Volkswagen'in yeni elektriklisi ID.2 test edilirken görüntülendi

Yeni fotoğraflardan da görüldüğü üzere, Volkswagen tasarım konusunda geçmişinden ilham almaya devam ediyor. Golf, Polo ve Beetle gibi ikonik modellerin izleri ID.2’nin çizgilerinde hissediliyor.
Volkswagen ID.2 neler sunacak?
Volkswagen ID.2, Volkswagen’ın giriş seviyesi elektrikli araçlarına temel oluşturacak MEB+ platformu üzerinde inşa edilecek. Otomobil, 38 kWh ve 56 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak ve maksimum 450 km menzil sunacak. Volkswagen, aracın %10’dan %80’e sadece 20 dakikada şarj olabileceğini ve 125 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunacağını belirtiyor.
ID.2 modeli, Avrupa’da 25.000 euronun altında bir başlangıç fiyatıyla 2026'nın başında satışa sunulacak. ID.2 modelinin ardından, Volkswagen bu modelin SUV versiyonunu ve 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen daha küçük ve daha uygun fiyatlı ID.1 modelini tanıtmayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.