Volvo, çöpleri robotların toplamasını istiyor

Robot işçiler günümüzde normal karşılanıyor, ancak gidişata bakılırsa dünyadaki tüm iş gücünü robotların üstlenmesi fikri hala büyük soru işaretleri barındırıyor. Otomobil üreticisi Volvo ise konuya farklı bir bakış açısı getirerek robotlara çöp toplatmayı amaçlıyor.

Çöp toplama işinin sıradan işlere göre daha zorlayıcı olduğunu düşünürsek robotlara devredilmesi kulağa oldukça mantıklı geliyor. İsveç'de Chalmers Teknoloji Üniversitesi ve Mälardalen Universitesi, ABD'de Penn State Üniversitesi ile iş birliğine giden Volvo ayrıca projeye geri dönüşüm şirketlerinden Renova'yı da dahil etmiş. Bu anlaşmalar ROAR (Robot-based Autonomous Refuse handling) (Robot tabanlı otonom çöp toplama) adındaki projenin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Proje günümüzdeki insanlı çöp toplama yöntemine oldukça benziyor. Çöp kamyonuna eklenecek robotlar belirli noktalardan kamyondan ayrılarak çöpleri toplayacak. Bu durumda robotların tasarımı ve toplama yöntemleri de oldukça önemli. ROAR'ın ilk testleri Haziran 2016'da başlayacak.

http://www.engadget.com/2015/09/20/volvo-robot-garbage-collectors/