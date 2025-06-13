Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen’ın yeni giriş seviyesi elektrikli aracı ID.2, Almanya’daki Nürburgring pisti yakınlarında test sürüşü sırasında görüntülendi. Test aracı, Polo gövde panelleriyle gizlenmiş olsa da, 2023 yılında tanıtılan konsept modele büyük ölçüde sadık kalındığı dikkat çekiyor. Ön ve arka farlarda bazı küçük değişiklikler fark edilse de genel tasarım çizgileri korunmuş.

Yeni fotoğraflardan da görüldüğü üzere, Volkswagen tasarım konusunda geçmişinden ilham almaya devam ediyor. Golf, Polo ve Beetle gibi ikonik modellerin izleri ID.2’nin çizgilerinde hissediliyor.

Tam Boyutta Gör

Volkswagen ID.2 neler sunacak?

Volkswagen ID.2, Volkswagen’ın giriş seviyesi elektrikli araçlarına temel oluşturacak MEB+ platformu üzerinde inşa edilecek. Otomobil, 38 kWh ve 56 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak ve maksimum 450 km menzil sunacak. Volkswagen, aracın %10’dan %80’e sadece 20 dakikada şarj olabileceğini ve 125 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunacağını belirtiyor.

Çinli Forthing'in iki modeli Türkiye'de: İşte fiyatlar 16 sa. önce eklendi

ID.2 modeli, Avrupa’da 25.000 euronun altında bir başlangıç fiyatıyla 2026'nın başında satışa sunulacak. ID.2 modelinin ardından, Volkswagen bu modelin SUV versiyonunu ve 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen daha küçük ve daha uygun fiyatlı ID.1 modelini tanıtmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen'in yeni elektriklisi ID.2 test edilirken görüntülendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: