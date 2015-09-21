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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo, çöpleri robotların toplamasını istiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Volvo, çöpleri robotların toplamasını istiyor
 
Robot işçiler günümüzde normal karşılanıyor, ancak gidişata bakılırsa dünyadaki tüm iş gücünü robotların üstlenmesi fikri hala büyük soru işaretleri barındırıyor. Otomobil üreticisi Volvo ise konuya farklı bir bakış açısı getirerek robotlara çöp toplatmayı amaçlıyor.
Çöp toplama işinin sıradan işlere göre daha zorlayıcı olduğunu düşünürsek robotlara devredilmesi kulağa oldukça mantıklı geliyor. İsveç'de Chalmers Teknoloji Üniversitesi ve Mälardalen Universitesi, ABD'de Penn State Üniversitesi ile iş birliğine giden Volvo ayrıca projeye geri dönüşüm şirketlerinden Renova'yı da dahil etmiş. Bu anlaşmalar ROAR (Robot-based Autonomous Refuse handling) (Robot tabanlı otonom çöp toplama) adındaki projenin ciddiyetini ortaya koyuyor.
Proje günümüzdeki insanlı çöp toplama yöntemine oldukça benziyor. Çöp kamyonuna eklenecek robotlar belirli noktalardan kamyondan ayrılarak çöpleri toplayacak. Bu durumda robotların tasarımı ve toplama yöntemleri de oldukça önemli. ROAR'ın ilk testleri Haziran 2016'da başlayacak.  

http://www.engadget.com/2015/09/20/volvo-robot-garbage-collectors/ Yorum Yaz
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mcebi001 4 yıl en beğenilen
Bizim çöp tenekelerini kaldıran robotun beli kırılır....
1 Yanıt Yanıtla +14
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Master_Evil 4 yıl
sonra böyle olmasın da


youtube.com/...
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ulex 4 yıl
bizde o robotları sokaklardan toplar millet mutfak robotu olarak kullanır.
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Portraitclub 4 yıl
Robotların kafasına çöp atarlar 5. kattan
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Kartal Göz 4 yıl
Maden, tershane, inşaat gibi ağır, pis ve ölüm tehlikesi bulunan işlerde kullanılabilecek robotlar yapılabilse daha yararlı olurdu.
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clopin 4 yıl
Bizde o robotu çalarlar parçalarlar kilosunu 2 tl ye hurdacıya bırakırlar
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arel.gr 4 yıl

kopekoldurenlerin mesgalesi noolcak ?
bizim belediye yanasmaz.
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kadirirdem 4 yıl
insan gücüne gerek kalmayacak ve işsizlik tavan yapacak....
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ulex 4 yıl
bizde o robotları sokaklardan toplar millet mutfak robotu olarak kullanır.
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mcebi001 4 yıl en beğenilen
Bizim çöp tenekelerini kaldıran robotun beli kırılır....
Yanıtla +14
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Master_Evil 4 yıl
sonra böyle olmasın da


youtube.com/...
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