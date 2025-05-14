Volkswagen, elektrikli araçlarına daha ucuz LFP bataryaları entegre edecek

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, önümüzdeki yıldan itibaren tüm elektrikli otomobillerini güncellenmiş platformuna taşımaya başlayacak ve bu platforma entegre edilen yeni LFP (lityum demir fosfat) piller ile maliyetleri düşürecek.

İlk olarak ID.2'de yer alacak

2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Volkswagen ID.2, firmanın mevcut elektrikli araçlarındaki NMC pillerden daha ucuz olacan LFP pilleri kullanan ilk model olacak. ID.2'den sonra Volkswagen, diğer ID modellerini MEB Plus isimli güncellenmiş platformuna taşıyacak ve aynı pilleri entegre edecek.

LFP piller, NMC pillere göre maliyet avantajına sahip olması nedeniyle son yıllarda başta Çin olmak üzere yaygınlaşmaya başladı. Tesla, Çin'de Model 3 ile bu teknolojiyi seri üretime ilk getiren Batılı şirket oldu, Ford kısa süre sonra Mustang Mach-E ile onu takip etti ve şimdi Volkswagen gibi diğer üreticiler de bu teknolojiyi benimsemeye başlıyor.

General Motors'un yeni pili, LFP pillerin koltuğunu sallayabilir 15 sa. önce eklendi

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, gelecek yıl başlayacak geçişle beraber, hücreden pakete batarya sistemine geçeceklerini de açıkladı. Doğrudan pakete entegre edilen hücreler sayesinde paketleme maliyetinin düşmesi de sağlanacak.

LFP pilleri, Volkswagen Grubu'nun Almanya'nın Salzgitter kentindeki yeni pil fabrikası tarafından tedarik edilecek. Aynı fabrika, mevcut nesil NMC paketlerini de kullanımdan kaldırılıncaya kadar daha küçük ölçekte üretmeye devam edecek.

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Volkswagen, elektrikli araçlarında daha ucuz piller kullanacak