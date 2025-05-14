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    Anlık Bildirim

    Volkswagen, elektrikli araçlarına daha ucuz LFP bataryaları entegre edecek

    Volkswagen, önümüzdeki yıldan itibaren tüm elektrikli otomobillerini güncellenmiş platformuna taşımaya başlayacak. Daha ucuz LFP bataryaların kullanılacağı yeni platform ile maliyetler düşecek.

    Volkswagen, elektrikli araçlarında daha ucuz piller kullanacak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, önümüzdeki yıldan itibaren tüm elektrikli otomobillerini güncellenmiş platformuna taşımaya başlayacak ve bu platforma entegre edilen yeni LFP (lityum demir fosfat) piller ile maliyetleri düşürecek.

    İlk olarak ID.2'de yer alacak

    2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Volkswagen ID.2, firmanın mevcut elektrikli araçlarındaki NMC pillerden daha ucuz olacan LFP pilleri kullanan ilk model olacak. ID.2'den sonra Volkswagen, diğer ID modellerini MEB Plus isimli güncellenmiş platformuna taşıyacak ve aynı pilleri entegre edecek.

    LFP piller, NMC pillere göre maliyet avantajına sahip olması nedeniyle son yıllarda başta Çin olmak üzere yaygınlaşmaya başladı. Tesla, Çin'de Model 3 ile bu teknolojiyi seri üretime ilk getiren Batılı şirket oldu, Ford kısa süre sonra Mustang Mach-E ile onu takip etti ve şimdi Volkswagen gibi diğer üreticiler de bu teknolojiyi benimsemeye başlıyor.

    Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, gelecek yıl başlayacak geçişle beraber, hücreden pakete batarya sistemine geçeceklerini de açıkladı. Doğrudan pakete entegre edilen hücreler sayesinde paketleme maliyetinin düşmesi de sağlanacak.

    LFP pilleri, Volkswagen Grubu'nun Almanya'nın Salzgitter kentindeki yeni pil fabrikası tarafından tedarik edilecek. Aynı fabrika, mevcut nesil NMC paketlerini de kullanımdan kaldırılıncaya kadar daha küçük ölçekte üretmeye devam edecek.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 2 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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