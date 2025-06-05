Volvo, yeni emniyet kemeri tasarımını tanıttı: Kişiye özel koruma yolda

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Tam Boyutta Gör Otomotiv güvenliği denince akla gelen ilk markalardan biri olan Volvo, emniyet kemeri teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İsveçli otomobil üreticisi, 1960’larda modern üç noktalı emniyet kemerini dünyaya kazandırmasının ardından şimdi bu sistemi gerçek zamanlı verilerle güçlendiren “çoklu uyarlanabilir emniyet kemeri” ile yeniden icat ediyor.

Kişiye özel emniyet kemeri

Volvo’nun yeni emniyet kemeri, araçtaki sensörlerden gelen verileri anlık olarak analiz ederek kemerin yolcuya uyguladığı kuvveti kişinin fiziksel özelliklerine göre optimize ediyor. Bu sistem; sürücünün veya yolcunun boyu, kilosu, vücut yapısı ve oturma pozisyonunu temel alarak emniyet kemerinin ne kadar sıkı ya da gevşek olacağını anında belirleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Örneğin, daha iri yapılı bir yolcu için olası bir çarpışmada baş travmasını önlemek adına daha yüksek kuvvetle sıkılan bir kemer profili uygulanıyor. Öte yandan, daha narin yapılı bir kişi için, kaburga kırığı riskini azaltacak şekilde daha düşük kuvvetli bir emniyet kemeri ayarı devreye giriyor.

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Geleneksel emniyet kemerlerinde genellikle üç farklı yük sınırlayıcı profil bulunurken, Volvo’nun geliştirdiği yeni sistemde bu sayı 11’e çıkarıldı. Böylece çok daha fazla senaryo ve yolcu tipi için daha hassas güvenlik önlemleri sunulabiliyor. Çarpışma sırasında sistem; aracın hızı, darbenin yönü ve yolcunun duruşu gibi bilgileri değerlendirerek kemerin uygulayacağı kuvveti milisaniyeler içinde hesaplıyor.

Volvo’nun bu yeni emniyet kemerleri sadece anlık verilere değil, aynı zamanda sürekli gelişime de açık. Otomatik yazılım güncellemeleri sayesinde sistemin zaman içinde daha da akıllı hale gelmesi hedefleniyor. Bu sayede araç sahipleri, emniyet kemeri sistemlerinin güncel güvenlik standartlarına her zaman uyumlu kalmasını sağlayabilecek.

İlk olarak Volvo EX60’ta kullanılacak

Volvo’nun yeni nesil emniyet kemeri teknolojisi, markanın tamamen elektrikli orta boy SUV modeli EX60 ile birlikte 2026 yılında yollarda olacak. Bu model, sadece güvenlik değil, çevreci ulaşım vizyonunun da bir temsilcisi olarak konumlandırılıyor.

Volvo, güvenliğe verdiği önemi yalnızca emniyet kemerleriyle sınırlı tutmuyor. Tüm modellerinin maksimum hızını 180 km/s ile sınırlandıran firma, Mercedes-Benz, Audi ve BMW’nin 250 km/s hız sınırı üzerine vardığı “centilmenlik anlaşması”nın oldukça altında bir limit uyguluyor.

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Volvo’dan emniyet kemerinde devrim: Kişiye özel koruma geliyor

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