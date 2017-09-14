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Volkswagen'den dev yatırım planı: Elektrikli otomobiller için 70 milyar euro

Alman otomobil devi Volkswagen'in elektrikli otomobil piyasasındaki geleceği hakkında konuşan şirket CEO'su Mathias Müller; 300 elektrikli otomobil modeli ve 70 milyar euro harcama sözü verdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bu yılın başında elektrikli otomobil üretim ağı için 10 milyar dolarlık yatırım yapan Volkswagen, şirketin hedeflerinin büyümesi ve pazarda lider konuma gelme isteğinin artmasıyla birlikte yatırımlarını da güncelledi. Şirketin elektrikli otomobil piyasasındaki geleceği hakkında açıklamalar yapan CEO Matthias Müller, Frankfurt Otomobil fuarı öncesinde, 2030 yılına kadar elektrikli otomobil pazarının hakimi olmak isteyen Volkswagen'in bu alanda üreteceği ürünler ve yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Volkswagen'den dev yatırım planı: Elektrikli otomobiller için 70 milyar euro


 

Müller'in açıklamalarına göre 2030 yılına kadar Volkswagen çatısı altındaki otomobil üreticilerinin toplam 300 adet elektrikli otomobil modeli satışa sunması planlanıyor. Bu ciddi üretim hamlesini karşılayabilmek adına ayrılan bütçe de oldukça geniş. Müller, 2030 yılına kadar elektrikli otomobiller ve bataryalar için toplam 70 milyar euro yatırım yapılacağının sözünü verdi. Tabi Müller'in bahsettiği miktarların harcanması için uzun bir süreç var ancak Müller'in son derece kesin bir şekilde bu açıklamayı yapması şirketin yönetim kurulunun da bu yatırım programını onayladığı şeklinde yorumlanıyor.


Volkswagen Liderlik Etmeli 

Açıklamasında "Volkswagen gibi bir şirket liderlik etmeli, takip etmemeli.'' ifadelerine yer veren Volkswagen CEO'su, şirketin elektrikli otomobil tedarikinde en çok sıkıntı yaşayabileceği alan olan bataryalarla ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz aylarda batarya konusunda açıklama yapan şirket yetkilileri 2025 yılına kadar 40 adet Gigafactory kurulmazsa elektrikli otomobil pazarının üretimde oldukça zorlanacağını dile getirmişti. Görünen o ki Volkswagen'in asıl yatırımları da bataryalar üzerine olacak zira Müller, önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli otomobil bataryaları için 50 milyar euroluk yatırım yapılacağını duyurdu.


Emisyon skandalından sonra rotasını elektrikli otomobillere çevirmeye başlayan Alman devi, bu alanda henüz istediği seviyeye ulaşabilmiş değil ancak Müller, açıklamalarının gerçeğe dönüşeceğinden emin. Yatırım programıyla ilgili olarak ''Bu belirsiz bir niyet göstergesi değildir.'' diyen Müller, yatırım hamlelerinin şirketin geleceğine yönelik güçlü bir taahhüt olduğunu açıkladı.


https://electrek.co/2017/09/11/vw-massive-billion-investment-in-electric-cars-and-batteries/ Yorum Yaz
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BatuhanXxX 1 yıl en beğenilen BekirHan
82 milyar mi??
600 000 Çalışanı olan
220 Milyar yıllık Cirosu olan bir Marka VW AG.
70 milyar dolarlık yatırım çok değil. Artık Dev firmaların bütçeleri Devletler ile karşılaştırilacak seviyeye geldi.
Turkiyenin 2016 İhracatı 142 milyar Dolardı.
82 milyar mi??600 000 Çalışanı olan220 Milyar yıllık Cirosu olan bir Marka VW AG.70 milyar dolarlık yatırım çok değil. Artık Dev firmaların bütçel...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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axesis 1 yıl
Renault zoe 400 km modelini ülkemize bu ay getirdi .. 100 km de 5 tl yakıyor pil kirası yok mtv yok 2 saate pili normal fişten doluyor HÜCUMMM gerisi boş . 130 bin tl si olana tabi gerisi tabanvaya devam
Renault zoe 400 km modelini ülkemize bu ay getirdi .. 100 km de 5 tl yakıyor pil kirası yok mtv yok 2 saate pili normal fişten doluyor HÜCUMMM gerisi boş . 1...
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haberelectro 1 yıl
2015 e kadar 80 tam elektrikli model gelecek. 23 tanesi VW markasının otomobilleri olacak. 2020 de 3 adet elektrikli VW geliyor.
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haberelectro 1 yıl
VW batacak suyu ısındı patladı eridi bitti diyenler
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3qzotix 1 yıl haberelectro
haberelectro
VW batacak suyu ısındı patladı eridi bitti diyenler


Elektrikli araç konusunu bayağı ağırdan aldı. Bu yüzden ileride başı çok ağrıyacak. Teknolojiye ayak uyduramazsan, çağın ilerisini düşünerek hereket etmezsen sonun Nokia gibi olur. Bundan çok değil 10 yıl önce Nokia tarih olacak desek %99,9'umuz bir tarafıyla gülerdi.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Güzel para ağa güzel para...
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BatuhanXxX 1 yıl
Büyük firmalar elektrikli araçları artık kabullendi. Tesla Sektörü değiştirdi ve artık büyük oyuncular oyuna müdahil oldu. Tesla nin onlarca kat büyüklüğünde yatırım yapacak imkanlara sahip Alman firmaları. 10 yıl içinde 1000km menzil ve 20-30 bine elektrikli araçları göreceğiz.
Elektrikli araçların tek handikabi batarya idi. Onun çözümü bulunduğu an hem ucuz hem sorunsuz olacak araçlar.
1400 parçadan oluşan yakıtlı araç yerine
210 parçadan oluşan üretmesi kolay yeni teknoloji.
Motor yok, Sanziman yok, egzoz yok, yağ derdi yok, motor soğutucu, Turbo, yakıt tankı, vsvs çoğu dertler bitecek.
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mesut1221 1 yıl
Hah şöyle ... Bizi abye alıp 500 mılyar dolar yardım edıp ekonomımızı kurtaracagınıza o parayı insanlık için elektrikli araçlara harcayın olsun bitsin.. hatta denız suyuyla calısan oto bıle piyasaya surulur o parayla
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interwap 1 yıl
Hani batıyordu.
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_mp_ 1 yıl
Bu yatirimi musteriler karsilayacagina gore yilda 3 milyar avrosu bizden cikar.
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McLaren64 1 yıl
Demek elektrikli araç pazarının lideri olmak istiyorlar. Bunlar onda bile bir kurnazlik yapar. Piller açıklanan menzilin yarısı kadar gider.

VW benim gözümde tüm imajını yitirmiş bir marka.
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the_japan 1 yıl
Sen 70 milyar
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axesis 1 yıl
Renault zoe 400 km modelini ülkemize bu ay getirdi .. 100 km de 5 tl yakıyor pil kirası yok mtv yok 2 saate pili normal fişten doluyor HÜCUMMM gerisi boş . 130 bin tl si olana tabi gerisi tabanvaya devam
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Ac1DBuRN 1 yıl axesis
axesis

Renault zoe 400 km modelini ülkemize bu ay getirdi .. 100 km de 5 tl yakıyor pil kirası yok mtv yok 2 saate pili normal fişten doluyor HÜCUMMM gerisi boş . 130 bin tl si olana tabi gerisi tabanvaya devam

400kmlik menzil için gerekli enerjiyi 2 saatte normal prizden doldurmadığına bahse varım. Min 8 saatten aşağı değildir.
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3qzotix 1 yıl axesis
axesis

Renault zoe 400 km modelini ülkemize bu ay getirdi .. 100 km de 5 tl yakıyor pil kirası yok mtv yok 2 saate pili normal fişten doluyor HÜCUMMM gerisi boş . 130 bin tl si olana tabi gerisi tabanvaya devam

60 bin tl'lik araca sırf elektrikli diye o para verilmez. 60 70 bin civarı bir B sınıfı araç alıp geri kalan parayı senelik 20bin km kullanan biri için 10 yıllık benzin parası olur. Bu 10 yıl içinde şarj için beklemek yok, pil bakım masrafları yok.
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