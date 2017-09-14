Volkswagen'den dev yatırım planı: Elektrikli otomobiller için 70 milyar euro

Bu yılın başında elektrikli otomobil üretim ağı için 10 milyar dolarlık yatırım yapan Volkswagen, şirketin hedeflerinin büyümesi ve pazarda lider konuma gelme isteğinin artmasıyla birlikte yatırımlarını da güncelledi. Şirketin elektrikli otomobil piyasasındaki geleceği hakkında açıklamalar yapan CEO Matthias Müller, Frankfurt Otomobil fuarı öncesinde, 2030 yılına kadar elektrikli otomobil pazarının hakimi olmak isteyen Volkswagen'in bu alanda üreteceği ürünler ve yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.





Müller'in açıklamalarına göre 2030 yılına kadar Volkswagen çatısı altındaki otomobil üreticilerinin toplam 300 adet elektrikli otomobil modeli satışa sunması planlanıyor. Bu ciddi üretim hamlesini karşılayabilmek adına ayrılan bütçe de oldukça geniş. Müller, 2030 yılına kadar elektrikli otomobiller ve bataryalar için toplam 70 milyar euro yatırım yapılacağının sözünü verdi. Tabi Müller'in bahsettiği miktarların harcanması için uzun bir süreç var ancak Müller'in son derece kesin bir şekilde bu açıklamayı yapması şirketin yönetim kurulunun da bu yatırım programını onayladığı şeklinde yorumlanıyor.





Volkswagen Liderlik Etmeli

Açıklamasında "Volkswagen gibi bir şirket liderlik etmeli, takip etmemeli.'' ifadelerine yer veren Volkswagen CEO'su, şirketin elektrikli otomobil tedarikinde en çok sıkıntı yaşayabileceği alan olan bataryalarla ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz aylarda batarya konusunda açıklama yapan şirket yetkilileri 2025 yılına kadar 40 adet Gigafactory kurulmazsa elektrikli otomobil pazarının üretimde oldukça zorlanacağını dile getirmişti. Görünen o ki Volkswagen'in asıl yatırımları da bataryalar üzerine olacak zira Müller, önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli otomobil bataryaları için 50 milyar euroluk yatırım yapılacağını duyurdu.





Emisyon skandalından sonra rotasını elektrikli otomobillere çevirmeye başlayan Alman devi, bu alanda henüz istediği seviyeye ulaşabilmiş değil ancak Müller, açıklamalarının gerçeğe dönüşeceğinden emin. Yatırım programıyla ilgili olarak ''Bu belirsiz bir niyet göstergesi değildir.'' diyen Müller, yatırım hamlelerinin şirketin geleceğine yönelik güçlü bir taahhüt olduğunu açıkladı.

https://electrek.co/2017/09/11/vw-massive-billion-investment-in-electric-cars-and-batteries/