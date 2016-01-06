Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch

Geçtiğimiz sene CES 2015'de oldukça büyük ekranıyla Golf R Touch'ı gösteren Volkswagen bu sene de seri üretime biraz daha yakın olan e-Golf Touch modelini sergiledi. Kişiselleştirilebilir 9.7" boyutta ana ekrana sahip olan araçta herkesin kullanabileceği kablosuz şarj noktaları yer alıyor.

Şu an için konsept olan araç üzerinde sergilenen özel kişiselleştirme ve hareketle komut sistemine sahip yeni bilgi sisteminin önümüzdeki dönemde piyasada satılan modellere de getirilmesi planlanıyor.

Sağ tarafında iki küçük kişiselleştirilebilen bölümün bulunduğu ekranda bu bölümlere istenildiği takdirde medya ve telefon da dahil 10 farklı seçenek ikisi görüntülenebiliyor. Bu tercihlerin kişiye özgü olduğu araçta sürücü değişiminde ekranda gösterilen bilgi menüleri de diğer sürücünün tercihlerine dönüşüyor. Şimdilik tek araç içinde kalan bu değişimlerin Volkswagen'in hedefi doğrultusunda önümüzdeki yıldan önce sizinle beraber bir başka Volkswagen'e de aktarılması hedefleniyor. Bu gibi yeniliklerin yanında yeni bilgi ekranıyla Apple Car ve Android Auto desteği de sunulmaya başlıyor.

Dokunma ve hareketle yönetim dışında sesle komut kısmında da geliştirmeler yapan firma yenilenen sesli komut sistemini de ilk defa bu araçta sergiliyor. Sistemin artık söylenenleri daha iyi anladığı belirten firma bunu kontrol edebilmek için de söylenenlerin ekranda gösterilmesini sağlamış. Araçta arka tarafta oturan yolcular ile ön taraftakiler arasındaki iletişimi de geliştirmeyi amaçlayan Volkswagen önde bulunan mikrofon yardımıyla ön kısımdaki konuşmaları belirli oranda arka hoparlöre verme yönünde bir çözüm geliştirmiş.

Günümüzün sorunlarından olan mobil cihazların şarjı için de bir takım çözümler düşünen firma ön konsolun alt kısmı ile arka kol dayamaya kablosuz şarj alanları yerleştirmiş.