedefi doğrultusunda önümüzdeki yıldan önce sizinle beraber bir başka Volkswagen'e de aktarılması hedefleniyor. Bu gibi yeniliklerin yanında yeni bilgi ekranıyla Apple Car ve Android Auto desteği de sunulmaya başlıyor.
Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch

Dokunma ve hareketle yönetim dışında sesle komut kısmında da geliştirmeler yapan firma yenilenen sesli komut sistemini de ilk defa bu araçta sergiliyor. Sistemin artık söylenenleri daha iyi anladığı belirten firma bunu kontrol edebilmek için de söylenenlerin ekranda gösterilmesini sağlamış. Araçta arka tarafta oturan yolcular ile ön taraftakiler arasındaki iletişimi de geliştirmeyi amaçlayan Volkswagen önde bulunan mikrofon yardımıyla ön kısımdaki konuşmaları belirli oranda arka hoparlöre verme yönünde bir çözüm geliştirmiş.
Günümüzün sorunlarından olan mobil cihazların şarjı için de bir takım çözümler düşünen firma ön konsolun alt kısmı ile arka kol dayamaya kablosuz şarj alanları yerleştirmiş. 

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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Volkswagen'in zor günleri daha başlamadı. İlk davayı Amerika açtı, arkası da gelecektir. Tövbe edip, 40 tas su dökseler yinede Volkswagen marka otomobil satın almam.
Volkswagen'in zor günleri daha başlamadı. İlk davayı Amerika açtı, arkası da gelecektir. Tövbe edip, 40 tas su dökseler yinede Volkswagen marka otomobil satın ...
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umut_baris 3 yıl
Bence tok kapı sesini geliştirsinler, o daha çok müşteri kazandırır.
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MegaWolt38 3 yıl
Şu golf ün neyine 80-90 bin tl para verirler anlamıyorum. Sedan genişliği desen yok, yakıtı az desen o da yok, donanım desen 10-15 bin lira ek vermen lazım ki adam gibi model alasın. Balon markanın en balon modeli bence, ederi en fazla 30-35 bin tl dir.
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beyinsis 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Şu golf ün neyine 80-90 bin tl para verirler anlamıyorum. Sedan genişliği desen yok, yakıtı az desen o da yok, donanım desen 10-15 bin lira ek vermen lazım ki adam gibi model alasın. Balon markanın en balon modeli bence, ederi en fazla 30-35 bin tl dir.

genişlik derken? sadece uzunlukta sedanlardan farkı var. genişlik olarak fark yok. iç genişliği kastediyorsan da sanırım hiç golfe binmedin. gayet geniş. modern turbo benzinli motoru ve start-stop ile yakıtı da gerçekten az.

ben de bir zamanlar golfün ederinden pahalı satıldığını düşünüyordum. bence sen bir golfe bin. bozuk yollarda onunla bir git. sonra da kendi arabanla git. o zaman farkı anlarsın...
o kaliteye ucuz bile kalıyor. öyle 80-90 falan da değil. ben daha yeni 64'e aldım 1.4 comfort tsi modelini. çoğu aracın full modelinde olmayan donanım var en düşük modelde bile (7 hava yastığı, envaye çeşit elektronik güvenlik donanımı yanında elektronik diferansiyel kilidi vs.. vs...). bu senenin en çok satan c sınıfı hb aracı golf. bu kadar insan aptal değil heralde...

zaten aslında ederi 30-35 derken cevap verilecek bir laf değil söylediğin ama. c sınıfında 50.000'den aşağı araç mı var?
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Pi 3 yıl
Yuz kaldi mi bunlarda hala
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C.CEMİL 3 yıl
"önde bulunan mikrofon yardımıyla ön kısımdaki konuşmaları belirli oranda arka hoparlöre verme yönünde bir çözüm geliştirmiş."

sanki otobüs mübarek :)
ensende olan birisine hoparlörden laf anlatmak güzel bir gelişme :)
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Volkswagen'in zor günleri daha başlamadı. İlk davayı Amerika açtı, arkası da gelecektir. Tövbe edip, 40 tas su dökseler yinede Volkswagen marka otomobil satın almam.
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elektrikli otomobil, Volkswagen e-Golf ve
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